Ott is éreztette a hatását az iráni háború, ahol nem számoltak vele

Amikor ezek a csomópontok leállnak, repülőgépek és személyzetek rekednek rossz pozícióban.

Fennakadások és magasabb költségek

Kiderült, a fennakadásoknak strukturális dimenziója is van. Mivel az orosz légtér 2022 óta nagyrészt korlátozott számos légitársaság számára, ezért az iráni és iraki átrepülési útvonalak – amelyek most szintén zárva vannak– éppen emiatt a korábbi korlátozás miatt váltak fontosabbá.

A légitársaságok egyre szűkebb folyosókba kényszerülnek, miközben a Flightradar24 szerint a Pakisztán és Afganisztán közötti harcok további nyomást helyeznek az Európa és Ázsia közötti még használható útvonalakra. A hosszabb kerülőutak nagyobb üzemanyag-felhasználást, magasabb működési költségeket és a teljes hálózatokon végiggyűrűző menetrendi felborulásokat jelentenek – írták.

A Cirium légiközlekedési adatelemző vállalat szerint szombaton több mint 1800, a Közel-Kelet országaiba tartó vagy onnan induló járatot töröltek, vasárnapra pedig további 1400 járat kiesését várták. A Qatar Airways is felfüggesztette az összes tevékenységét. Az Etihad a törléseket hétfő kora reggelig meghosszabbította, a United Airlines pedig március 4-ig törölte minden dubaji járatát, Tel-Avivba még tovább, március 6-ig nem repül. Sőt, még az Air India is leállította a Delhiből, Mumbaiból és Amritszárból induló járatait több nagy európai és észak-amerikai városba – sorolta a lap.