Megírta a német lap: Friedrich Merznek bőven van mit tanulnia Orbán Viktortól

Orbán előnye Merz-cel szemben – ezzel a címmel jelent meg egy cikk a német Cicero felületén, amelyben a szerző azt vizsgálja, miben rejlik Viktor Orbán politikai sikere, és mi hiányzik a német kancellárnak ahhoz, hogy belföldi és nemzetközi szinten is hasonló sikereket érjen el.

A cikk szerint a magyar miniszterelnök sikerét főleg annak köszönheti, hogy a politikát világos, koherens narratívába rendezi, amelyben kulcsszerepet játszik a szuverenitás, a nemzeti identitás és a kontroll. Friedrich Merz ezzel szemben egy kompromisszumokra épülő német rendszerben kénytelen irányítani, ahol nehezebb látványos eredményt elérni. A szerző szerint Viktor Orbán jól látja, hogy egy erősebb Európai Unióhoz erősebb nemzetállamokra is szükség van, és sok európai vezető – köztük Merz is – tanulhatna tőle.