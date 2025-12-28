Roppant kínos: a 600 oldalas anyag kísértetiesen egybevág a brüsszeli követelésekkel és a 2010 előtti neoliberális receptekkel

Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese szerint a program strukturális integritása is a valódiság mellett szól. A csomag egy kerek gazdaságfilozófiai ajánlat: a szerzők szakítani kívánnak a jelenlegi modellel, amely a külföldre áramló extraprofitot és a multikat adóztatja, és helyette a hazai jövedelmeket és a fogyasztást vonnák be nagyobb mértékben a közteherviselésbe. Ez a váltás – bár a lakosság számára jelentős terhekkel járna – egy logikailag következetes neoliberális gazdaságpolitikai iskola terméke, amely Svédországtól Brüsszelig sokak számára vonzó alternatíva. A szakértők szerint éppen ez a koherencia teszi a programot fájdalmas politikai ajánlattá, amelyet komolyan kell venni.

A beszélgetés során elhangzott az is, hogy a csomag léptéke messze meghaladja a történelmi emlékezetben élő korábbi megszorításokat. Míg az 1995-ös Bokros-csomag mai értéken számolva mintegy 877 milliárd forintnyi elvonást jelentett, a kiszivárgott csomag a lakossági és vállalkozói szférát érintő tételekkel együtt az 5000 milliárd forintos nagyságrendet is elérheti. Szalai Piroska hangsúlyozta: a program valódiságát az is igazolja, hogy a kidolgozói ugyanazok a körök, akik a 2010 előtti időszakban is a hasonló recepteket, például a rosszemlékű devizahitelezést, „szuperbruttósítást” vagy a családtámogatások megnyirbálását alkalmazták. A dokumentum tehát nem a semmiből érkezett, hanem egy jól azonosítható gazdasági iskola részletes cselekvési terve a jövőre nézve.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP