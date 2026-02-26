Ft
02. 26.
csütörtök
erő város donyeck megye pokrovszk támadás donyeck

Befagyóban a frontvonalak: Pokrovszk elfoglalása nem hozott áttörést

2026. február 26. 18:30

Szakértők értékelése szerint az orosz erők ugyan megszerezték Pokrovszkot, de nem tudták kihasználni a hadműveletet további jelentős előretörésre.

2026. február 26. 18:30
null

Az Institute for the Study of War (IWS) egy amerikai elemzőintézet egy bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben közölték, hogy 2026 januárjának vége óta nincs bizonyíték ukrán erők pokrovszki jelenlétére, ezért arra következtetnek, hogy az orosz csapatok az elmúlt hetekben fejezhették be a város elfoglalását.

A hadjárat közel két éven át tartott, az orosz erők 2024 februárjában indították meg előrenyomulásukat, majd 2024 márciusától közvetlen támadásokkal készítették elő a város bevételét.

Pokrovszk nagy részét csak 2025 decemberére szerezték meg, ezt követően még hetekig folytak harcok a környező településeken. Az orosz vezetés korábban kulcsfontosságúnak nevezte a város elfoglalását, Valerij Geraszimov is hangsúlyozta, hogy „kulcsfontosságú” a Donyeck megye fennmaradó részének megszerzéséhez, Vlagyimir Putyin pedig éves lakossági kérdésekre válaszoló műsorában úgy fogalmazott, hogy az elfoglalás „több irányban is megnyitotta” az előrenyomulás lehetőségét.

A IWS szeirnt város ugyan fontos ellátási csomópont volt, de hadműveleti jelentősége már a támadások felerősödése előtt csökkent, és az elfoglalás nem hozott számottevő további orosz előretörést sem északnyugati, sem nyugati irányban. Az elemzőintézet szerint az orosz erők azóta sem tudtak olyan helyzetet kialakítani, amely érdemben támogatná az „Erődrendszer-öv” elleni későbbi támadásokat.

Az „Erődrendszer-öv” egy katonai elemzők által használt megnevezés a Donyeck megye északi részén kiépített, megerősített ukrán védelmi vonalra.

Nyitókép: BULENT KILIC / AFP

***

Cirbi
2026. február 26. 19:06
Majd magyarbtamas tételesen cáfolja.
sanya55-2
2026. február 26. 19:02
Kiiiijiiiiiviiii-nek meg pláne nincs jelentősége, ki is fogják kerülni és nyugat felöl lövik majd
fogas paduc
2026. február 26. 18:49
Pokrovszk és Mirnográd már több hete elesett az ukrik számára. 35 ezer katonájuk életébe került. Ezt az erődvárost az ukrik 8 éven át erősíteték. Fel kellene fogni már végre, hogy ez egy felörlő háború. Az orosz és az ukri veszteségi arány 1:10.
Lixus
2026. február 26. 18:46
Ki írta ezt az ukrán szopó cikket? Sürgősen cuppantsa ki a fejét zselé seggéből!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!