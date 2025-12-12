Ft
12. 12.
péntek
Drámai jóslat: pillanatok alatt a lista végére zuhanna Magyarország, ha életbe lépne ez a terv

2025. december 12. 12:09

Nemcsak a pénztárcánk, hanem a jövőnk is veszélybe kerülne. Ez lenne a terv hatása.

2025. december 12. 12:09
null

Amikor a Tisza Párt féle gazdasági megszorítás tervekről beszélünk, hajlamosak vagyunk csak az adókulcsokat és a fizetéseket nézni. A Kontextus Cash Talk legfrissebb adásában azonban Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő egy sokkal húsbavágóbb, hosszú távú következményre hívta fel a figyelmet, amiről eddig keveset beszéltek: a nemzet fogyására. 

Szalai Piroska a Tisza Párt terveiről a Cash Talk című műsorban.
Szalai Piroska a Tisza Párt terveiről a Cash Talk című műsorban.

A műsorban a szakértők összehasonlították a jelenlegi kormány családbarát intézkedéseit és a kiszivárgott 1300 milliárdos Tisza-csomag hatásait. Szalai Piroska egy sokkoló történelmi párhuzammal élt: felidézte a hírhedt 1995-ös Bokros-csomagot. Akkor „mindössze” 130 milliárdos elvonás történt (ami mai értéken kb. 877 milliárd lenne), de a hatása évtizedekig érezhető volt a születésszámok bezuhanásában. Magyar Péterékhez kötődő, most tervezett elvonás ennek a másfélszerese lenne. 

A gazdaságban nőne a munkanélküliség, tömeges elbocsátások és csődök lennének. Ezzel párhuzamosan a termékenységi rátánk is bezuhanna”

 – figyelmeztetett a szakértő. A helyzet azért különösen drámai, mert Magyarország jelenleg európai szinten is kiválóan teljesít ezen a téren. „Míg a legfrissebb érték szerint a magyar termékenységi ráta a harmadik legnagyobb Európában, egy-két éven belül a legkisebbek lennénk” – jelentette ki Szalai Piroska. 

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy évente nem születne meg 50 ezer gyermek sem. A családi adókedvezmények megvágása, a GYES megszüntetése és a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának felszámolása olyan bizonytalanságot szülne, amiben a fiatal párok nem mernének gyermeket vállalni. A szakértő szerint a csomag „hosszú árnyéka” ugyanúgy, vagy még súlyosabban nehezedne a társadalomra, mint a 90-es évek közepén. 

Azonnal lecsapódna a terv hatása

Palóc André, közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője hozzátette: a Tisza Párt 1300 milliárdos kérdése nem elméleti, hiszen konkrétan a családi pótlékot, a 13. havi nyugdíjat és a lakossági kedvezményeket célozza. 

A bizonytalanság és a pénzügyi források elapadása azonnal lecsapódna a demográfiában. 

A Kontextus Cash Talk üzenete egyértelmű: egy ilyen brutális gazdasági sokkhatás nemcsak a jelenlegi életszínvonalat rombolná le, hanem a jövő generációit is „eltüntetné”, mielőtt megszülethetnének. A tét tehát nem kevesebb, mint hogy folytatódik-e a magyar népességfogyás lassulása, vagy egy újabb, talán visszafordíthatatlan demográfiai szakadékba zuhanunk. 

Nyitókép: Pixabay

 

yalaelnok
2025. december 12. 14:34
a Bokros csomag köré hazug mítoszokat építettek a csomag támogatói és bírálói is, mert sokkal nagyobb a füstje, mint a lángja
Válasz erre
0
0
KK75
•••
2025. december 12. 14:07 Szerkesztve
Amúgy már rég be kellett volna vezetni a gyermektelenségi adót, mert ezek azt hiszik, hogy csak megszületnek és lelegelhetnek mindent, annyira önzőek a liberális dogmában nevelkedettek - hiába nyomják a nyálas rizsájukat és a terelő eszméket, magyarázatokat, hogy miért nem kell vagy lehet gyereket vállalni -, hogy tényleg kipusztulás lesz a vége. Igaz, ezt már félévszázada készítik elő a túlnépesedéstől befosott, a világot irányítani kívánó barmok, hogy most már végzetes lehet, de csak a nyugati életformában élőknek.
Válasz erre
1
0
KK75
2025. december 12. 14:02
Ez a céljuk ezeknek a globál tetveknek (kiüríteni a térséget másoknak) és találtak hozzá egy futó bolondot, akivel elhitetik, hogy jó célt szolgál. Ez a kretén - most épp nyolcadikutasagyozo - a mintapéldányuk, ideje lenne egy olyan diktatúrát létrehozni, ahol az ilyen szar embereket szanálni lehetne, a Fidesz gyengesége, hogy az ilyen idegen lelkű, önző, álszent pondrók szabadon garázdálkodhatnak, élősködhetnek a becsületes embereken.
Válasz erre
1
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 12. 13:39 Szerkesztve
oberennsinnen49 2025. december 12. 13:30 Ha viszont jönnek Magyar Péterék, vagy bárki mások, akár jézus vagy az úristen akkor az Magyarország szereplésének a végét jelenti." De a végén jól írja a delikvens a lakosság mentális állapota beteg és ez a kormányhibája.Ezt a szintű személyi kultuszt egyedül északkoreában lehet megfigyelni, ami a fideszbandát jellemzi.🤦‍♂️🤦‍♂️👍👍
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!