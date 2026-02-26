Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
berlin bundeswehr drónmozgások nato fegyverkezési verseny euronews németország

Mindenki Putyin válaszára vár: egy NATO-tagország fegyvereket küld az orosz határ közelébe

2026. február 26. 13:16

Berlin tudatosan titokban tartja a típusokat és beszállítókat, jelezve: a NATO keleti szárnyán készülő háborús eszközökkel számolni kell.

2026. február 26. 13:16
null

A német parlament költségvetési bizottsága február 25-én jóváhagyta az első, 540 millió eurós keretet közepes hatótávolságú csapásmérő drónok beszerzésére a Bundeswehr számára – jelentette az Army Recognition. Ez az ország történetének első nagyszabású lépése az úgynevezett „egyszer használatos támadó drónok”, más néven kóborló lőszerek rendszeresítése felé.

Ezt is ajánljuk a témában

A döntés elsődleges célja a Litvániában állomásozó német dandár felszerelése, de a keretszerződés lehetőséget ad további megrendelések leadására is. A teljes kiadási keret mintegy kétmilliárd euróban maximalizált, és minden bővítéshez újabb parlamenti jóváhagyás szükséges, így Berlin igyekszik szigorú ellenőrzés alatt tartani a programot.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A német kormány hivatalos közleménye szerint a szerződés a „közepes hatótávolságú csapásmérő drónok, valamint kiképzési eszközök, perifériás rendszerek és dokumentáció” beszerzését foglalja magában, konkrét típusokat vagy gyártókat azonban nem neveztek meg. Az Euronews értesülései szerint az első ütem ipari partnerei a német Helsing és Stark Defence vállalatok.

Ezt is ajánljuk a témában

Elemzők szerint Berlin tudatosan hangsúlyozza a képességeket, részben a műveleti biztonság miatt, részben pedig a beszállítók közötti verseny fenntartása érdekében. 

A lépés jól mutatja, hogy Németország a modern haditechnika élvonalába kíván lépni, miközben fokozódik a NATO keleti szárnyának védelme és az európai fegyverkezési verseny.

Nyitókép: AFP/Orosz elnöki hivatal

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2026. február 26. 13:54
Friedrich-Joachim Merz Taurus robotrepülőgépeket ad át Kurvajnának. Mi ebben a hír, az übernáci Merz ezt már előre jelezte, azután hogy megcsalják a választást.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2026. február 26. 13:34 Szerkesztve
Merz von der BlackRock feszegeti a határait. Kíváncsi vagyok, hogy a németek hogyan fognak nyalni az oroszoknak ezek után? Nincs az a pénz, amit a Német Kalifátus ne tudna elkölteni rövid idő alatt, aztán beköszönt a valóság a németeknél is.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!