Hivatalosan beismerte Ukrajna: Magyarország tartja az egész országot lélegeztetőgépen

Hazánk mellett Szlovákia, Románia és Lengyelország segíti a háborúban álló országot.
2025 decemberében Ukrajna nem exportált villamos energiát, miközben az import 54 százalékkal nőtt novemberhez képest, elérve a 639,5 ezer MWh-t – hívta fel rá a figyelmet a Zerkalo Nyegyeli.
A növekedés fő oka az orosz támadások okozta termelési kiesés és a hideg időjárás miatti fogyasztásnövekedés volt.
Az import legnagyobb része Magyarországról (261,8 ezer MWh; 41 százalék) érkezett,
ezt követte Szlovákia, Románia és Lengyelország.
