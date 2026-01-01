Rákay Philip: A 2026-os választások fő kérdése nem az, szereti-e valaki Orbán Viktort és kormányát

A patrióta közösséghez intézett felhívást Rákay Philip. Facebook-bejegyzésében felvázolta, miért létkérdés, hogy az áprilisi választásokon ismét Orbán Viktor és a kormánypártok nyerjenek.

„Sorsdöntő év áll előttünk. 2026 tavaszán az lesz a tét: marad-e hazánk? Megmarad-e olyannak, amilyennek rajongásig szeretjük, a csodálatosan egyedülálló nyelvünkkel, a kultúránkkal, keresztény értékrendünkkel, az előttünk itt járt nemzedékek legnagyobb tetteivel, vívmányaival, közös történelmünk minden sikerével és kataklizmájával, hogy egyáltalán leszünk-e, lesz-e évtizedek múlva magyar identitás? Ez a tét” – hívta fel a figyelmet.