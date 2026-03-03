Ft
financial times magyarország ukrajna oroszország

Beszédes az ukránok titkolózása: még Von der Leyenéknek sem voltak hajlandók megmutatni az állítólagos károkat a Barátság vezetéken

2026. március 03. 17:11

Már azok sem tudnak hinni Zelenszkijéknek, akik nagyon szeretnének.

2026. március 03. 17:11
null

Ukrajna azt állítja, hogy időbe telik, amíg megjavítják és újraindítják a kőolajszállítást a Barátság vezetéken, amely az ukrán híresztelések szerint súlyos károkat szenvedett egy orosz légitámadás következtében. Miközben Magyarország és Szlovákia azt állítja, hogy Kijev szándékosan állította le a vezetéket, egyre több ukránbarát uniós kormány is arra kérte Ukrajnát, hogy engedélyezze egy vizsgálóbizottság látogatását, amely megbizonyosodik róla, hogy valóban dolgoznak a Barátság kőolajvezeték újraindításán – írta uniós forrásokra hivatkozva a Financial Times.

A lap információi szerint az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, valamint az Európai Tanács elnöke, António Costa a háború negyedik évfordulóján tett kijevi látogatásuk során 

arra kérték az ukrán vezetést, hogy hadd mérjék fel személyesen a vezetékben keletkezett károkat, ám ezt megtagadták tőlük.

Az, hogy Ukrajna ennyire nem hajlandó senkinek megmutatni a vezetéken bekövetkezett állítólagos károkat, egyre nagyobb feszültséget kelt az unió és a csatlakozni kívánó ország között.

Ezt is ajánljuk a témában

Ráadásul egy, a Financial Timesnak nyilatkozó egykori diplomata szerint Kijev hatalmas „öngólt” rúgott azzal, hogy indokot adott Magyarországnak a 90 milliárd eurós kölcsön visszatartására. A forrás szerint bár Ukrajna könnyedén bizonyíthatná, hogy valóban történt-e kár a vezetékben, és azt is, hogy jelenleg is annak megjavításán dolgozik, ezt nem teszi, ami nem vet rá túl jó fényt.

Szerhij Koreckij, az ukrán Naftohaz vezérigazgatója azt állította, hogy az orosz csapás következtében kigyulladt egy 75 ezer köbméter olajat tároló tartály, és „10 napig tartott, mire sikerült eloltani a tüzet”.

Ukrajna állami tulajdonú UkrTransNafta vállalata a támadás idején közölte, hogy „sürgősségi helyreállítási munkálatok” zajlanak, ugyanakkor Oroszország folyamatos támadásai megnehezítik a biztonságos működést. Szerhij Koreckij arról beszélt, hogy a szállítás újraindításához javítócsapatokat kellene olyan területekre küldeni, ahol veszélyben lennének, és az így is korlátozott erőforrásokat kellene átcsoportosítani.

„Miért kellene megjavítanunk a vezetéket – háborús időszakban és tűzszünet nélkül –, amely Oroszországból Oroszország barátainak szállít olajat?” 

– tette fel a kérdést a tisztviselő.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

 

pollip
2026. március 03. 17:49
Leyen azért be van avatva.....
Camael
2026. március 03. 17:43
engedtessék meg már nekem hogy felhívjam a figyelmet arra hogy Trump meg akarta támadni Iránt és ezt tudta Zelenszkij , mert nem a béke miatt akar Trump békét hanem azért mert az amerikai befektetéseket stabilizálta az oroszokkal kötött alkuban, de az ukránok tudtak a támadásról és tudták hogy a perzsák lezárják a Hormuzi-szorost, lecsökken az olajszállítás , felmennek az árak és egyeztettek Ursula von der Leyen asszonnysággal hogy itt az alkalom Orbán megbuktatására.... mégsem, ez nem lehet igaz, a valóság nem ilyen gonosz
csulak
2026. március 03. 17:40
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
borsos-2
2026. március 03. 17:38
A 75ezer köbméter olajat a nácik lopták ki a vezetékből. Az oroszok rájuk gyújtották a szajrét. Most az a bajuk, hogy nincs mibe betárolni amit kilopnának a csőből.
