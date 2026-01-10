„Irán – nos, ez eléggé elszabadult, ilyen méretű tüntetés sorozat a sah bukása, 1978-79 óta nem volt. Akármi is lesz a vége, ennek önmagában geopolitikai hatása van, erősen valószínűtlen, hogy ezek után, ilyen gazdasági helyzetben Irán fenn tudja tartani szövetségesei támogatását akár a jelen szinten is. Ez kihat Jemenre, Irakra, Gázára, Libanonra – bár már eddig is jelentősen csökkent a segítség a korábbiakhoz képest.

Az Iránt ismerő forrásaim szerint a legnagyobb hiba amit a Nyugat/Izrael elkövethet, ha nyíltan beleszól és támogatja a tüntetőket, mert azzal lehetőséget ad, hogy az egészet egy CIA/Moszad puccsnak állítsák be a hatalom részéről. A perzsa egy sokezer éves, nagyon büszke nép, és a nemzeti büszkeséget alábecsülni nagy butaság.