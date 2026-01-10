Ft
Ilyen méretű tüntetéssorozat régóta nem volt

2026. január 10. 10:44

Akármi is lesz a vége, ennek önmagában geopolitikai hatása van.

2026. január 10. 10:44
Demkó Attila
Demkó Attila
Irán – nos, ez eléggé elszabadult, ilyen méretű tüntetés sorozat a sah bukása, 1978-79 óta nem volt. Akármi is lesz a vége, ennek önmagában geopolitikai hatása van, erősen valószínűtlen, hogy ezek után, ilyen gazdasági helyzetben Irán fenn tudja tartani szövetségesei támogatását akár a jelen szinten is. Ez kihat Jemenre, Irakra, Gázára, Libanonra – bár már eddig is jelentősen csökkent a segítség a korábbiakhoz képest.

Az Iránt ismerő forrásaim szerint a legnagyobb hiba amit a Nyugat/Izrael elkövethet, ha nyíltan beleszól és támogatja a tüntetőket, mert azzal lehetőséget ad, hogy az egészet egy CIA/Moszad puccsnak állítsák be a hatalom részéről. A perzsa egy sokezer éves, nagyon büszke nép, és a nemzeti büszkeséget alábecsülni nagy butaság.

Venezuela – úgy tűnik, az amerikai nyomás eddig hatásos. De ott is az a lényeg: nem szabad bemenni csapatokkal, nem szabad »demokráciát exportálni«, mert pont az ellenkező eredménye lesz. Nem demokrácia, hanem káosz és polgárháború. Ezt a neokonok és a liberálisok nem fogják fel, mert nem értik a nacionalizmust, ami mindennek automatikusan ellenáll, ami külső kényszer. De eddig Trump »ellenállt« a nyomásnak és láthatóan nem próbál rezsimet változtatni. Helyes, csak maradjon ez így.

Ha Venezuela és Irán kiesik Kína számára (»ha« – mert még Venezuela sem biztos) az érdekes helyzetet teremt. Kína a legnagyobb vásárlója az iráni és venezuelai olajnak is, és azt biztosan nem szeretné, hogy amerikai »yes«-től függjön a szállítás. Ergo kihez fordulhat biztonságosan? Oroszországhoz. Az esetleges fejlemények tehát egyáltalán nem biztos, hogy rosszak Moszkvának. Ha meg mocsár lenne bármelyik országban, az még jó is lehet. Szóval még sokfelé dőlhetnek a dolgok.

Ami a nyugati világ érdeke és az oroszoknak rémálom, az az alacsony olajár. Azaz Irán és Venezuela korlátlan visszatérése a világpiacra, olajtermelésük felfutása a mi érdekünk – és egyébként a két ország szenvedő népéé is.”

Nyitókép: Facebook / Demko Attila

 

johannluipigus
2026. január 10. 11:52
"mert azzal lehetőséget ad, hogy az egészet egy CIA/Moszad puccsnak állítsák be a hatalom részéről" Nagyon csalódott lennék, ha nem így lenne..
Válasz erre
1
0
Agricola
2026. január 10. 11:46
Nagyon érdekes Demkó Atilla cikke. "Szóval még sokfelé dőlhetnek a dolgok." De ahogy állnak, kedvező irányba is dőlhetnek. Iránban "ilyen méretű tüntetés sorozat a sah bukása, 1978-79 óta nem volt. Akármi is lesz a vége, ennek önmagában geopolitikai hatása van, erősen valószínűtlen, hogy ezek után, ilyen gazdasági helyzetben Irán fenn tudja tartani szövetségesei támogatását akár a jelen szinten is." Ha Irán nem támogatja a Hamaszt a gázai övezetben, akkor Trump béketerve tovább léphet a megvalósulás útján.
Válasz erre
0
0
remi01
2026. január 10. 11:31
A hohol demkó már megint nem találta el még a múltat se. Voltak már ilyesmi méretű tüntetéshullámok a sah elzavarása óta is, némelyik 2 hónapig is eltartott. A mostani talán különbözik azoktól, annyiban, hogy ezt most valódi és kemény gazdasági problémák is fűtik, korábban látható volt, hogy jan elejére majdnem elült az egész, aztán jött egy újabb riál leértékelés és jan. 5-től új erőre kapott. Szal alapvetően sok minden is lehet ebből, akár a rendszer bukása is, vagy bármi egyéb. Nem mellesleg a cica dolgozik ám keményen, az iraki határon keresztül komoly méretű és mennyiségű usák fegyverekkel felszerelt kurd "szeparatistákat" küldtek az országba, de ezeket az IRGC, állítólag a türki titokszolgálatok segítségével, felszámolta. Szinten nem mellesleg a pahlavi karakter a londonisztáni pincében a bőröndjein ülve nyilatkozik ötpercenként a fos-nak.
Válasz erre
2
0
counter-revolution
2026. január 10. 11:25
"mert azzal lehetőséget ad, hogy az egészet egy CIA/Moszad puccsnak állítsák be a hatalom részéről" Állítsák be, mi? :) Tényszerűen az.
Válasz erre
4
0
