Ukrajna terjeszkedni kezdett Európában: bejelentették, mostantól az Egyesült Királyságban gyártják a méregdrága harci drónokat
Az EU fizet, az angolok beengedik a gyárat, Zelenszkij örül.
Berlin tudatosan titokban tartja a típusokat és beszállítókat, jelezve: a NATO keleti szárnyán készülő háborús eszközökkel számolni kell.
A német parlament költségvetési bizottsága február 25-én jóváhagyta az első, 540 millió eurós keretet közepes hatótávolságú csapásmérő drónok beszerzésére a Bundeswehr számára – jelentette az Army Recognition. Ez az ország történetének első nagyszabású lépése az úgynevezett „egyszer használatos támadó drónok”, más néven kóborló lőszerek rendszeresítése felé.
A döntés elsődleges célja a Litvániában állomásozó német dandár felszerelése, de a keretszerződés lehetőséget ad további megrendelések leadására is. A teljes kiadási keret mintegy kétmilliárd euróban maximalizált, és minden bővítéshez újabb parlamenti jóváhagyás szükséges, így Berlin igyekszik szigorú ellenőrzés alatt tartani a programot.
A német kormány hivatalos közleménye szerint a szerződés a „közepes hatótávolságú csapásmérő drónok, valamint kiképzési eszközök, perifériás rendszerek és dokumentáció” beszerzését foglalja magában, konkrét típusokat vagy gyártókat azonban nem neveztek meg. Az Euronews értesülései szerint az első ütem ipari partnerei a német Helsing és Stark Defence vállalatok.
Elemzők szerint Berlin tudatosan hangsúlyozza a képességeket, részben a műveleti biztonság miatt, részben pedig a beszállítók közötti verseny fenntartása érdekében.
A lépés jól mutatja, hogy Németország a modern haditechnika élvonalába kíván lépni, miközben fokozódik a NATO keleti szárnyának védelme és az európai fegyverkezési verseny.
