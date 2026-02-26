Medián-botrány: Hann Endre már korábban is elszólta magát

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Deák Dánilel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője lebuktatta a Mediánt. Kiderült:

a Medián januárban nem a valódi mérését publikálta. Meghamisították a saját számaikat, és hamis eredményeket publikálták.

Emlékezetes, hogy a közvélemény-kutató cég januárban azt közölte, hogy a Tisza a teljes népességben 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. Ehhez képest