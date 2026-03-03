Beszédes az ukránok titkolózása: még Von der Leyenéknek sem voltak hajlandók megmutatni az állítólagos károkat a Barátság vezetéken

Ráadásul egy, a Financial Timesnak nyilatkozó egykori diplomata szerint Kijev hatalmas „öngólt” rúgott azzal, hogy indokot adott Magyarországnak a 90 milliárd eurós kölcsön visszatartására. A forrás szerint bár Ukrajna könnyedén bizonyíthatná, hogy valóban történt-e kár a vezetékben, és azt is, hogy jelenleg is annak megjavításán dolgozik, ezt nem teszi, ami nem vet rá túl jó fényt.

Szerhij Koreckij, az ukrán Naftohaz vezérigazgatója azt állította, hogy az orosz csapás következtében kigyulladt egy 75 ezer köbméter olajat tároló tartály, és „10 napig tartott, mire sikerült eloltani a tüzet”.

Ukrajna állami tulajdonú UkrTransNafta vállalata a támadás idején közölte, hogy „sürgősségi helyreállítási munkálatok” zajlanak, ugyanakkor Oroszország folyamatos támadásai megnehezítik a biztonságos működést. Szerhij Koreckij arról beszélt, hogy a szállítás újraindításához javítócsapatokat kellene olyan területekre küldeni, ahol veszélyben lennének, és az így is korlátozott erőforrásokat kellene átcsoportosítani.