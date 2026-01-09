Ft
01. 09.
péntek
Hivatalosan beismerte Ukrajna: Magyarország tartja az egész országot lélegeztetőgépen

2026. január 09. 11:53

Hazánk mellett Szlovákia, Románia és Lengyelország segíti a háborúban álló országot.

2026. január 09. 11:53
Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij.

2025 decemberében Ukrajna nem exportált villamos energiát, miközben az import 54 százalékkal nőtt novemberhez képest, elérve a 639,5 ezer MWh-t – hívta fel rá a figyelmet a Zerkalo Nyegyeli.

A növekedés fő oka az orosz támadások okozta termelési kiesés és a hideg időjárás miatti fogyasztásnövekedés volt.

Az import legnagyobb része Magyarországról (261,8 ezer MWh; 41 százalék) érkezett,

ezt követte Szlovákia, Románia és Lengyelország.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

