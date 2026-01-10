Elon Musk nekiment a briteknek, miután cenzúrázni akarták

Elon Musk szerint az X közösségi oldalt ért kritikák valójában „csupán ürügyet szolgáltatnak a cenzúrára”. A milliárdos vállalkozó azután szólalt meg, hogy kiderült:

az X mesterséges intelligencián alapuló chatbotja, a Grok képes volt beleegyezés nélkül szexuális tartalmú képeket készíteni emberekről – köztük nőkről és gyermekekről is.

Az ügy hatására a brit médiaszabályozó hatóság, az Ofcom sürgős vizsgálatot indított, amelyet Liz Kendall technológiai miniszter is támogat – írta meg a BBC.