afd hidvéghi balázs alice weidel brüsszel Magyar Péter eu orbán viktor

Egyenesen az AfD elnökségétől kapott figyelmeztetést Orbán Viktor: Brüsszel el akarja távolítani a miniszterelnököt

2026. március 03. 17:48

Alice Weidel szerint Brüsszel kész minden eszközt bevetni azért, hogy egy „bábot” ültessen Orbán Viktor helyére.

2026. március 03. 17:48
null

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook-bejegyzésében az Alternative für Deutschland (AfD) társelnökének, Alice Weidelnek a kijelentését idézte, amely szerint Brüsszel kész minden eszközt bevetni azért, hogy egy „bábot” ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére.

A német politikus kijelentésével minden bizonnyal a Magyar Péter és Brüsszel közötti egyeztetésekre utalt. 

Mint ahogy arra Hidvéghi Balázs utalt, Alice Weidel kifejtette, hogy szerinte a brüsszeli elit Magyar Péter közreműködésével kész akár az áprilisi választások befolyásolására is.

„Az EU kétségbeesetten próbálja bábja, Magyar Péter segítségével végrehajtani a »rezsimváltást« Magyarországon. El akarják távolítani Orbán Viktort. Ennek érdekében bármilyen eszközt hajlandóak bevetni. Ide tartozik az olajszállítások blokkolása és a közvélemény-kutatások manipulálása is”– idézte Alice Weidel szavait Hidvéghi Balázs.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Titi
2026. március 03. 19:27
Le van sajnálva az egész brüsszeli korrupt, lefizetett bagázs! Még mindig nem ismernek bennünket! Minél jobban ütnek, annál jobban ellenállunk! Majd mi eldöntjük, hogy kire bízzuk magunkat, az országot! Arra, aki már sok-sok éve bizonyított, vagy egy semmiből előtűnt, bosszúszomjas, pszichopata hazaáruló, Janus-arcú zsellér vegye a piszkos mancsába a sorsunkat! Szó sem lehet róla. Pontosan tudjuk, mi történne, ha ez a sehonnai sz@rházi hatalomra jutna. Volt már részünk benne, milyen az, amikor az ország kormánya hol az orosz, hol az amerikai, hol a brüsszeli, újabban a kijevi szőnyeg szélén hajlong némi ellenszolgáltatásért. Majd mi gondoskodunk róla, hogy az elmeháborodott, nagypofájú fogott zsellér április12-én úgy elhasaljon, mint a forrázott disznó a teknőben! Utána lehet visítani.
narancsliget
2026. március 03. 19:07
Big Daddyt egy homár nő védi?
nuevoreynuevaley
2026. március 03. 18:26
Szarban, aki a kizarolagos felelose az elmult16evnek, szeretne ellenzeki kampanyt csinalni, mint prucell/virus/migrans/soros/satobbi ellenzeke Csakhogy a cirkuszt is meg lehet unni
auditorium
2026. március 03. 18:15
Tartanak a németek a magyar konzervativ patriótáktól és főleg OV-tól, a népszerű, tapasztalt és eltökélt politikustól, aki az európai értékek megmentésére is vállalkozott. Ez az irány egyre több EU-tagállamban erősödik. Németországban sem lehet már megbélyegezni és kitenni a Bundestagból az AfD pártot mert "rechtsextremist", ui. alapos birósági vizsgálatok után megállapitották, h. ez a jelző túlzás, tagjai nem rasszista-antiszemita-erőszakos tagokból áll. Szemmel tartják ugyan e párt tagjait, de nem tekinthetik őket alkotmányellenesnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!