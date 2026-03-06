Zsidók deportálása – 1951-ben. Kitelepített zsidók történetei a budai Várból

Innen írta meg kérvényét, miszerint „tekintettel arra, hogy 71 éves beteges ember vagyok és hosszú ideig még utókezelésre lesz szükségem, kérem a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökét, engedje meg, hogy Pécel községben helyezkedhessek el a feleségemmel együtt. Pécel község tanácsa a mellékelt nyilatkozat szerint hozzájárul a községében való tartózkodásunkhoz. Spányi Pál péceli lakos pedig vállalja állandó elszállásolásunkat.” Miután levelére választ nem kapott, „a humanizmus nevében” megsürgette kérelmének rendőrség általi elbírálását. E helyett a BM július 25-én utasította a gödöllői járási rendőrkapitányságot, hogy Ferenczit mentőautóval „24 órán belül indítsa útba új lakhelyére” és tegyen erről jelentést. Az utat Ferenczi olyan rosszul bírta, hogy megérkezését követően penicillinnel kellett kezelni, állapotát a helyi orvos „válságosnak” találta. Utolsó panaszlevele augusztus 17-i dátumot viselt, a jelek szerint ezt már válasz nélkül irattárba helyezték. Élete végére valószínűleg visszaengedték Budapestre, ahol 1958-ban hunyt el.

Zwack Béla likőrgyár-tulajdonos – Zwack József, az Unicum alapítójának unokája – és neje, Zwack Béláné Zalka Dóra az I. ker. Fortuna u. 6. szám alatt éltek, kitelepítési határozatuk 1951. július 4-én érkezett meg.

Zwack több oldalról próbálta megtámadni a határozatot,

először azzal érvelve, hogy 1944-ben „a svéd követségen volt elbújva, hogy a deportálás elől meneküljön”. Érvelt továbbá azzal, hogy „az Unicum likőrgyárat, amelynek társtulajdonosa és gyártásvezetője voltam, 1948 évben önként ajánlottam fel a Magyar Államnak minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Tudásomat és tevékenységemet a demokrácia szolgálatába akarván állítani, mint gyártási szakember dolgozom, alkalmaznak. […] Ezen működésemben a Magyar Népköztársaságnak már eddig is évenkint több tízezer dollár hasznot hajtottam és működésemmel elősegítettem a magyar ipar külföldi hírnevének emelését”. Azzal is érvelt, hogy 65 éves, „teljesen fogatlan, rákgyanús beteg vagyok”, továbbá „súlyos gyomor-, epehólyag és idegrendszeri” beteg. Ezeket orvosi igazolással támasztotta alá. Végül szerzett egy támogatói nyilatkozatot az Élelmezési Minisztérium sör- és szeszipari főosztályáról, miszerint tevékenysége a magyar állam fontos érdekeit szolgálja. Utóbbira annyit írt valaki, hogy „Altomáré elvtárssal megbeszélve, ő nem támogatja, mehet”. A szóban forgó személy nyilván Altomáré Iván élelmezési miniszter-helyettes volt. Zwack mindössze annyit ért el, hogy a hevesi Besenyőtelek helyett a nógrádi Pásztóra telepítették ki. Innen írt arról 1951-ben, hogy műfogsorát szeretné elkészíttetni a fővárosban, ezért beutazási engedélyt kért. A BM így reagált a kérelemre belső levelezésében: „Jelentem, hogy Pásztó községben is van fogorvos, így kérelmét nem javasolom [sic!]”. Ezt követően még több kérvényt írt, melyek szerint fogínye teljesen elsorvadt, „mezei” fogorvos által el nem készíthető, speciális műfogsorra volt szüksége, mert így csak teljesen pépes ételeket tudott enni. Erre a kérvényére ezt írták: „Feltételezhető, hogy a fogainak a csináltatásának az ürügye alatt budapesti dolgait akarja elintézni.” Majd még valaki tollal: „Bp-re nem jöhet.”

Végül vegyünk egy példát, ami szerencsésen végződött: Klár András földbirtokos 1951. július 3-án kapta meg a végzést, miszerint 24 órán belül kitelepítik Kaszinó utca (ma: Móra Ferenc utca) 1. sz. alatti lakásából. Új lakhelyéül a Borsod megyei Bodrogkeresztúrt nevezték meg. Felesége, a neves színész Lázár (sz. Czartoryski) Mária jelezte, hogy férje beteg, munkaképtelen, ráadásul mindig is baloldali volt, és zsidó származású személyként „földjét, 200 hold[at], a zsidótörvények ideje alatt teljesen elvették,” maga részéről pedig „vallási és politikai üldözöttekkel szembeni viselkedésemet szükség esetén tanúkkal tudom bizonyítani”. Klárt és nejét felmentették a kitelepítések alól, a házon ma emléktábla hirdeti, hogy itt élt „fél évszázadon át haláláig”, vagyis 1983-ig a lengyel hercegi családból származó színésznő.