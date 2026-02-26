Befagyóban a frontvonalak: Pokrovszk elfoglalása nem hozott áttörést

Németország büszkeségénél járt a miniszterelnök (VIDEÓ)
Szakértők értékelése szerint az orosz erők ugyan megszerezték Pokrovszkot, de nem tudták kihasználni a hadműveletet további jelentős előretörésre.
Az Institute for the Study of War (IWS) egy amerikai elemzőintézet egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben közölték, hogy 2026 januárjának vége óta nincs bizonyíték ukrán erők pokrovszki jelenlétére, ezért arra következtetnek, hogy az orosz csapatok az elmúlt hetekben fejezhették be a város elfoglalását.
A hadjárat közel két éven át tartott, az orosz erők 2024 februárjában indították meg előrenyomulásukat, majd 2024 márciusától közvetlen támadásokkal készítették elő a város bevételét.
Pokrovszk nagy részét csak 2025 decemberére szerezték meg, ezt követően még hetekig folytak harcok a környező településeken. Az orosz vezetés korábban kulcsfontosságúnak nevezte a város elfoglalását, Valerij Geraszimov is hangsúlyozta, hogy „kulcsfontosságú” a Donyeck megye fennmaradó részének megszerzéséhez, Vlagyimir Putyin pedig éves lakossági kérdésekre válaszoló műsorában úgy fogalmazott, hogy az elfoglalás „több irányban is megnyitotta” az előrenyomulás lehetőségét.
A IWS szeirnt város ugyan fontos ellátási csomópont volt, de hadműveleti jelentősége már a támadások felerősödése előtt csökkent, és az elfoglalás nem hozott számottevő további orosz előretörést sem északnyugati, sem nyugati irányban. Az elemzőintézet szerint az orosz erők azóta sem tudtak olyan helyzetet kialakítani, amely érdemben támogatná az „Erődrendszer-öv” elleni későbbi támadásokat.
Az „Erődrendszer-öv” egy katonai elemzők által használt megnevezés a Donyeck megye északi részén kiépített, megerősített ukrán védelmi vonalra.
