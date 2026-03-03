Egyenesen az AfD elnökségétől kapott figyelmeztetést Orbán Viktor: Brüsszel el akarja távolítani a miniszterelnököt

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Alice Weidel szerint Brüsszel kész minden eszközt bevetni azért, hogy egy „bábot” ültessen Orbán Viktor helyére.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook-bejegyzésében az Alternative für Deutschland (AfD) társelnökének, Alice Weidelnek a kijelentését idézte, amely szerint Brüsszel kész minden eszközt bevetni azért, hogy egy „bábot” ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére.
A német politikus kijelentésével minden bizonnyal a Magyar Péter és Brüsszel közötti egyeztetésekre utalt.
Mint ahogy arra Hidvéghi Balázs utalt, Alice Weidel kifejtette, hogy szerinte a brüsszeli elit Magyar Péter közreműködésével kész akár az áprilisi választások befolyásolására is.
„Az EU kétségbeesetten próbálja bábja, Magyar Péter segítségével végrehajtani a »rezsimváltást« Magyarországon. El akarják távolítani Orbán Viktort. Ennek érdekében bármilyen eszközt hajlandóak bevetni. Ide tartozik az olajszállítások blokkolása és a közvélemény-kutatások manipulálása is”– idézte Alice Weidel szavait Hidvéghi Balázs.
