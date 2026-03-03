Ft
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel putyin von der leyen Magyar Péter

Már nem kérdés többé: Von der Leyenék csúnyán lábon lőtték magukat, Putyinék pedig Európán röhögnek (VIDEÓ)

2026. március 03. 18:30

Visszafelé sült el a szankciós politika.

2026. március 03. 18:30
null

Új videóval jelentkezett közösségi oldalán Deák Dániel, aki gyorselemzést adva a az elmúlt napokban történt közel-keleti eseményekről, a következőket mondta: 

„Putyinék röhögnek Európán, miután betiltották a legtöbb európai országban az annak pótlására szánt 

LNG illetve kőolaj a közel-keleti konfliktus miatt most elakadt, és jelentősen megdrágult. 

Ursuláék szankciós politikája tehát nem az oroszokkal, hanem inkább az európaiakkal szúrt ki.”

A politikai elemző videóját alább tekinthetik meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/EPA /Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov

 

 

akitiosz
2026. március 03. 20:12
Na és ki hazudta azt a magyaroknak, hogy Trump békepárti?
akitiosz
2026. március 03. 20:11
A közel-kelet szétcseszése zsidó Trump politika, nem az EU tehet erről. Irán szerint Izrael támadta a szaúdi olajfinomítót, ők nem. Be akarják vonni az arab országokat a háborúba.
belbuda
2026. március 03. 19:20
Hogyne…én a legjobban Bástya elvtárson röhögök, addig szemétkedett,amíg elzárták a csapot…🤨
Csigorin
2026. március 03. 19:18
Aki masnak vermet as... kedves Europai Bizottsag ugye...
