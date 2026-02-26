Ft
Hiába lesz 20 fok, a meteorológusok figyelmeztetnek: Valóságos rémálom lesz a hétvége!

2026. február 26. 06:38

Hiába a ragyogó napsütés, a szakértők figyelmeztetnek: pokoli napok várnak ránk!

2026. február 26. 06:38
null

Közép-Európa felett kiterjedt magasnyomás uralkodik, így a következő napokban többnyire zavartalan, nyugodt idő várható, a hőmérséklet pedig egyre inkább a tavaszt idézi. A hétvége során mindössze egy gyenge front súrolhatja a nyugati Alpok vidékét – írja a Kiskegyed.

„Az előttünk álló napok naposak és enyhék lesznek, már-már tavaszias hangulatot hoznak. Ez sokaknak jó hír, ugyanakkor egyesek számára megterhelő időszak kezdődik, hiszen a pollenszezon már elindult, és most erősödik fel igazán” – hívta fel a figyelmet Marcus Wadsak meteorológus az ORF műsorában.

„Sokan számára ez végre öröm, hiszen a természet virágzik, de éppen ez okoz nehézséget néhányaknak. A hideg január, valamint a legutóbbi eső és hó miatt Ausztriában idén csak néhány héttel késik a szokásos pollenszezon kezdete. A Duna régióban és az ország keleti részén azonban szerdán már igazán elindulnak a virágzások” – magyarázza a szakértő. 

Az alfa és a mogyoró az elsők, amelyek most nyílnak, „és néhányunknak könnyeiket csalogatják”.

Nyitókép: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

 

utis
2026. február 26. 07:42
Miért kell ilyen ökör címeket írni?
Kanmacska
2026. február 26. 07:39
A címadás a ló másik oldalán van.
dimaggio
2026. február 26. 07:34
Nem kellene ennyire bulvárosodni a címekkel sem .
