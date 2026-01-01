Ft
rákay philip ellenzék tanácsköztársaság választás orbán viktor

Rákay Philip: A 2026-os választások fő kérdése nem az, szereti-e valaki Orbán Viktort és kormányát

2026. január 01. 18:52

Az előttünk álló hónapok legfontosabb küldetése, hogy megnyerjük a választásokat.

2026. január 01. 18:52
Rákay Philip

A patrióta közösséghez intézett felhívást Rákay Philip. Facebook-bejegyzésében felvázolta, miért létkérdés, hogy az áprilisi választásokon ismét Orbán Viktor és a kormánypártok nyerjenek. 

„Sorsdöntő év áll előttünk. 2026 tavaszán az lesz a tét: marad-e hazánk? Megmarad-e olyannak, amilyennek rajongásig szeretjük, a csodálatosan egyedülálló nyelvünkkel, a kultúránkkal, keresztény értékrendünkkel, az előttünk itt járt nemzedékek legnagyobb tetteivel, vívmányaival, közös történelmünk minden sikerével és kataklizmájával, hogy egyáltalán leszünk-e, lesz-e évtizedek múlva magyar identitás? Ez a tét” – hívta fel a figyelmet.

A mi politikai családunkat mégis évtizedek óta kovácsolja össze egy markáns, a személyes érdekeken messze túlmutató alapélmény, egy megingathatatlan közös értékrend, ami azért is hatalmas erő, mert a túloldal innen-onnan összeporszívózott, koherens világkép nélküli, heterogén táborában mindez egyszerűen nem létezik 

– emlékeztetett Rákay Philip. Felidézte, a „szektás gyűlölet” következményeit már megismerhettük korábban. „Ismerjük ezt a tempót, jól ismerjük, a recept ugyanis mindig hasonló. Az efféle lobogó gyűlöletből – külső segítséggel és a bolsevik hergelők gátlástalan gazemberségéből – szökkent szárba anno a Lenin-fiúk Tanácsköztársaságnak becézgetett, gyilkos 133 napja, majd Rákosiék, Kádárék infernális kommunista-szocialista rendszere, a feljelentgető viceházmesterek, besúgók, a szadista hajlamú vallatótisztek, a disznópásztorokból lett főügyészek és vérbírók decens kis világa” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rákay.

Nyitókép: Rákay Philip Facebook oldala

 

nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 01. 19:56 Szerkesztve
Sorsdöntő év áll előttünk. 2026 tavaszán az lesz a tét: marad-e hazánk? Megmarad-e olyannak, amilyennek rajongásig szeretjük, a csodálatosan egyedülálló nyelvünkkel, a kultúránkkal, keresztény értékrendünkkel, az előttünk itt járt nemzedékek legnagyobb tetteivel, vívmányaival, közös történelmünk minden sikerével és kataklizmájával, hogy egyáltalán leszünk-e, lesz-e évtizedek múlva magyar identitás? Ez a tét” – hívta fel a figyelmet."" 2022 ben ugyanezt mondta ,értelemszerűen nem 2026 ot.Nem cserélt szöveget a magyar spielberg?🤦‍♂️
csulak
2026. január 01. 19:13
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
