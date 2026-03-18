Színt vallott a Tisza: természetesen eszük ágában sem volt tenni semmit Beneš-ügyben, csak politikai színjáték volt az egész

Tesze-tosza bizottsági válaszok

A vita egyik legfeltűnőbb eleme az Európai Bizottság visszafogott, sokak szerint túlságosan óvatos álláspontja volt. Marie-Helene Boulanger többször is azt ismételte, hogy a Bizottság figyelemmel kíséri a fejleményeket „az együttműködés szellemében”, és szükség esetén majd él az eszközeivel. Konkrét lépések helyett azonban lényegében azt hangsúlyozta, hogy a 2004-es csatlakozás előtti történelmi jogi aktusokat visszamenőleg nem vizsgálják, miközben a mostani fejleményeket monitorozzák.

Ez a hozzáállás több felszólalónál is erős kritikát váltott ki. Birgit Sippel arról beszélt, hogy az elkobzások alapján számára egyértelműen jogszerűtlen helyzetről van szó, ezért azt kérdezte a Bizottságtól, ez valóban pusztán nemzeti ügy-e. Raquel García Hermida-van der Walle egyenesen úgy fogalmazott, hogy a bizottsági válasz rendkívül nagy csalódást okoz. Malika Sorel pedig azt mondta, egyáltalán nem győzték meg a Bizottság szavai, és aggasztónak tartja, hogy ilyen könnyedén reagálnak a Parlament felvetéseire.

Fiala-Butora János szintén kemény kritikát fogalmazott meg a Bizottsággal szemben. A testület 2021 óta tud a modern vagyonelkobzásokról, mégis rendre azzal hárította el az ügyet, hogy a Beneš-dekrétumok történelmi kérdésnek számítanak. Szerinte ez félrevezető, mert bár a dekrétumok történelmi eredetűek, a rájuk épülő jogsérelmek ma is léteznek. Úgy fogalmazott:

Úgy látom, nem az a kérdés, hogy Szlovákia megsérti-e az emberi jogokat, hiszen ez egyértelmű, hanem az, hogy az Európai Unió hajlandó-e ezt problémaként kezelni.

A felvidéki ügyvéd azt is kifogásolta, hogy miközben a Bizottság szoros nyomon követésről beszél, valójában hozzájuk soha nem fordult információért, a szlovák kormány pedig nem ad ki és nem is gyűjt megfelelő adatokat az elkobzásokról. Ezért szerinte nehezen hihető, hogy Brüsszel valóban teljes képpel rendelkezne a történtekről.

A LIBE-bizottság ülésén így végül nemcsak a Beneš-dekrétumok továbbélő következményei kerültek terítékre, hanem az is, hogy az Európai Unió mennyire hajlandó fellépni, ha őshonos kisebbségeket ér jogsérelem.

A vita alapján a felvidéki magyarok ügyében továbbra sincs áttörés, miközben a Tisza és brüsszeli szövetségesei inkább politikai díszletként, semmint valódi képviseleti ügyként kezelték a kérdést.

