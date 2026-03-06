Ft
kitelepítés magyar zsidó

Zsidók deportálása – 1951-ben. Kitelepített zsidók történetei a budai Várból

2026. március 06. 15:04

Az 1951-es kitelepítések egyik legellentmondásosabb aspektusa, hogy az „osztályidegen” személyek között számos zsidó nagypolgár, bankár, kereskedő is volt.

2026. március 06. 15:04
Veszprémy László Bernát
Veszprémy László Bernát

Az 1951-es kitelepítések egyik legellentmondásosabb aspektusa, hogy az „osztályidegen” személyek között számos zsidó nagypolgár, bankár, kereskedő is volt, akik 6-7 év alatt másodszor szembesültek egy totalitárius diktatúra deportálási szándékaival. Nem is véletlen, hogy a Pesti Izraelita Hitközségben titkosszolgálati jelentések szerint sokan „második deportálásról suttogtak”. A témáról már könyvet is írt Dombi Gábor történész, kutatási eredményei szerint a kitelepítettek akár 15%-a is lehetett zsidó származású személy.

Néhány ilyen példa idézhető az I. kerületből is. 

A legkevésbé sem számítottak be a második világháborús szenvedések a Lovas út 31/a. sz. alatt élő Ferenczi Izsó és felesége, Ferenczi Izsóné Weiss Rózsa esetében. 

A zsidó származású Ferenczi a KSH Könyvtárának vezetője, majd kereskedelemügyi minisztériumi osztálytanácsos volt, 1924-ben az ő munkája alapján alkották meg az önálló magyar vámtarifatörvényt. Anyja a neve Goldziher család leszármazottja volt. A kitelepítési határozatot Ferenczi néhány héttel 70. születésnapja előtt kapta meg 1951 júniusában, e szerint új lakhelyük a békési Csorvás, ahová 24 órán belül el kellett indulniuk. Ferenczi panaszlevele szerint „a legtávolabbról sem vagyok illethető fasiszta vagy demokrácia-ellenes tevékenységgel vagy akárcsak hajlandóságokkal. Ezt kizárja zsidó származásom, üldöztetésem és egyetlen fiamnak munkaszolgálatban történt elvesztése is. Kiemelem azt a tényt is, hogy a Kereskedelmi Minisztériumban teljesített szolgálatomból azonnal nyugdíjaztak 1938-ban, amikor Imrédy vette át a kormányt”. A „felszabadulás” után az Újjáépítési Minisztériumban volt tanácsadó testületi tag és a külügyi béke-előkészítő bizottságban is részt vett. Ráadásul 1951 április óta a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Urológiai Klinikájának fekvőbetege volt, erről igazolást hozott. 

Nejét kitelepítették, ám júliusban ő még mindig a kórházban feküdt.

Innen írta meg kérvényét, miszerint „tekintettel arra, hogy 71 éves beteges ember vagyok és hosszú ideig még utókezelésre lesz szükségem, kérem a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét, engedje meg, hogy Pécel községben helyezkedhessek el a feleségemmel együtt. Pécel község tanácsa a mellékelt nyilatkozat szerint hozzájárul a községében való tartózkodásunkhoz. Spányi Pál péceli lakos pedig vállalja állandó elszállásolásunkat.” Miután levelére választ nem kapott, „a humanizmus nevében” megsürgette kérelmének rendőrség általi elbírálását. E helyett a BM július 25-én utasította a gödöllői járási rendőrkapitányságot, hogy Ferenczit mentőautóval „24 órán belül indítsa útba új lakhelyére” és tegyen erről jelentést. Az utat Ferenczi olyan rosszul bírta, hogy megérkezését követően penicillinnel kellett kezelni, állapotát a helyi orvos „válságosnak” találta. Utolsó panaszlevele augusztus 17-i dátumot viselt, a jelek szerint ezt már válasz nélkül irattárba helyezték. Élete végére valószínűleg visszaengedték Budapestre, ahol 1958-ban hunyt el. 

Zwack Béla likőrgyár-tulajdonos – Zwack József, az Unicum alapítójának unokája – és neje, Zwack Béláné Zalka Dóra az I. ker. Fortuna u. 6. szám alatt éltek, kitelepítési határozatuk 1951. július 4-én érkezett meg. 

