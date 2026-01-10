Ft
háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában orosz-ukrán háború Oroszország hadsereg lázadás katona ukrajna

Meg vannak számlálva az ukrán hadsereg napjai: nem bírják tovább a katonák, lázadás tört ki

2026. január 10. 09:57

Amennyiben az oroszok jól látják a helyzetet, tényleg nagy bajban lehet Ukrajna.

2026. január 10. 09:57
null

Az ukrán hadsereg 158. és 119. dandárjának katonái egyre gyakrabban tagadják meg a parancsok végrehajtását. Az ok egyszerű: nagyon hosszú ideje váltás nélkül szolgálnak a frontvonalban – írja a RIA.

Sőt, olyan rossz a helyzet, hogy orosz biztonsági források szerint egyes ukrán egységek harci stabilitása is meggyengült.

A beszámoló szerint az Andrijivka környékén harcoló 158. önálló gépesített dandár katonái nyíltan megtagadták a parancsokat, és hasonló problémák jelentkeznek a 119. önálló területvédelmi dandárnál is.

Az oroszok szerint december végén az ukrán hadsereg elveszítette az egyik harccsoportját a 158. dandárból, amikor erőit próbálta átcsoportosítani a Szumi megyei Kondratovka irányába. Január elején pedig két rohamcsoportot semmisítettek meg a 119. területvédelmi dandár állományából Grabovszkoje térségében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

Összesen 10 komment

bekeev-2025
2026. január 10. 10:21
Igen, igen, négy teljes éve meg vannak számlálva a napjai.
Válasz erre
0
0
bondavary
•••
2026. január 10. 10:20 Szerkesztve
Egyre inkább felmerül majd a kérdés Ukrajnában: miért nem kötöttek békét 2022-ben? Zelenszkij akkor parancsot teljesített, vagy ha nem, akkor mit ígértek neki? Hogy lehet az, hogy a lebecsült, szankcionált oroszokkal szemben nem tudták Ukrajnát győzelemhez segíteni? Talán nem is ez volt a háború célja? Látva a mai helyzetet, mi értelme volt százezrek halálának, amikor az ország életképtelen és a lakosság külföldre menekül? Ráadásul ma már terrorista módszerekkel fogdossák össze a besorozandó katonákat. Zelenszkijnek ezeket kell megválaszolnia.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2026. január 10. 10:19
Nem pont ilyenért provokálták Moszkvát a háborút folytatni, eszkalálni akarók, köztük Zelenszkij elnök? Sikerült elérniük nekik, ezért a kijeviek köszönjék a rezsimjük mellett Starmer, Macron, Merz bombázásra, pusztításra - anyagi előnyökért - hajlandóknak, "tettrekész"-eknek. Hát íme a tettük! Isten óvja az ukrán és minden európai népet!
Válasz erre
1
0
billysparks
2026. január 10. 10:18
Amíg van élő ukrán, addig a britek nem engedik befejezni a háborút.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!