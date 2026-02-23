Rendkívüli hír: megtalálták Egressy Mátyás holttestét

Véget ért a keresés: a Duna egy hónappal az eltűnés után visszaadta a Budapesten eltűnt 18 éves fiú testét – írja a Facebookon a BRFK. A helyszíni szemle után a hatóságok megállapították, hogy az elhunyt az eltűnt fiatal volt.

A fiú január 17-én hajnalban egy belvárosi szórakozóhelyről távozott, de nem tért haza, ezt követően indult meg a keresés. A dunai vízirendészek folyamatosan kutatták a Duna budapesti szakaszát és környezetét, ám eredmény nélkül. Február 21-én a XI. kerületben, a Rákóczi hídtól mintegy három kilométerrel délre egy holttestet találtak, amelynek azonosítása mostanra minden kétséget kizáróan megtörtént.