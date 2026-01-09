Hivatalosan beismerte Ukrajna: Magyarország tartja az egész országot lélegeztetőgépen

2025 decemberében Ukrajna nem exportált villamos energiát, miközben az import 54 százalékkal nőtt novemberhez képest, elérve a 639,5 ezer MWh-t – hívta fel rá a figyelmet a Zerkalo Nyegyeli.

A növekedés fő oka az orosz támadások okozta termelési kiesés és a hideg időjárás miatti fogyasztásnövekedés volt.