Befagyóban a frontvonalak: Pokrovszk elfoglalása nem hozott áttörést

Az Institute for the Study of War (IWS) egy amerikai elemzőintézet egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben közölték, hogy 2026 januárjának vége óta nincs bizonyíték ukrán erők pokrovszki jelenlétére, ezért arra következtetnek, hogy az orosz csapatok az elmúlt hetekben fejezhették be a város elfoglalását.

A hadjárat közel két éven át tartott, az orosz erők 2024 februárjában indították meg előrenyomulásukat, majd 2024 márciusától közvetlen támadásokkal készítették elő a város bevételét.

Pokrovszk nagy részét csak 2025 decemberére szerezték meg, ezt követően még hetekig folytak harcok a környező településeken. Az orosz vezetés korábban kulcsfontosságúnak nevezte a város elfoglalását, Valerij Geraszimov is hangsúlyozta, hogy „kulcsfontosságú” a Donyeck megye fennmaradó részének megszerzéséhez, Vlagyimir Putyin pedig éves lakossági kérdésekre válaszoló műsorában úgy fogalmazott, hogy az elfoglalás „több irányban is megnyitotta” az előrenyomulás lehetőségét.