Kocsis Máté: Orbán Viktornak kell helyrehozni mindazt, amit Magyar Péter okozott az ukránokkal való lepaktálással

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A kormánypárti politikus szerint már a Tisza-vezér is érzi, hogy „bajt csinált”.
Éles hangvételű bejegyzésben támadta Magyar Pétert Kocsis Máté. A kormánypárti politikus szerint Magyar „bajt csinált” azzal, hogy – állítása szerint – lepaktált az ukránokkal, akik ezt követően elzárták Magyarország elől a kőolajszállítást.
Kocsis úgy fogalmazott: az ügy veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, az ipart, a vállalkozásokat és a háztartásokat is. Szerinte az olcsó orosz energiáról való leválás a Tisza programjának is része, amit nem tudnak letagadni, és
az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal is megszavazták az Európai Parlamentben az orosz energiaimport betiltását.
A frakcióvezető szerint mindez azt vetíti előre, hogy hatalomra kerülésük esetén is hasonló lépéseket tennének. Úgy véli, ez nem a magyar érdekeket, hanem az ukrán szempontokat szolgálná.
Kocsis Máté azt állítja: a kialakult helyzetet most Orbán Viktornak kell kezelnie. A bejegyzés végén pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter menekül és vádaskodik, miközben szerinte inkább a távozás lenne indokolt.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás