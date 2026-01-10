Ft
brit bbc x elon musk grok ofcom gyermek

Elon Musk nekiment a briteknek, miután cenzúrázni akarták

2026. január 10. 08:55

A Tesla vezére szerint az X körül kirobbant botrány nem a gyermekek védelméről, hanem a cenzúráról szól – a brit hatóságok viszont a platform betiltását fontolgatják.

2026. január 10. 08:55
null

Elon Musk szerint az X közösségi oldalt ért kritikák valójában „csupán ürügyet szolgáltatnak a cenzúrára”. A milliárdos vállalkozó azután szólalt meg, hogy kiderült: 

az X mesterséges intelligencián alapuló chatbotja, a Grok képes volt beleegyezés nélkül szexuális tartalmú képeket készíteni emberekről – köztük nőkről és gyermekekről is. 

Az ügy hatására a brit médiaszabályozó hatóság, az Ofcom sürgős vizsgálatot indított, amelyet Liz Kendall technológiai miniszter is támogat – írta meg a BBC.

Kendall a nők és gyermekek képeinek szexuális manipulálását „aljasnak és elfogadhatatlannak” nevezte, és jelezte: napokon belül konkrét lépéseket vár az Ofcom-tól. 

Időközben az X korlátozta a Grok képgeneráló funkcióját: azt mostantól csak havi díjat fizető felhasználók érhetik el. 

A brit kormány ezt a lépést „sértőnek” minősítette a szexuális erőszak áldozataival szemben, hiszen a problémát nem megszünteti, csupán fizetőfal mögé rejti. A BBC több példát is látott arra, hogy a korábban ingyenesen elérhető eszköz nőket „levetkőztetett”, illetve szexuális helyzetekbe helyezett beleegyezésük nélkül. 

Az Ofcom közölte: határidőt szabtak az X-nek a magyarázatra, és jelenleg gyorsított eljárásban vizsgálják az ügyet. 

A botrányt a politikai spektrum minden oldala elítélte: Keir Starmer miniszterelnök „undorítónak” nevezte a történteket, Nigel Farage további szigorítást sürgetett, míg a liberális demokraták ideiglenes tiltást javasoltak az X ellen a vizsgálat lezárásáig.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Durván a fékre lépnének az MI ellenzői

Az MI-szkeptikus mozgalom újra lendületbe jött Amerikában: a CNN december végi műsorában egy amerikai szenátor és egy neves, Nobel-díjas MI-úttörő riadót fújtak, a technológia kockázatait sorolva. Kiderült: már törvényjavaslat is készül az új MI-adatközpontok bővítésének lassítására.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

