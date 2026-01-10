Elon Musk nekiment a briteknek, miután cenzúrázni akarták

Kendall a nők és gyermekek képeinek szexuális manipulálását „aljasnak és elfogadhatatlannak” nevezte, és jelezte: napokon belül konkrét lépéseket vár az Ofcom-tól.
Időközben az X korlátozta a Grok képgeneráló funkcióját: azt mostantól csak havi díjat fizető felhasználók érhetik el.
A brit kormány ezt a lépést „sértőnek” minősítette a szexuális erőszak áldozataival szemben, hiszen a problémát nem megszünteti, csupán fizetőfal mögé rejti. A BBC több példát is látott arra, hogy a korábban ingyenesen elérhető eszköz nőket „levetkőztetett”, illetve szexuális helyzetekbe helyezett beleegyezésük nélkül.
Az Ofcom közölte: határidőt szabtak az X-nek a magyarázatra, és jelenleg gyorsított eljárásban vizsgálják az ügyet.
A botrányt a politikai spektrum minden oldala elítélte: Keir Starmer miniszterelnök „undorítónak” nevezte a történteket, Nigel Farage további szigorítást sürgetett, míg a liberális demokraták ideiglenes tiltást javasoltak az X ellen a vizsgálat lezárásáig.
A most kezdődő évben a legfontosabb szakmai kihívás nem az lesz, hogy a zéró tolerancia vagy a prevenció között válasszunk. A kérdés az, hogyan tudjuk a kettőt koherens, egymást erősítő rendszerré szervezni. Egy olyan működési modellé, amely egyszerre biztosít világos normákat, kiszámítható következményeket és valódi esélyt a megelőzésre.