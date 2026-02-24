Elárulta a rendőrség: a kábítószer-birtoklás gyanúját is vizsgálják Magyar Péter bulijával kapcsolatban

Fehér por a Magyar Péter-féle házibulin – itt vannak az újabb információk
Már a rendőrség kiemeltebb bűnügyekkel foglalkozó főosztálya vizsgálja, mi történt pontosan Magyar Péterék drogos házibuliján.
Akár nyomozást is elrendelhetnek.
Magyar Péterék drogos házibulija kapcsán tett feljelentéseket, illetve az eset összes körülményét feljelentés-kiegészítés keretében vizsgálja a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) – derült ki a rendőrség válaszából, melyet a Magyar Nemzetnek küldtek.
A lap rámutat:
ez azt jelenti, hogy a tiltott adatszerzés és a személyes adattal való visszaélés mellett azt is elemzik, hogy megállhat-e a kábítószer-birtoklás gyanúja, azaz, hogy a lakásban lévő fehér por valóban drog lehetett-e.
Ha igen, akkor a feljelentés-kiegészítés (azaz, további adatok begyűjtése) után nagy valószínűséggel nyomozást rendelnek el.
A lap felidézte: Magyar közösségi oldalán elismerte, hogy 2024. augusztus 3-án hajnalban, egy átmulatott éjszaka után járt egy lakásban, ahol többen voltak, és a nappaliban egy asztalon alkohol és kábítószergyanús anyag (fehér por) is volt. Magyar Péter azt állította, hogy semmit nem fogyasztott, csupán a lakás egyik szobába vonult el volt barátnőjével, Vogel Evelinnel és „konszenzuális szexuális kapcsolatot létesítettek”.
Később a házibuli több résztvevője is megszólalt és Magyar Péternek ellentmondó állításokat tettek. Egy bizonyos Abdoul a Blikknek és az Indexnek adott nyilatkozatából az derült ki, hogy a fehér por a nappaliból valahogy a hálószobában „kötött ki”.
