Drámai jóslat: pillanatok alatt a lista végére zuhanna Magyarország, ha életbe lépne ez a terv

Amikor a Tisza Párt féle gazdasági megszorítás tervekről beszélünk, hajlamosak vagyunk csak az adókulcsokat és a fizetéseket nézni. A Kontextus Cash Talk legfrissebb adásában azonban Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, munkaerőpiaci szakértő egy sokkal húsbavágóbb, hosszú távú következményre hívta fel a figyelmet, amiről eddig keveset beszéltek: a nemzet fogyására.

Szalai Piroska a Tisza Párt terveiről a Cash Talk című műsorban.

A műsorban a szakértők összehasonlították a jelenlegi kormány családbarát intézkedéseit és a kiszivárgott 1300 milliárdos Tisza-csomag hatásait. Szalai Piroska egy sokkoló történelmi párhuzammal élt: felidézte a hírhedt 1995-ös Bokros-csomagot. Akkor „mindössze” 130 milliárdos elvonás történt (ami mai értéken kb. 877 milliárd lenne), de a hatása évtizedekig érezhető volt a születésszámok bezuhanásában. Magyar Péterékhez kötődő, most tervezett elvonás ennek a másfélszerese lenne.