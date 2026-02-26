Hiába lesz 20 fok, a meteorológusok figyelmeztetnek: Valóságos rémálom lesz a hétvége!

Közép-Európa felett kiterjedt magasnyomás uralkodik, így a következő napokban többnyire zavartalan, nyugodt idő várható, a hőmérséklet pedig egyre inkább a tavaszt idézi. A hétvége során mindössze egy gyenge front súrolhatja a nyugati Alpok vidékét – írja a Kiskegyed.

„Az előttünk álló napok naposak és enyhék lesznek, már-már tavaszias hangulatot hoznak. Ez sokaknak jó hír, ugyanakkor egyesek számára megterhelő időszak kezdődik, hiszen a pollenszezon már elindult, és most erősödik fel igazán” – hívta fel a figyelmet Marcus Wadsak meteorológus az ORF műsorában.