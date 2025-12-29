Végre kiderült a matek: az ellenzéki ígéret kártyavárként omlik össze

A magyar gazdasági közbeszéd visszatérő eleme az a feltételezés, hogy az államháztartásban tátongó bármilyen lyukat be lehetne tömni „a korrupció leállításával”. A Tisza Párt és szakértői köre erre az alapvetésre építi nagyszabású ígéreteit, például az egészségügy évi 500 milliárd forintos – és az évek alatt lépcsőzetesen emelkedő – forrásbővítését. A Kontextus Cash Talk Extra adásában azonban Kohán Mátyás, a Mandiner újságírója rávilágított, hogy ez a fajta érvelés gazdaságilag nem más, mint „mágikus gondolkodás”. Kohán emlékeztetett Tölgyessy Péter korábbi figyelmeztetésére is: az az elképzelés, hogy a „lopás” megszüntetéséből hirtelen ezermilliárdok válnak szabaddá, amiket rögtön bérekre lehet költeni, egyszerűen nem jön ki a matekban.

Szalai Piroska és Kohán Mátyás a Cash Talk stúdiójában.

Ugyanez a helyzet az uniós forrásokkal is. A műsorban elhangzott, hogy az uniós pénzek szigorúan beruházási célúak, azaz gépekre, épületekre és technológiára fordíthatók. Ezekből nem lehet orvosi béreket fizetni vagy a fűtésszámlát kiegyenlíteni. Kohán Mátyás hangsúlyozta: