Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lentner csaba szalai piroska szlovákia magyarország csehország minimálbér

Szlovákiát és Csehországot is előzzük: végre kiderült, mennyit ér valójában a magyar minimálbér

2026. január 04. 12:03

Sokan keveslik, mások irigykedve nézik: tiszta vizet öntöttek a pohárba a magyar fizetések vásárlóerejéről.

2026. január 04. 12:03
null

Amikor bejelentik a minimálbér emelését, sokan csak legyintenek: „én nem minimálbért keresek, rám ez nem vonatkozik”. Csakhogy a helyzet ennél jóval összetettebb. A Kontextus Cash Talk legfrissebb adásában Szalai Piroska munkaerőpiaci szakértő és Lentner Csaba, az NKE professzora elemezte a bérek alakulását, rávilágítva: a döntés hatásai az egész társadalmon végiggyűrűznek.

Szalai Piroska a Cash Talk stúdiójában.

„Ha emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum, annak kumulatív, tovagyűrűző hatása van: nőnek az átlagbérek, és emelkedik az összes többi kereset is” – magyarázta a mechanizmus lényegét Lentner Csaba. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Szalai Piroska adatokkal is alátámasztotta a 2010 óta tartó folyamatokat, kiemelve a reálkeresetek látványos javulását. „2010-hez képest a reálérték tavalyra [2024-re] közel 80 százalékkal nőtt. Az idei évben pedig a reálkereset-növekedés elérheti a 85 százalékot” – mondta. Ez azt jelenti, hogy a magyar családok vásárlóereje az elmúlt másfél évtizedben csaknem megduplázódott.

A nemzetközi összehasonlítás kapcsán Szalai Piroska egy gyakori tévhitet is eloszlatott a vásárlóerő-paritás (PPS) alapján. „Vásárlóerőn számolva a magyar minimálbér 2025-ben sem áll rosszul: 

még mindig van öt ország – köztük Szlovákia és Csehország, tehát V4-es államok is –, ahol a minimálbér vásárlóértéke alacsonyabb a magyarnál”

 – emelte ki. Hozzátette: a garantált bérminimum hazai rendszere is jelentős tömegeket érint, ami tovább javítja Magyarország relatív pozícióját.

A műsorban szó esett a jövőbeni kilátásokról és a gazdaságpolitikai elképzelések közti különbségekről is. Lentner Csaba hangsúlyozta: a jelenlegi irány a belső piac és a kisvállalkozások megerősítésére épül. Ezzel szemben kritikus hangon szólt az ellenzéki javaslatokról: „A vállalkozási környezet Magyarországon ellehetetlenülne, aminek következménye az lenne, hogy a nemzetközi cégek kivonulnának, a hazai kis- és középvállalkozások pedig termelés-visszafogásra kényszerülnének.”

Szalai Piroska a lehetséges adóváltozások hatásaira is figyelmeztetett a Tisza Párt kapcsán felmerült tervek összefüggésében. 

Véleménye szerint egy többkulcsos, progresszív adórendszer visszavezetése „büntetné azt, aki többet akar dolgozni”, 

és egyes csoportoknál – például a családi adókedvezményt igénybe vevőknél vagy a 25 év alattiaknál – akár „20–25 százalékos reálkereset-csökkenést” is eredményezhetne.

A konklúzió egyértelmű: a minimálbér emelése messze nem egy szűk réteg ügye. Ahogy Lentner Csaba fogalmazott, az embereknek szükségük van arra, hogy „az életszínvonaluk és az életminőségük folyamatosan emelkedjen” – a jelenlegi bérpolitika pedig ezt a célt szolgálja az egész munkaerőpiacon.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 55 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nedudgi
2026. január 04. 13:32
Ha nő a minimálbér, akkor az infláció forintosítva van. Ilyenkor akinek a fizetése nem nő ugyanolyan mértékben, az abban a pillanatban már leszakad, az életszínvonala visszaesik.
Válasz erre
0
0
szantofer
•••
2026. január 04. 13:27 Szerkesztve
"végre kiderült, mennyit ér valójában a magyar minimálbér" Hurrrááááááá...! Végre sikerült kiszámolnotok hogy 840 eurót.
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 04. 13:20 Szerkesztve
Ma szabadnap van a pedofiloknak?Zöldséges barátunk nem talál gyerekeket a játszótéren?😁😁👏 Ma megint mehetsz szájer barátodhoz.😁😁😁🤘
Válasz erre
0
1
salátás
2026. január 04. 13:17
látom a cigánygyerek megtalálta a szellemileg hozzáillő beszélgetőtársat: önmagát
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!