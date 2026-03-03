Ft
kocsis máté Magyar Péter orbán viktor

Kocsis Máté: Orbán Viktornak kell helyrehozni mindazt, amit Magyar Péter okozott az ukránokkal való lepaktálással

2026. március 03. 18:46

A kormánypárti politikus szerint már a Tisza-vezér is érzi, hogy „bajt csinált”.

2026. március 03. 18:46
null

Éles hangvételű bejegyzésben támadta Magyar Pétert Kocsis Máté. A kormánypárti politikus szerint Magyar „bajt csinált” azzal, hogy – állítása szerint – lepaktált az ukránokkal, akik ezt követően elzárták Magyarország elől a kőolajszállítást.

Kocsis úgy fogalmazott: az ügy veszélybe sodorja a magyar gazdaságot, az ipart, a vállalkozásokat és a háztartásokat is. Szerinte az olcsó orosz energiáról való leválás a Tisza programjának is része, amit nem tudnak letagadni, és 

az elmúlt másfél évben nyolc alkalommal is megszavazták az Európai Parlamentben az orosz energiaimport betiltását.

A frakcióvezető szerint mindez azt vetíti előre, hogy hatalomra kerülésük esetén is hasonló lépéseket tennének. Úgy véli, ez nem a magyar érdekeket, hanem az ukrán szempontokat szolgálná.

Kocsis Máté azt állítja: a kialakult helyzetet most Orbán Viktornak kell kezelnie. A bejegyzés végén pedig úgy fogalmazott, Magyar Péter menekül és vádaskodik, miközben szerinte inkább a távozás lenne indokolt.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

csulak
2026. március 03. 19:53
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
narancsliget
2026. március 03. 19:27
A 16 év balfaszságot ennyi idő alatt, hááát....
machet
2026. március 03. 19:23
Rohadjon meg.
basti64
2026. március 03. 19:10
Hazaáruló rongy ember! (Valóban ember ez a pöcspeti???)
