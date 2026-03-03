Egyenesen az AfD elnökségétől kapott figyelmeztetést Orbán Viktor: Brüsszel el akarja távolítani a miniszterelnököt

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook-bejegyzésében az Alternative für Deutschland (AfD) társelnökének, Alice Weidelnek a kijelentését idézte, amely szerint Brüsszel kész minden eszközt bevetni azért, hogy egy „bábot” ültessen Orbán Viktor miniszterelnök helyére.

A német politikus kijelentésével minden bizonnyal a Magyar Péter és Brüsszel közötti egyeztetésekre utalt.