Zwack több oldalról próbálta megtámadni a határozatot, 

először azzal érvelve, hogy 1944-ben „a svéd követségen volt elbújva, hogy a deportálás elől meneküljön”. Érvelt továbbá azzal, hogy „az Unicum likőrgyárat, amelynek társtulajdonosa és gyártásvezetője voltam, 1948 évben önként ajánlottam fel a Magyar Államnak minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Tudásomat és tevékenységemet a demokrácia szolgálatába akarván állítani, mint gyártási szakember dolgozom, alkalmaznak. […] Ezen működésemben a Magyar Népköztársaságnak már eddig is évenkint több tízezer dollár hasznot hajtottam és működésemmel elősegítettem a magyar ipar külföldi hírnevének emelését”. Azzal is érvelt, hogy 65 éves, „teljesen fogatlan, rákgyanús beteg vagyok”, továbbá „súlyos gyomor-, epehólyag és idegrendszeri” beteg. Ezeket orvosi igazolással támasztotta alá. Végül szerzett egy támogatói nyilatkozatot az Élelmezési Minisztérium sör- és szeszipari főosztályáról, miszerint tevékenysége a magyar állam fontos érdekeit szolgálja. Utóbbira annyit írt valaki, hogy „Altomáré elvtárssal megbeszélve, ő nem támogatja, mehet”. A szóban forgó személy nyilván Altomáré Iván élelmezési miniszter-helyettes volt. Zwack mindössze annyit ért el, hogy a hevesi Besenyőtelek helyett a nógrádi Pásztóra telepítették ki. Innen írt arról 1951-ben, hogy műfogsorát szeretné elkészíttetni a fővárosban, ezért beutazási engedélyt kért. A BM így reagált a kérelemre belső levelezésében: „Jelentem, hogy Pásztó községben is van fogorvos, így kérelmét nem javasolom [sic!]”. Ezt követően még több kérvényt írt, melyek szerint fogínye teljesen elsorvadt, „mezei” fogorvos által el nem készíthető, speciális műfogsorra volt szüksége, mert így csak teljesen pépes ételeket tudott enni. Erre a kérvényére ezt írták: „Feltételezhető, hogy a fogainak a csináltatásának az ürügye alatt budapesti dolgait akarja elintézni.” Majd még valaki tollal: „Bp-re nem jöhet.”

Végül vegyünk egy példát, ami szerencsésen végződött: Klár András földbirtokos 1951. július 3-án kapta meg a végzést, miszerint 24 órán belül kitelepítik Kaszinó utca (ma: Móra Ferenc utca) 1. sz. alatti lakásából. Új lakhelyéül a Borsod megyei Bodrogkeresztúrt nevezték meg. Felesége, a neves színész Lázár (sz. Czartoryski) Mária jelezte, hogy férje beteg, munkaképtelen, ráadásul mindig is baloldali volt, és zsidó származású személyként „földjét, 200 hold[at], a zsidótörvények ideje alatt teljesen elvették,” maga részéről pedig „vallási és politikai üldözöttekkel szembeni viselkedésemet szükség esetén tanúkkal tudom bizonyítani”. Klárt és nejét felmentették a kitelepítések alól, a házon ma emléktábla hirdeti, hogy itt élt „fél évszázadon át haláláig”, vagyis 1983-ig a lengyel hercegi családból származó színésznő. 

Szükséges hozzá tenni, hogy a baloldali múlt vagy a zsidó felmenők a legkevésbé sem jelentettek mentőokot, Klár esetében nyilván más szempontok, esetleg politikai, személyi kapcsolatok lehettek a háttérben.

Ezek az esetek rávilágítanak az 1951-es év kegyetlen paradoxonjára: azokat az embereket, akik már korábban is üldöztetésnek voltak kitéve, ismét elűzte egy olyan rendszer, amely társadalmi címkék alapján ítélte meg őket, nem pedig személyes történetük alapján. Eseteik megmutatják, hogy a totalitárius rendszerek hogyan ismételhetik meg a múlt igazságtalanságait – és miért is fontos, hogy emlékezzünk rájuk.

Fotó: Táncsics Mihály utca 26, Középkori Zsidó Imaház, forrás: Fortepan 279080 

 

