tisza párt magyar péter fidesz szavazó vereség választás beszéd

Lesújtó vélemény a Tisza-szimpatizánsokról: „Ha Magyar Péter egy kecskét becstelenítene meg a város főterén, az sem ingatná meg őket a hitükben”

2026. január 01. 19:08

„A következő négy hónapban minden eddiginél nagyobb szükségünk lesz a bölcs higgadtságra és megfontoltságra” – fogalmazott Mandula Viktor Magyar Péter beszédét értékelő írásában.

2026. január 01. 19:08
null

Mandula Viktor újságíró is reagált Magyar Péter újévi beszédére. Felhívta arra a figyelmet, hogy a „szónoklatban” két árulkodó bemondás is volt. 

Mint fogalmazott, „a Tisza »párt« elnöke önmagához képest rövid beszédében kétszer is utalt rá, hogy a kampány hátralévő részében »hamisított« felvételek jelenhetnek majd meg róla. Ez magyarra lefordítva azt jelenti, hogy 

tudomása van róla, hogy rá nézve kellemetlen, VALÓDI kép- és hangfelvételek jutottak az ellenfél birtokába, ő pedig ezeket a szokásos trükkjével megpróbálja jó előre hitelteleníteni”.

Mandula felidézte, hogy korábban ugyanilyen valódi hangfelvételekből tudtuk meg, hogy a saját EP-képviselőit „»agyhalottaknak« tartja, a rajongóit büdös szájúaknak, »nyuggerkommandónak« nevezi, az újságírókat pedig a Dunába lökné”

Az újságíró itt rámutatott, hogy most vélhetőennezeknél is „kínosabb” kép- és hangfelvételekről lehet szó. „Ám be kell látni, hogy az ilyen felvételek hatóereje korlátozott, hiszen látva a Tisza-tálibok nap mint nap mutatott viselkedését, 

ha Magyar Péter egy kecskét becstelenítene meg a város főterén, az sem ingatná meg őket a hitükben »Péterük« nagyszerűségében”

 – húzta alá.

Továbbá Mandula Viktornak is feltűnt a beszéd vége felé elhangzó fenyegetőzés. Mint írta, „a Tisza »párt« elnöke jó előre megfenyegette a közhivatalnokokat, alkotmánybírókat, katonákat, rendőröket arra az esetre, ha azok nem állnának az ő oldalára a választások után. Kijelentette, hogy 

»a legsúlyosabb következményekkel« számolhat az, aki »szembefordul a magyarok akaratával«, ami ugye mi más is lehetne, mint az ő hatalomra kerülése”. 

Az újságíó megjegyezte, hogy bár a fenyegetőzés és az „arrogáns hepciáskodás” nem áll távol Magyar habitusától – „lényegében mást sem csinál másfél éve a nyilvános beszédeiben, a vidéki haknijain, vagy épp félrészegen telefonnal a kezében a Facebookon, mint a neki nem tetsző közszereplőket fenyegeti –  ez a legújabb fenyegetőzése több volt rutin dühkitörésnél”

Mandula szerint ez megágyazása volt annak, hogy ha elveszítené az áprilisi választást, akkor azt az államhatalom szabotázsára tudná fogni, és az „elcsalt választások” jelszavával zavargásokba vagy polgárháborúba próbálná vinni az országot. 

 

„Nyilván ő is látja a számokat és a tendenciákat, amihez hozzá tudja kalkulálni a január 1-től beinduló újabb jóléti intézkedések hatásait, és 

megpróbálja legalább a saját legszektásabb híveit felkészíteni arra, hogy valójában nem is ő veszített, hanem a Fidesz csalt, ezzel tompítani valamit a brutális csalódásból és szavazói elvándorlásból egy tiszás választási vereség esetére”

 – vázolt fel egy lehetséges forgatókönyvet áprilisra.

Mandula Viktor gondolatait azzal zárta, hogy „a következő négy hónapban minden eddiginél nagyobb szükségünk lesz a bölcs higgadtságra és megfontoltságra”

Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA/ AFP

Összesen 23 komment

Sorrend:
ujferi
2026. január 01. 19:55
"Mandula szerint ez megágyazása volt annak, hogy ha elveszítené az áprilisi választást, akkor azt az államhatalom szabotázsára tudná fogni, és az „elcsalt választások” jelszavával zavargásokba vagy polgárháborúba próbálná vinni az országot. " Ez a barom barom annyira és a hívei is, hogy megtenné ...
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 01. 19:46
Remélem az új Orbán-kormány első intézkedése lesz, hogy újra megnyitja a szektás agyhalottaknak és a poloskának az OPNI-t. A kecskét azért ne rakják be.............szegény állat.
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2026. január 01. 19:35 Szerkesztve
Z. Forradalmat már a szendije is beígérte!!! A hazaáruló Weber kutyája most megerősítette!!! 💯❗ Úgy kell győznünk, hogy a parlamentbe se jussanak be!!! Majd a Hon védői és a TEK a rendőrséggel elveszik a kedvüket a forradalomtól!!! 💯👌😐❗
Válasz erre
5
0
nyugalom
2026. január 01. 19:31
Ez egy buta agresszív hejvargáné!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!