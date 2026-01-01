Lesújtó vélemény a Tisza-szimpatizánsokról: „Ha Magyar Péter egy kecskét becstelenítene meg a város főterén, az sem ingatná meg őket a hitükben”

Továbbá Mandula Viktornak is feltűnt a beszéd vége felé elhangzó fenyegetőzés. Mint írta, „a Tisza »párt« elnöke jó előre megfenyegette a közhivatalnokokat, alkotmánybírókat, katonákat, rendőröket arra az esetre, ha azok nem állnának az ő oldalára a választások után. Kijelentette, hogy

»a legsúlyosabb következményekkel« számolhat az, aki »szembefordul a magyarok akaratával«, ami ugye mi más is lehetne, mint az ő hatalomra kerülése”.

Az újságíó megjegyezte, hogy bár a fenyegetőzés és az „arrogáns hepciáskodás” nem áll távol Magyar habitusától – „lényegében mást sem csinál másfél éve a nyilvános beszédeiben, a vidéki haknijain, vagy épp félrészegen telefonnal a kezében a Facebookon, mint a neki nem tetsző közszereplőket fenyegeti – ez a legújabb fenyegetőzése több volt rutin dühkitörésnél”.

Mandula szerint ez megágyazása volt annak, hogy ha elveszítené az áprilisi választást, akkor azt az államhatalom szabotázsára tudná fogni, és az „elcsalt választások” jelszavával zavargásokba vagy polgárháborúba próbálná vinni az országot.