tisza párt menczer tamás fidesz magyarország Magyar Péter Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij

A napnál is világosabb: „Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak” (VIDEÓ)

2026. március 03. 15:58

„Ez merénylet Magyarországgal szemben” – jelentette ki Menczer Tamás.

null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón reagált arra, hogy bizonyítékok kerültek elő, amelyek alapján semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek. 

„A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes” – mondta korábban Orbán Viktor. 

Zelenszkij azt állította, hogy a műhold nem láthatja a sérülést. „Műholdról a technikai tartályokat lehet látni – ott egy nagy tartály szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. És ami a föld alatt van – a csővezeték – hogyan láthatná Orbán a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – mondta Zelenszkij.

Az elnök arra is utalt, hogy 

a magyarok és a szlovákok nem voltak hálásak, mikor legutóbb kijavították a vezetéket, pedig szerinte annak kellett volna legyenek.

„Amikor az embereink helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, és voltak sebesültek. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy »nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának«, vagy hogy »nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit«? Egyetlen szó sem hangzott el – azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik” – magyarátózta az ukrán vezető. 

De a tájákoztatón az is elhangzott az ukrán vezetőtől, hogy

senkinek nincs szándéka, hogy újraindítsák a Barátság kőolajvezetéket.

De Zelenszkij azt is elmondta, hogy le akarja választani Magyarországot az olcsó orosz kőolajról, és az akarja, hogy drága nyugati kőolajat vásároljunk. „Ott európai ár van, itt pedig orosz ár” – hangzott el.

„Magyarország az első, a Fidesz pedig a biztos választás”

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az elhangzottakra úgy reagált, hogy a Tisza Párt és Ukrajna 1000 forintos üzemanyagárt akar a választás előtt Magyarországon. Ezért zárták el a Barátság kőolajvezetéket.

Ez merénylet Magyarországgal szemben, és ebben a merényletben Zelenszkij és Magyar Péter tettestársak

– szögezte le a politikus.

Menczer ugyanakkor leszögezte, hogy „Magyarország nem hagyja magát: az ukrán olajblokádot letörjük, az energiabiztonságunkat és a rezsicsökkentést megvédjük, mert Magyarország az első, a Fidesz pedig a biztos választás”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

