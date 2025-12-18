Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
beneš dekrétum múlt csehország Szlovákia

„Rabszolgának nézték, végigmustrálták őket” – 14 évesen hurcolták el a magyar fiút, most börtönnel fenyegetik, aki erről beszélni mer

2025. december 18. 21:04

Döbbenetes lépésre szánta el magát a szlovák parlament: büntetnék a kritikát, miközben a Beneš-dekrétumok sebei ma is véreznek. Íme egy megrázó családi vallomás a pokolról: a nagyapát fűtetlen marhavagonban vitték kényszermunkára, a házukat elvették, és a hatalom most azt üzeni: nemhogy jóvátétel nincs, de még az igazságot kimondani is tilos.

2025. december 18. 21:04
null
Wiedermann Béla

A Beneš-dekrétumok körüli újabb szlovák jogalkotási hullám ismét megmutatta, hogy vannak történetek, amelyek hiába élnek a közbeszédben évtizedek óta, a hatalom úgy tesz, mintha kimondásuk fenyegetés lenne. A pozsonyi parlament döntése, amely a kritika büntethetőségét is lehetővé teszi, azt jelzi: még mindig élő, bár sokszor elfojtott vitákat érintünk. Mindez azt is megmutatja, hogy a múlt nemcsak a levéltárak mélyén, hanem a családi emlékezetben is tovább él. 

Ezt is ajánljuk a témában

A családunk története ennek kézzelfogható példája. Nagyapám, a szentmihályfai Wiedermann László mindössze 14 éves volt, amikor a Beneš-dekrétumokra hivatkozva egész családjával deportálták Csehországba. Nem voltak egyedül: 1946–47 telén több mint tízezer családot kényszerítettek ugyanerre az útra, gyakran alig néhány órányi felkészülési idővel. Csak a legszükségesebb holmikat vihették magukkal, hátrahagyva vagyont, élelmiszert, állatokat. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Az indoklás az volt, hogy a betelepülő házbitorlóknak szükségük lesz rájuk. 

A deportálás ténye önmagában is sokkoló volt, de a körülmények tovább erősítették a tehetetlenség érzését: fűtetlen marhavagonokban, a téli hidegnek kitéve utaztak, a gyerekeket dunnába és takaróba csavarták, hogy meg ne fagyjanak, és közben senki nem tudta, mi vár rájuk a célállomáson. 

A család sok falubelihez hasonlóan Karlovy Vary közelébe, egy Tuhnice nevű településre került, egy olyan házba, amelynek szudétanémet lakóit korábban elhurcolták. A nagyapám visszaemlékezése szerint az egyik házban kristályokat zúztak össze a korábbi lakók, mert magukkal nem vihették; másutt megterített asztal várta az érkezőket gazdag, ám napok óta kihűlt vacsorával, jelezve, hogy a lakókat szó szerint egyik pillanatról a másikra vitték el. 

A deportáltak gyakran nem ismerték a nyelvet, nem tudták, mire számíthatnak, és abban sem voltak biztosak, hogy egyáltalán visszatérhetnek. 

A nagyapám esetében fennmaradt a munkavállalói igazolványa, amely szerint 14 évesen, 1947. február 17-én kezdett dolgozni a helyi erdőgazdaságnál. Ezt a dátumot később jól láthatóan átjavították 1948-ra, ami mutatja: a hatalomnak utólag kényelmetlenné vált, hogy ilyen fia­tal gyerekeket is dolgoztattak. A munkalehetőség sokszor nem választás volt, hanem kényszer: a deportáltakat gyakran úgy állították sorba, mint a rabszolgáknak szánt olcsó munkaerőt. 

A Beneš-dekrétumok nyomán elrendelt csehországi deportálás során elhurcolt Wiedermann László munkakönyvének bejegyzése. A bejegyzésben látható az átkozmetikázott dátum.
A Beneš-dekrétumok nyomán elrendelt csehországi deportálás során elhurcolt Wiedermann László munkakönyvének bejegyzése. A bejegyzésben látható az átkozmetikázott dátum.

