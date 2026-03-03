Ft
háború járat irán légitársaság izrael európa

Ott is éreztette a hatását az iráni háború, ahol nem számoltak vele

2026. március 03. 15:38

A világ egyik legnagyobb forgalmát lebonyolító dubaji reptér leállása mintegy egymilliárd dolláros kárt okozott.

2026. március 03. 15:38
null

Az Economist arról írt, hogy a dubai repülőtér leállása mintegy egymilliárd dolláros „kárt” okozott. A cikkben felidézték, hogy szombat reggel, amikor az Egyesült Államok és Izrael csapásokat mért Iránra, a Dubai Nemzetközi Repülőtér, – mely a világ legforgalmasabb nemzetközi csomópontja – kereskedelmi működése gyakorlatilag leállt. 

Vasárnapra a térségben több mint 2300 járatot töröltek, a dubaji induló járatok 90 százalékát pedig visszamondták.

A repülőtér, amely januárban egyetlen nap alatt rekordnak számító 324ezer utast fogadott, most kiürült. Az Emirates légitársaság tízből kilenc járatát törölte. 

Ezután nem meglepő, hogy a pénzügyi számítások kegyetlenek: dubaji tisztviselők korábban úgy becsülték, hogy 

egy nem tervezett leállás percenként körülbelül 1 millió dollárjába kerül az emírségnek, 

miután a teljes láncreakció érvényesül. Ebbe beletartoznak a légitársaságok, a teherszállítás, a turizmus, a kiskereskedelem és a helyi vállalkozások egyaránt. Az Economist arra is kitért, hogy csak az Emirates napi bevétele nagyjából 100 millió dollár. 

 

A gazdasági portál arra is kitért, hogy Dubaj és Doha nem csupán regionális repülőterek. 

Ezek a kelet–nyugati légi közlekedés kulcsfontosságú csomópontjai – azok a hubok, amelyeken keresztül az Európa és Ázsia közötti hosszú távú forgalom szorosan ütemezett csatlakozási hálózatokon áramlik. 

Amikor ezek a csomópontok leállnak, repülőgépek és személyzetek rekednek rossz pozícióban.

Fennakadások és magasabb költségek

Kiderült, a fennakadásoknak strukturális dimenziója is van. Mivel az orosz légtér 2022 óta nagyrészt korlátozott számos légitársaság számára, ezért az iráni és iraki átrepülési útvonalak – amelyek most szintén zárva vannak– éppen emiatt a korábbi korlátozás miatt váltak fontosabbá. 

A légitársaságok egyre szűkebb folyosókba kényszerülnek, miközben a Flightradar24 szerint a Pakisztán és Afganisztán közötti harcok további nyomást helyeznek az Európa és Ázsia közötti még használható útvonalakra. A hosszabb kerülőutak nagyobb üzemanyag-felhasználást, magasabb működési költségeket és a teljes hálózatokon végiggyűrűző menetrendi felborulásokat jelentenek – írták.

A Cirium légiközlekedési adatelemző vállalat szerint szombaton több mint 1800, a Közel-Kelet országaiba tartó vagy onnan induló járatot töröltek, vasárnapra pedig további 1400 járat kiesését várták. A Qatar Airways is felfüggesztette az összes tevékenységét. Az Etihad a törléseket hétfő kora reggelig meghosszabbította, a United Airlines pedig március 4-ig törölte minden dubaji járatát, Tel-Avivba még tovább, március 6-ig nem repül. Sőt, még az Air India is leállította a Delhiből, Mumbaiból és Amritszárból induló járatait több nagy európai és észak-amerikai városba – sorolta a lap.

Nyitókép: Fadel SENNA / AFP

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

