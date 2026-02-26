Ft
deák dániel medián hann endre Tisza Párt kutatás csalás választás

Medián-botrány: Hann Endre már korábban is elszólta magát

2026. február 26. 18:20

„Voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek” – a Medián ügyvezetője így magyarázta a bizonyítványát a 2022-es választási vereséget követően.

2026. február 26. 18:20
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Deák Dánilel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lebuktatta a Mediánt. Kiderült: 

a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta. Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikálták.

Emlékezetes, hogy a közvélemény-kutató cég januárban azt közölte, hogy a Tisza a teljes népességben 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. Ehhez képest 

a Medián valódi, belső számai szerint a Tisza is és a Fidesz is valójában 36 százalékon állt. 

„Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről. Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta. És itt nem egy ártatlan csínyről van szó!” – húzta alá Deák Dániel.

Hann Endre többször elszólta már magát

Mint ismert, lapunk is beszámolt arról, hogy volt példa arra, hogy maga Hann Endre terítette ki a kártyáit akaratán kívül. 2025 nyarán a HVG Fülke című podcast műsorában is erősen elszólta magát, ugyanis arról beszélt többek között, hogy 

ha elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak, vagy akit annak hoznak ki a közvélemény-kutatások, akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Befolyásol”.

A közvéleménykutató ezután azzal folytatta, hogy ő mindig vállalta, hogy a szakmája egy olyan „műfaj”, amelyik befolyásolja is a közvéleményt. De ugyanakkor azt is leszögezte, hogy abban biztos, hogy a Mediánnál „tisztességes eszközöket használnak”.

Márki-Zay bukása után is tett egy nagy beismerést

Azonban a 2022-es országgyűlési választás előtt és azt követően is hallhattunk a Medián vezetőjétől meglepő kijelentéseket. Érdemes felidézni, hogy a Hann 2021. októberében azt hozta ki, hogy a Márki-Zay Péter vezette ellenzéki közös lista 3 százalékkal veri a Fideszt. 

A 2022-es választást végül 16 százalékkal a Fidesz nyerte.

A választás után egyfajta „önboncolás” is megindult a baloldalhoz sorolt kutatók között, elsősorban a Márki-Zay kampányból 2021 végén kizárt Róna Dániel és Hann Endre vezetésével. A nem megfelelő kutatások kapcsán Hann Endre 2022. szeptemberében a 444-nek azt nyilatkozta, hogy:

valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek”.

A Medián ügyvezetője saját érintettségével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: „igenis volt, hogy öncenzúrát gyakoroltam, illetve én is sugalmaztam olyat, hogy lehet ez a választás akár szoros is. Mert az tény, hogy igenis befolyásolnak a közvélemény-kutatások”.

Nyitókép: MTI / Beliczay László

