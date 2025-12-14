Kiverte a biztosítékot a Tisza Párt vezető közgazdászának kijelentése: szerinte túl sok pénzt kapnak a magyar vállalkozók

Drámai jóslat: pillanatok alatt a lista végére zuhanna Magyarország, ha életbe lépne ez a terv
Nemcsak a pénztárcánk, hanem a jövőnk is veszélybe kerülne. Ez lenne a terv hatása.
Miközben kétmillió magyar ember megélhetése múlik a szektoron, Magyar Péterék gazdasági embere egyetemi előadásokon arról beszél, hogy a KKV-kat „túltámogatják”. Végzetes hibát követne el a Tisza Párt.
Vannak mondatok, amelyek többet elárulnak egy párt gazdaságpolitikájáról, mint ezeroldalas tanulmányok. A Kontextus Cash Talk legújabb adásában egy ilyen, nagy port kavaró kijelentést elemeztek a szakértők. A Tisza Párt gazdasági holdudvarából, nevezetesen Kármán András alelnöktől származó gondolat ugyanis alapjaiban kérdőjelezi meg a magyar gazdaság gerincét adó vállalkozások létjogosultságát.
Palóc André, közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője hívta fel a figyelmet arra a szakadékra, ami a valóság és a Tisza Párt „elefántcsonttoronyban” született elképzelései között tátong. „Kármán András, az ő alelnökük és gazdasági szakemberük arról beszél, hogy szerinte túl sok pénzt adunk a KKV-knak” – idézte fel a műsorban Palóc. Ez a kijelentés különösen annak fényében sokkoló, hogy
a magyarországi vállalkozások 95 százaléka mikrovállalkozás (0-9 főt foglalkoztat), és a versenyszféra munkavállalóinak közel 40 százaléka itt dolgozik.
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó határozottan visszautasította a „túltámogatás” vádját. „Én nem hiszem, hogy a KKV-kat Magyarországon lehet túltámogatni” – jelentette ki. Szerinte azok a közgazdászok, akik csak a GDP-adatokat és az exportot nézik (ahol a multik dominálnak), hajlamosak elfelejteni, hogy a társadalom szempontjából a foglalkoztatás a legfontosabb. Ha elvesszük a támogatásokat a kicsiktől – ahogy azt a Tisza Párt tervezi –, akkor a magyar munkahelyek kétharmada kerülhet veszélybe.
A műsorban elhangzott: ez nem puszta ijesztgetés, a számok magukért beszélnek. A Tisza tervei szerint a társasági adót a mostani, európai szinten is versenyképes 9 százalékról drasztikusan, akár 25 százalékra emelnék, miközben a támogatási rendszert leépítenék. Palóc André Spanyolország példáját hozta fel intő jelként:
ott hiába magasabb a GDP-növekedés, az elhibázott struktúra miatt 10 százalék feletti a munkanélküliség, a fiatalok körében pedig drámai a helyzet.
A Kontextus Cash Talk konklúziója szerint a „túltámogatás” emlegetése nem más, mint a valóság teljes félreértése. Miközben a kormány a Demján Sándor-programmal 600 milliárdot mozgat meg a szektorért, a másik oldal a források elzárásával kísérletezne. A szakértők egyetértettek: ha ezt a szemléletet ültetnék át a gyakorlatba, azzal milliók megélhetését kockáztatnák egy elméleti közgazdasági tézis oltárán.
