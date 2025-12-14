Ft
12. 14.
vasárnap
megszorítások tisza párt szalai piroska palóc andré

Kiverte a biztosítékot a Tisza Párt vezető közgazdászának kijelentése: szerinte túl sok pénzt kapnak a magyar vállalkozók

2025. december 14. 10:07

Miközben kétmillió magyar ember megélhetése múlik a szektoron, Magyar Péterék gazdasági embere egyetemi előadásokon arról beszél, hogy a KKV-kat „túltámogatják”. Végzetes hibát követne el a Tisza Párt.

2025. december 14. 10:07
null

Vannak mondatok, amelyek többet elárulnak egy párt gazdaságpolitikájáról, mint ezeroldalas tanulmányok. A Kontextus Cash Talk legújabb adásában egy ilyen, nagy port kavaró kijelentést elemeztek a szakértők. A Tisza Párt gazdasági holdudvarából, nevezetesen Kármán András alelnöktől származó gondolat ugyanis alapjaiban kérdőjelezi meg a magyar gazdaság gerincét adó vállalkozások létjogosultságát.

Kármán András, a Tisza gazdasági embere. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt
Kármán András, a Tisza gazdasági embere. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Palóc André, közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője hívta fel a figyelmet arra a szakadékra, ami a valóság és a Tisza Párt „elefántcsonttoronyban” született elképzelései között tátong. „Kármán András, az ő alelnökük és gazdasági szakemberük arról beszél, hogy szerinte túl sok pénzt adunk a KKV-knak” – idézte fel a műsorban Palóc. Ez a kijelentés különösen annak fényében sokkoló, hogy 

a magyarországi vállalkozások 95 százaléka mikrovállalkozás (0-9 főt foglalkoztat), és a versenyszféra munkavállalóinak közel 40 százaléka itt dolgozik.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó határozottan visszautasította a „túltámogatás” vádját. „Én nem hiszem, hogy a KKV-kat Magyarországon lehet túltámogatni” – jelentette ki. Szerinte azok a közgazdászok, akik csak a GDP-adatokat és az exportot nézik (ahol a multik dominálnak), hajlamosak elfelejteni, hogy a társadalom szempontjából a foglalkoztatás a legfontosabb. Ha elvesszük a támogatásokat a kicsiktől – ahogy azt a Tisza Párt tervezi –, akkor a magyar munkahelyek kétharmada kerülhet veszélybe. 

A műsorban elhangzott: ez nem puszta ijesztgetés, a számok magukért beszélnek. A Tisza tervei szerint a társasági adót a mostani, európai szinten is versenyképes 9 százalékról drasztikusan, akár 25 százalékra emelnék, miközben a támogatási rendszert leépítenék. Palóc André Spanyolország példáját hozta fel intő jelként: 

ott hiába magasabb a GDP-növekedés, az elhibázott struktúra miatt 10 százalék feletti a munkanélküliség, a fiatalok körében pedig drámai a helyzet.

Milliók megélhetését kockáztatná a Tisza Párt

A Kontextus Cash Talk konklúziója szerint a „túltámogatás” emlegetése nem más, mint a valóság teljes félreértése. Miközben a kormány a Demján Sándor-programmal 600 milliárdot mozgat meg a szektorért, a másik oldal a források elzárásával kísérletezne. A szakértők egyetértettek: ha ezt a szemléletet ültetnék át a gyakorlatba, azzal milliók megélhetését kockáztatnák egy elméleti közgazdasági tézis oltárán. 

Nyitókép: Kármán András Facebook-oldala

 

Héja
2025. december 14. 11:05
Ezek a "szakértők" nagypofájú szélhámosok. Netán kisvállalkozó Tisza-hívek is észbe kaphatnának....
Válasz erre
0
0
langyostiszasok
2025. december 14. 11:05
Hajrá vonagoljatok csak 2030-ig... majd megunjátok azt hazamentek... Talán a hatodik FIDESZ 2/3-ban már csak felfogjátok, hogy mennyire nagyon elkúrtátok. Ne féljetek ! Nem fog fájni az ötödik , meg a hatodik FIDESZ 2/3 sem !
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. december 14. 10:55
Aszongya ez a hülye tiszaros, hogy túl sok pénzt kapnak a kkv-k, máskor meg azt pofázzák, hogy Orbán és a Fidesz mindent ellop, szegénység van Magyarországon. Ha mindent ellopnak, akkor miből támogatják túl a vállalkozásokat? Vagy csak én nem értem ezt a logikát?
Válasz erre
2
0
faramuci
2025. december 14. 10:55
Már biztos hogy ezeket az idiótákat oooobbbááánn fizeti. Igazi konstruktív ellenzék,megnyeri a fidesznek a választásokat...😁😂🤣
Válasz erre
0
0
