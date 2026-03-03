Ott is éreztette a hatását az iráni háború, ahol nem számoltak vele

Dróntalálat érte a dubaji repteret, kiürítik a terminálokat
Az Airportal.hu számolt be a hírről.
A világ egyik legnagyobb forgalmát lebonyolító dubaji reptér leállása mintegy egymilliárd dolláros kárt okozott.
Az Economist arról írt, hogy a dubai repülőtér leállása mintegy egymilliárd dolláros „kárt” okozott. A cikkben felidézték, hogy szombat reggel, amikor az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra, a Dubai Nemzetközi Repülőtér, – mely a világ legforgalmasabb nemzetközi csomópontja – kereskedelmi működése gyakorlatilag leállt.
Vasárnapra a térségben több mint 2300 járatot töröltek, a dubaji induló járatok 90 százalékát pedig visszamondták.
A repülőtér, amely januárban egyetlen nap alatt rekordnak számító 324ezer utast fogadott, most kiürült. Az Emirates légitársaság tízből kilenc járatát törölte.
Ezután nem meglepő, hogy a pénzügyi számítások kegyetlenek: dubaji tisztviselők korábban úgy becsülték, hogy
egy nem tervezett leállás percenként körülbelül 1 millió dollárjába kerül az emírségnek,
miután a teljes láncreakció érvényesül. Ebbe beletartoznak a légitársaságok, a teherszállítás, a turizmus, a kiskereskedelem és a helyi vállalkozások egyaránt. Az Economist arra is kitért, hogy csak az Emirates napi bevétele nagyjából 100 millió dollár.
A gazdasági portál arra is kitért, hogy Dubaj és Doha nem csupán regionális repülőterek.
Ezek a kelet–nyugati légi közlekedés kulcsfontosságú csomópontjai – azok a hubok, amelyeken keresztül az Európa és Ázsia közötti hosszú távú forgalom szorosan ütemezett csatlakozási hálózatokon áramlik.
Amikor ezek a csomópontok leállnak, repülőgépek és személyzetek rekednek rossz pozícióban.
Kiderült, a fennakadásoknak strukturális dimenziója is van. Mivel az orosz légtér 2022 óta nagyrészt korlátozott számos légitársaság számára, ezért az iráni és iraki átrepülési útvonalak – amelyek most szintén zárva vannak– éppen emiatt a korábbi korlátozás miatt váltak fontosabbá.
A légitársaságok egyre szűkebb folyosókba kényszerülnek, miközben a Flightradar24 szerint a Pakisztán és Afganisztán közötti harcok további nyomást helyeznek az Európa és Ázsia közötti még használható útvonalakra. A hosszabb kerülőutak nagyobb üzemanyag-felhasználást, magasabb működési költségeket és a teljes hálózatokon végiggyűrűző menetrendi felborulásokat jelentenek – írták.
A Cirium légiközlekedési adatelemző vállalat szerint szombaton több mint 1800, a Közel-Kelet országaiba tartó vagy onnan induló járatot töröltek, vasárnapra pedig további 1400 járat kiesését várták. A Qatar Airways is felfüggesztette az összes tevékenységét. Az Etihad a törléseket hétfő kora reggelig meghosszabbította, a United Airlines pedig március 4-ig törölte minden dubaji járatát, Tel-Avivba még tovább, március 6-ig nem repül. Sőt, még az Air India is leállította a Delhiből, Mumbaiból és Amritszárból induló járatait több nagy európai és észak-amerikai városba – sorolta a lap.
Nyitókép: Fadel SENNA / AFP
