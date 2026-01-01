Jó híreket kaptak a magyar családok – így folytatódik Európa legnagyobb adócsökkentési programja

Éjféltől minden megváltozik: erre készüljenek az édesanyák, a nyugdíjasok – és úgy általában a magyarok 2026-ban!
Az adócsökkentések és a támogatások éve következik 2026-ban Magyarországon.
Január 1-jétől indul a Családi Adócsökkentés Plusz, de a kulturális területen és a szakképzésben dolgozók is örülhetnek.
A kormány folytatja Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, január 1-jétől indul a Családi Adócsökkentés Plusz, amely további jelentős kedvezményeket és támogatásokat hoz a magyar családoknak. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter évvégi videónyilatkozatában elmondta:
ezekkel a lépésekkel azt a családbarát adópolitikát folytatjuk, amelyet már több mint 15 éve építünk”
– közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) csütörtökön az MTI-vel.
Azt írták: 2025-ben már 50 százalékkal növelték a családi adókedvezményt, személyi jövedelemadó-mentessé tették a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat, valamint októbertől bevezették a háromgyermekes édesanyák szja-mentességét. Azonban 2026-ban további lépéseket tesznek a családok támogatására - hangsúlyozták.
A családi adókedvezmény megduplázásának második lépcsőjeként immár
A duplázás érinti a tartós beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek után járó plusz családi adókedvezmény összegét is – jelezték.
Arról is beszámoltak, hogy bővül az anyák szja-mentességét igénybe vevők köre is, január elsejétől a 40 év alatti, kétgyermekes anyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetni. A 30 év alatti édesanyák adómentességének felső jövedelemkorlátja pedig megszűnik – tették hozzá.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a minimálbér emelése több ellátás összegét automatikusan növeli. Így 11 százalékkal növekszik a GYED, a diplomás GYED, a nevelőszülői GYED, nagyszülői GYED, az Örökbefogadói díj, a Gyermekápolási táppénz, a Gyermekek otthongondozási díja és a Gyermektartásdíj megelőlegezése is.
Emellett újévtől egyszerűsödnek a gyermekek örökbefogadásának szabályai is, így a gyermekek hatékonyabb eljárásban és gyorsabban juthatnak befogadó családjukhoz.
Kiemelték: a kormány elkötelezetten támogatja a nemzeti kultúrát, a kulturális élet megerősítését, valamint a magyar szellemi örökség megőrzését és továbbfejlesztését.
A kulturális közfeladatot ellátó foglalkoztatottak 2026. január 1-jétől beépülő jelleggel 15 százalékos béremelésben részesülnek.
Az intézkedés a kulturális ágazat mintegy 41 ezer dolgozóját érinti.
Január 1-től átlagosan további 10 százalékkal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, amelyre 32 milliárd forint hazai költségvetési forrást biztosít a kormány – ismertették. A bérfejlesztés minden szakképző intézményre érvényes, legyen az állami, egyházi, vagy egyetemi fenntartásban.
A 2020-as átalakítás óta a kormány öt alkalommal hajtott végre jelentős béremelést a szakképzésben dolgozó oktatók körében, aminek eredményeként az oktatói bérek több mint két és félszeresére nőttek – áll a közleményben.
(MTI)
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay