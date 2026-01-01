Rákay Philip: A 2026-os választások fő kérdése nem az, szereti-e valaki Orbán Viktort és kormányát

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Az előttünk álló hónapok legfontosabb küldetése, hogy megnyerjük a választásokat.
A patrióta közösséghez intézett felhívást Rákay Philip. Facebook-bejegyzésében felvázolta, miért létkérdés, hogy az áprilisi választásokon ismét Orbán Viktor és a kormánypártok nyerjenek.
„Sorsdöntő év áll előttünk. 2026 tavaszán az lesz a tét: marad-e hazánk? Megmarad-e olyannak, amilyennek rajongásig szeretjük, a csodálatosan egyedülálló nyelvünkkel, a kultúránkkal, keresztény értékrendünkkel, az előttünk itt járt nemzedékek legnagyobb tetteivel, vívmányaival, közös történelmünk minden sikerével és kataklizmájával, hogy egyáltalán leszünk-e, lesz-e évtizedek múlva magyar identitás? Ez a tét” – hívta fel a figyelmet.
A mi politikai családunkat mégis évtizedek óta kovácsolja össze egy markáns, a személyes érdekeken messze túlmutató alapélmény, egy megingathatatlan közös értékrend, ami azért is hatalmas erő, mert a túloldal innen-onnan összeporszívózott, koherens világkép nélküli, heterogén táborában mindez egyszerűen nem létezik
– emlékeztetett Rákay Philip. Felidézte, a „szektás gyűlölet” következményeit már megismerhettük korábban. „Ismerjük ezt a tempót, jól ismerjük, a recept ugyanis mindig hasonló. Az efféle lobogó gyűlöletből – külső segítséggel és a bolsevik hergelők gátlástalan gazemberségéből – szökkent szárba anno a Lenin-fiúk Tanácsköztársaságnak becézgetett, gyilkos 133 napja, majd Rákosiék, Kádárék infernális kommunista-szocialista rendszere, a feljelentgető viceházmesterek, besúgók, a szadista hajlamú vallatótisztek, a disznópásztorokból lett főügyészek és vérbírók decens kis világa” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rákay.
Nyitókép: Rákay Philip Facebook oldala