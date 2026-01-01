Lesújtó vélemény a Tisza-szimpatizánsokról: „Ha Magyar Péter egy kecskét becstelenítene meg a város főterén, az sem ingatná meg őket a hitükben”

Jó híreket kaptak a magyar családok – így folytatódik Európa legnagyobb adócsökkentési programja
„A következő négy hónapban minden eddiginél nagyobb szükségünk lesz a bölcs higgadtságra és megfontoltságra” – fogalmazott Mandula Viktor Magyar Péter beszédét értékelő írásában.
Mandula Viktor újságíró is reagált Magyar Péter újévi beszédére. Felhívta arra a figyelmet, hogy a „szónoklatban” két árulkodó bemondás is volt.
Mint fogalmazott, „a Tisza »párt« elnöke önmagához képest rövid beszédében kétszer is utalt rá, hogy a kampány hátralévő részében »hamisított« felvételek jelenhetnek majd meg róla. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy
tudomása van róla, hogy rá nézve kellemetlen, VALÓDI kép- és hangfelvételek jutottak az ellenfél birtokába, ő pedig ezeket a szokásos trükkjével megpróbálja jó előre hitelteleníteni”.
Mandula felidézte, hogy korábban ugyanilyen valódi hangfelvételekből tudtuk meg, hogy a saját EP-képviselőit „»agyhalottaknak« tartja, a rajongóit büdös szájúaknak, »nyuggerkommandónak« nevezi, az újságírókat pedig a Dunába lökné”.
Az újságíró itt rámutatott, hogy most vélhetőennezeknél is „kínosabb” kép- és hangfelvételekről lehet szó. „Ám be kell látni, hogy az ilyen felvételek hatóereje korlátozott, hiszen látva a Tisza-tálibok nap mint nap mutatott viselkedését,
ha Magyar Péter egy kecskét becstelenítene meg a város főterén, az sem ingatná meg őket a hitükben »Péterük« nagyszerűségében”
– húzta alá.
Kapcsolódó vélemény
A brüsszeli Tisza különítmény oszlopos tagjának még egy épkézláb Facebook-posztot is nehezére esik normálisan, hibák nélkül megírni.
Továbbá Mandula Viktornak is feltűnt a beszéd vége felé elhangzó fenyegetőzés. Mint írta, „a Tisza »párt« elnöke jó előre megfenyegette a közhivatalnokokat, alkotmánybírókat, katonákat, rendőröket arra az esetre, ha azok nem állnának az ő oldalára a választások után. Kijelentette, hogy
»a legsúlyosabb következményekkel« számolhat az, aki »szembefordul a magyarok akaratával«, ami ugye mi más is lehetne, mint az ő hatalomra kerülése”.
Az újságíó megjegyezte, hogy bár a fenyegetőzés és az „arrogáns hepciáskodás” nem áll távol Magyar habitusától – „lényegében mást sem csinál másfél éve a nyilvános beszédeiben, a vidéki haknijain, vagy épp félrészegen telefonnal a kezében a Facebookon, mint a neki nem tetsző közszereplőket fenyegeti – ez a legújabb fenyegetőzése több volt rutin dühkitörésnél”.
Mandula szerint ez megágyazása volt annak, hogy ha elveszítené az áprilisi választást, akkor azt az államhatalom szabotázsára tudná fogni, és az „elcsalt választások” jelszavával zavargásokba vagy polgárháborúba próbálná vinni az országot.
„Nyilván ő is látja a számokat és a tendenciákat, amihez hozzá tudja kalkulálni a január 1-től beinduló újabb jóléti intézkedések hatásait, és
megpróbálja legalább a saját legszektásabb híveit felkészíteni arra, hogy valójában nem is ő veszített, hanem a Fidesz csalt, ezzel tompítani valamit a brutális csalódásból és szavazói elvándorlásból egy tiszás választási vereség esetére”
– vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet áprilisra.
Mandula Viktor gondolatait azzal zárta, hogy „a következő négy hónapban minden eddiginél nagyobb szükségünk lesz a bölcs higgadtságra és megfontoltságra”.
Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA/ AFP
