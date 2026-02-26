Ez a legszörnyűbb Egressy Mátyás tragédiájában – megszólalt az eltűnteket kereső hős

Egressy Mátyás január 16-án tűnt el, miután a belvárosi Ötkert szórakozóhelyről a hajnali órákban távozott, és ezután eltűnt a hatóságok és a család szeme elől. Nagy László egy közösségi médiás felhívás nyomán kapcsolódott be a keresésbe, felvette a kapcsolatot a családdal, és rövid időn belül több száz civil részvételével szervezett kutatás indult Budapesten, amelyhez mentőszervezetek is csatlakoztak – írta meg a Blikk.

A tömeges összefogás ugyanakkor nehezítette is a keresést, ugyanis a beérkező jelzések között téves észlelések is akadtak, ezért minden információt ellenőrizni kellett, miközben a keresőknek folyamatosan egyeztetniük kellett, ki melyik területet nézi át.