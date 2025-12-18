„Rabszolgának nézték, végigmustrálták őket” – 14 évesen hurcolták el a magyar fiút, most börtönnel fenyegetik, aki erről beszélni mer

A visszatérés 1949-ben vált lehetségessé, ám az sem volt egyszerű. A hazatérőknek igazolniuk kellett, hogy van hová menniük és miből élniük. Sok esetben ez éppen azért volt lehetetlen, mert a deportálás alatt a házukat mások kapták meg. Nagyapámék otthonát is szlovák telepesek foglalták el, így a hazatérés első feltétele az volt, hogy visszaszerezzék a házat. Két bátyja ezért titokban hazaszökött Csehországból, és mindent megtettek azért, hogy a betelepített házbitorló család elhagyja az ingatlant – csak így nyílhatott meg az út a jogos otthonukba való visszaköltözéshez.

A házak gyakran romos állapotban voltak: kitört ablakok, eltűnt állatok, üres csűrök – a kitelepítés után szinte minden a feje tetejére állt, és jóvátételt sosem kaptak.

A múlt nem attól szűnik meg, hogy valaki törvényben próbálja elhallgattatni. Amíg Szlovákiában ma is földet koboznak el a Beneš-dekrétumokra hivatkozva, nehéz nem feltenni a kérdést: meddig lehet még visszanyúlni ehhez a logikához?

A most elfogadott szabályozás pedig azt üzeni: nemcsak igazságtétel nem lesz, de beszélni sem szabad arról, ami megtörtént.

A parlamenti döntés így nem lezárja, hanem befagyasztja a vitát. Mert amíg a kimondás is tilalommá válik, addig a múlt nem múlik el, csak mélyebbre szorul, és minden érintett számára újra fenyegetően jelenvalóvá lesz.