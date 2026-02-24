Elárulta a rendőrség: a kábítószer-birtoklás gyanúját is vizsgálják Magyar Péter bulijával kapcsolatban

A lap felidézte: Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt egy lakásban, ahol többen voltak, és a nappaliban egy asztalon alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.