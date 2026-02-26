Ft
eltűnt Egressy Mátyás nagy lászló lánchíd kutatás

Ez a legszörnyűbb Egressy Mátyás tragédiájában – megszólalt az eltűnteket kereső hős

2026. február 26. 19:58

Nagy László, az eltűnt személyeket kereső civil segítő szerint a tragédiában az a legszörnyűbb, hogy az eltűnés pillanatától számítva 28 órájuk lett volna a fiatalembert megmenteni, mégsem sikerült.

2026. február 26. 19:58
null

Egressy Mátyás január 16-án tűnt el, miután a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről a hajnali órákban távozott, és ezután eltűnt a hatóságok és a család szeme elől. Nagy László egy közösségi médiás felhívás nyomán kapcsolódott be a keresésbe, felvette a kapcsolatot a családdal, és rövid időn belül több száz civil részvételével szervezett kutatás indult Budapesten, amelyhez mentőszervezetek is csatlakoztak – írta meg a Blikk.

A tömeges összefogás ugyanakkor nehezítette is a keresést, ugyanis a beérkező jelzések között téves észlelések is akadtak, ezért minden információt ellenőrizni kellett, miközben a keresőknek folyamatosan egyeztetniük kellett, ki melyik területet nézi át.

A koordinációt egy Facebook-csoport segítette, hogy a kutatás ne váljon kaotikussá, és a résztvevők lássák, hol jártak már, illetve hol van még szükség segítségre.

A keresést később a rendőrségi információk terelték új irányba, miután kamerafelvételek alapján a Lánchídnál történt események kerültek fókuszba, és a beazonosított helyszínen Matyi kulcscsomóját is megtalálták. Innentől a kutatás a Dunára összpontosult, amelyet az időjárás és a jég nehezített, végül február 21-én találták meg a fiatal holttestét.

A rendőrség az üggyel kapcsolatban továbbá azt is közölte, hogy bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel, a Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát. Nagy László szerint a történet legsúlyosabb tanulsága a meg nem ragadható idő, mert a remény óráiban még abban bíztak, hogy élve megtalálják, ám a 28 órás lehetőség végül visszavonhatatlanul elveszett.

Nyitókép: police.hu

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