A munkaadók végigmustrálták őket, ki alkalmas, ki erősebb, ki bír majd többet a cseh erdőkben – a méltóságuk utolsó morzsáját is próbára téve. 

A visszatérés 1949-ben vált lehetségessé, ám az sem volt egyszerű. A hazatérőknek igazolniuk kellett, hogy van hová menniük és miből élniük. Sok esetben ez éppen azért volt lehetetlen, mert a deportálás alatt a házukat mások kapták meg. Nagyapámék otthonát is szlovák telepesek foglalták el, így a hazatérés első feltétele az volt, hogy visszaszerezzék a házat. Két bátyja ezért titokban hazaszökött Csehországból, és mindent megtettek azért, hogy a betelepített házbitorló család elhagyja az ingatlant – csak így nyílhatott meg az út a jogos otthonukba való visszaköltözéshez. 

A házak gyakran romos állapotban voltak: kitört ablakok, eltűnt állatok, üres csűrök – a kitelepítés után szinte minden a feje tetejére állt, és jóvátételt sosem kaptak. 

A múlt nem attól szűnik meg, hogy valaki törvényben próbálja elhallgattatni. Amíg Szlovákiában ma is földet koboznak el a Beneš-dekrétumokra hivatkozva, nehéz nem feltenni a kérdést: meddig lehet még visszanyúlni ehhez a logikához? 

A most elfogadott szabályozás pedig azt üzeni: nemcsak igazságtétel nem lesz, de beszélni sem szabad arról, ami megtörtént. 

A parlamenti döntés így nem lezárja, hanem befagyasztja a vitát. Mert amíg a kimondás is tilalommá válik, addig a múlt nem múlik el, csak mélyebbre szorul, és minden érintett számára újra fenyegetően jelenvalóvá lesz.

Nyitókép: Kitelepített felvidéki magyarok vagonban
Fotó: Fortepan/Adományozó: Csorba Dániel

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
P.S.
2025. december 18. 21:41
Különbség? Mi beszélhetünk róla, hogy mit kaptunk mint burzsuj, kulák, osztályidegen, kitelepítés, mindent elkobzás un államosítás néven, stb. Törvény szerinti kártérítés semmiért nincs, pedig minden államosítási törvényben bent volt. A sólyom vezette tákolmánybíróság AB ezt törvényesnek mondta. Szégyenteljes kárpótlás címén kaptunk 1 ezreléket sem elérő inflációs pénzt. Mindezen gazemberség kitalálói és végrehajtói megtollasodtak mint vétóval rendelkező helytartók. Zlinszky János nyugalomba vonulásakor visszakapta családi kastélyát, valószínű felújítva és annak rozsdás kulcsait, ünnepélyes keretek között. Az itteni benesek így működtek. Mára minden tulajdoni okirat levéltárba került.
Válasz erre
0
0
Fireworks
2025. december 18. 21:40
Bármennyire is szorongatják Fico mogyoróit, ha ezt a kérdést nem tudja helyre tenni, elveszett ember lesz. És nemcsak ő, hanem a magyar-szlovák kapcsolat is elbukik. Tudom, vannak elegen, akiknek ez a szándékuk.
Válasz erre
0
0
rezeda-kazmer
2025. december 18. 21:38
Elburjánzottak újabban a mélyállam részvételét feszegető meglátások. Szvsz az nem ismeri a tót atyafiakat, aki mindezt a mélyállamra keni, és nem tudja, hogy egy kis kollektív jogfosztásra ott a liberálisoktól a szocikon át a haluskanáciig mindenki kapható.
Válasz erre
0
2
Ekerot
2025. december 18. 21:27
Zseniálisan beleszartak a közös magyar-szlovák palacsintába, ami persze csöppet sem véletlen. A polip vagy mélyállam karjai igen mélyre nyúlnak...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!