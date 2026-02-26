Hiába lesz 20 fok, a meteorológusok figyelmeztetnek: Valóságos rémálom lesz a hétvége!

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Hiába a ragyogó napsütés, a szakértők figyelmeztetnek: pokoli napok várnak ránk!
Közép-Európa felett kiterjedt magasnyomás uralkodik, így a következő napokban többnyire zavartalan, nyugodt idő várható, a hőmérséklet pedig egyre inkább a tavaszt idézi. A hétvége során mindössze egy gyenge front súrolhatja a nyugati Alpok vidékét – írja a Kiskegyed.
„Az előttünk álló napok naposak és enyhék lesznek, már-már tavaszias hangulatot hoznak. Ez sokaknak jó hír, ugyanakkor egyesek számára megterhelő időszak kezdődik, hiszen a pollenszezon már elindult, és most erősödik fel igazán” – hívta fel a figyelmet Marcus Wadsak meteorológus az ORF műsorában.
„Sokan számára ez végre öröm, hiszen a természet virágzik, de éppen ez okoz nehézséget néhányaknak. A hideg január, valamint a legutóbbi eső és hó miatt Ausztriában idén csak néhány héttel késik a szokásos pollenszezon kezdete. A Duna régióban és az ország keleti részén azonban szerdán már igazán elindulnak a virágzások” – magyarázza a szakértő.
Az alfa és a mogyoró az elsők, amelyek most nyílnak, „és néhányunknak könnyeiket csalogatják”.
