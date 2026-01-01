Jó híreket kaptak a magyar családok – így folytatódik Európa legnagyobb adócsökkentési programja

Pénz áll a házhoz

Felhívták a figyelmet arra, hogy a minimálbér emelése több ellátás összegét automatikusan növeli. Így 11 százalékkal növekszik a GYED, a diplomás GYED, a nevelőszülői GYED, nagyszülői GYED, az Örökbefogadói díj, a Gyermekápolási táppénz, a Gyermekek otthongondozási díja és a Gyermektartásdíj megelőlegezése is.

Emellett újévtől egyszerűsödnek a gyermekek örökbefogadásának szabályai is, így a gyermekek hatékonyabb eljárásban és gyorsabban juthatnak befogadó családjukhoz.

Kiemelték: a kormány elkötelezetten támogatja a nemzeti kultúrát, a kulturális élet megerősítését, valamint a magyar szellemi örökség megőrzését és továbbfejlesztését.