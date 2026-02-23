Ft
halálhír duna BRFK

Rendkívüli hír: megtalálták Egressy Mátyás holttestét

2026. február 23. 13:37

Közleményt adott ki a rendőrség.

2026. február 23. 13:37
null

Véget ért a keresés: a Duna egy hónappal az eltűnés után visszaadta a Budapesten eltűnt 18 éves fiú testét – írja a Facebookon a BRFK. A helyszíni szemle után a hatóságok megállapították, hogy az elhunyt az eltűnt fiatal volt.

A fiú január 17-én hajnalban egy belvárosi szórakozóhelyről távozott, de nem tért haza, ezt követően indult meg a keresés. A dunai vízirendészek folyamatosan kutatták a Duna budapesti szakaszát és környezetét, ám eredmény nélkül. Február 21-én a XI. kerületben, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre egy holttestet találtak, amelynek azonosítása mostanra minden kétséget kizáróan megtörtént.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a vizsgálat során bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. A BRFK közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával folytatja a körülmények vizsgálatát. A nyilvánosságot a fiú családjának értesítését követően tájékoztatták, a hatóságok pedig őszinte együttérzésüket fejezték ki a hozzátartozóknak.

Nyitókép: police.hu

 

pipa89
•••
2026. február 23. 14:30 Szerkesztve
Tragédia egy ilyen fiatalt elveszíteni. Zéró drog! Apropó: a hidakat nem kellene már bekamerázni????
socialismo-e-muerte
2026. február 23. 14:27
A DROGOT AZ UKRÁN MAFFIA TERJESZTI BP-n.
auditorium
2026. február 23. 14:19
Milyen szép fiú volt, okos a nézése. Nagy fájdalom lehet családjának elvesziteni. A szórakozóhely, ahol hajnalig tartózkodott bizonyára tud a rendőrségnek több információt adni, nem árt szemmel tartani az ilyen helyeket. Azt is ki lehet deriteni, mit fogyasztott, kivel volt kapcsolatban. Az ilyen esetek sokszor káb.szer miatt is történhetnek. Őszinte részvét a családnak.
regi-nyarakon21
2026. február 23. 14:18
Isten nyugosztalja!
