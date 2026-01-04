Szlovákiát és Csehországot is előzzük: végre kiderült, mennyit ér valójában a magyar minimálbér

Amikor bejelentik a minimálbér emelését, sokan csak legyintenek: „én nem minimálbért keresek, rám ez nem vonatkozik”. Csakhogy a helyzet ennél jóval összetettebb. A Kontextus Cash Talk legfrissebb adásában Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő és Lentner Csaba, az NKE professzora elemezte a bérek alakulását, rávilágítva: a döntés hatásai az egész társadalmon végiggyűrűznek.

Szalai Piroska a Cash Talk stúdiójában.

„Ha emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, annak kumulatív, tovagyűrűző hatása van: nőnek az átlagbérek, és emelkedik az összes többi kereset is” – magyarázta a mechanizmus lényegét Lentner Csaba.