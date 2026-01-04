Öt tanulság a tegnapi budapesti Beneš-szájkosártörvény-tüntetésről

Egy. Rengetegféle embert láttam, a politikai spektrum jellemzően inkább jobbik feléből, de voltak ott markánsan baloldali szereplők is. Szívből, érdeklődésből vagy érdekből, de ott voltak, olyanok álltak egymás mellett, akik feltehetőleg soha, semmilyen más ügyben nem tettek volna így,

NoÁrtól Schiffer Andráson át a Mi Hazánkig, mindezt a kormányközelinek nevezett MCC berkein belül is tevékenykedő joghallgató főszervező és társai hangszerelésében.

És persze ott volt a Tisza, amelyik óvatosan tapogatja ki éppen a maga pozícióját ebben a kérdésben – de ott volt. Vagyis a nemzetpolitika hivatalosan is megkerülhetetlen lett – két, két és félmillió külhoni honfitársunk immár nem láthatatlan, és nem lehet nyíltan ellenük politikát csinálni. Az egyik szónok azt mondta, meg kell haladni a huszadik századot, de 2004, vagyis a gyalázatos, gyurcsányi ellenkampánnyal dübörgő december 5-i népszavazás örökségét is – azt hiszem, ez mostanra egyértelműen sikerült, és tetszik vagy sem,

ez a tizenöt évnyi polgári kormányzat eredménye is, hogy még az ellenzék is kénytelen erről az alapról indulni.

Kettő. A kormánypártok tizenöt éve konzekvensen támogatják a határon túli magyar közösségeket, úgy, ahogyan valószínűleg az elmúlt száz évben sosem volt erre példa. Erkölcsi, anyagi, politikai támogatást és védelmet nyújtanak, bölcsődétől az egyetemig, vállalkozásoktól a templomokig, sporttól a turizmusig. Ez a valóság, és ez az, amit tényleg letettek az asztalra, és ez az, ami miatt a határokon túl valószínűleg a legtöbben azt mondják, kellemetlen, akár fájó, de nem perdöntő, ha csak napokkal később szólalt meg a külügyminiszter, vagy csak az elnöki aláírás után ítélte el a magyar miniszterelnök-helyettes a Beneš-dekrétumok kritikájának büntethetőségét, ha egyszer