Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
02. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
brfk vogel evelin Magyar Péter kábítószer

Elárulta a rendőrség: a kábítószer-birtoklás gyanúját is vizsgálják Magyar Péter bulijával kapcsolatban

2026. február 24. 10:13

Akár nyomozást is elrendelhetnek.

2026. február 24. 10:13
null

Magyar Péterék drogos házibulija kapcsán tett feljelentéseket, illetve az eset összes körülményét feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) – derült ki a rendőrség válaszából, melyet a Magyar Nemzetnek küldtek.

A lap rámutat:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben

Nincs ennél látványosabb bizonyíték: Magyar Péter mélyen hallgat az eddigi legfontosabb ügyben
Tovább a cikkhezchevron

ez azt jelenti, hogy a tiltott adatszerzés és a személyes adattal való visszaélés mellett azt is elemzik, hogy megállhat-e a kábítószer-birtoklás gyanúja, azaz, hogy a lakásban lévő fehér por valóban drog lehetett-e.

Ha igen, akkor a feljelentés-kiegészítés (azaz, további adatok begyűjtése) után nagy valószínűséggel nyomozást rendelnek el.

A lap felidézte: Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt egy lakásban, ahol többen voltak, és a nappaliban egy asztalon alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.

Ezt is ajánljuk a témában

Később a házibuli több résztvevője is megszólalt és Magyar Péternek ellentmondó állításokat tettek. Egy bizonyos Abdoul a Blikknek és az Indexnek adott nyilatkozatából az derült ki, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában „kötött ki”.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. február 24. 10:16
Még mindig poros a poloska orra.......
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!