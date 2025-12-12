Drámai jóslat: pillanatok alatt a lista végére zuhanna Magyarország, ha életbe lépne ez a terv

Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy évente nem születne meg 50 ezer gyermek sem. A családi adókedvezmények megvágása, a GYES megszüntetése és a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátásának felszámolása olyan bizonytalanságot szülne, amiben a fiatal párok nem mernének gyermeket vállalni. A szakértő szerint a csomag „hosszú árnyéka” ugyanúgy, vagy még súlyosabban nehezedne a társadalomra, mint a 90-es évek közepén.
Azonnal lecsapódna a terv hatása
Palóc André, közgazdász és politológus, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője hozzátette: a Tisza Párt 1300 milliárdos kérdése nem elméleti, hiszen konkrétan a családi pótlékot, a 13. havi nyugdíjat és a lakossági kedvezményeket célozza.
A bizonytalanság és a pénzügyi források elapadása azonnal lecsapódna a demográfiában.