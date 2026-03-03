Megírta a német lap: Friedrich Merznek bőven van mit tanulnia Orbán Viktortól

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Orbán előnye Merz-cel szemben – ezzel a címmel jelent meg egy cikk a német Cicero felületén, amelyben a szerző azt vizsgálja, miben rejlik Viktor Orbán politikai sikere, és mi hiányzik a német kancellárnak ahhoz, hogy belföldi és nemzetközi szinten is hasonló sikereket érjen el.
A cikk szerint a magyar miniszterelnök sikerét főleg annak köszönheti, hogy a politikát világos, koherens narratívába rendezi, amelyben kulcsszerepet játszik a szuverenitás, a nemzeti identitás és a kontroll. Friedrich Merz ezzel szemben egy kompromisszumokra épülő német rendszerben kénytelen irányítani, ahol nehezebb látványos eredményt elérni. A szerző szerint Viktor Orbán jól látja, hogy egy erősebb Európai Unióhoz erősebb nemzetállamokra is szükség van, és sok európai vezető – köztük Merz is – tanulhatna tőle.
Az írás hangsúlyozza, Orbán egyik legnagyobb előnye, hogy egy egységes narratívát állít a politikája középpontjába, amely a szuverenitás, a védelem, a nemzeti önrendelkezés és a kulturális folytonosság fogalmai köré szerveződik.
A szerző szerint ez a koherencia sok nyugat-európai állam- és kormányfőből hiányzik, akik inkább válságkezelőként működnek, mint átfogó jövőképpel rendelkező vezetőként.
Szintén kiemeli a magyar miniszterelnök által kiépített, hosszú távon kifizetődő kapcsolati tőkét. Példaként említi nyilvános jó viszonyát Helmut Kohl egykori kancellárral, amely „legitimációs hidat jelentett számára a nyugat-európai konzervatív körök felé”.
Friedrich Merz helyzetét továbbá nehezíti, hogy nem rendelkezik akkora támogatottsággal, mint Orbán, ezért koalícióban kényszerül kormányozni, továbbá lavíroznia kell a tartományi vétók, bíróságok és uniós egyeztetések között is. A kancellár döntései gyakran úgy csapódnak le a német közvéleményben, mint kompromisszumok, ami tovább gyengíti a vezetőképességébe vetett bizalmat. A magyar miniszterelnök ezzel szemben saját, határozott döntésként tudja ezeket kommunikálni, ami magabiztosságot sugároz.
„Akik részt vesznek a nemzeti választásokon, egyre gyakrabban tapasztalják, hogy a kulcsfontosságú döntéseket már előre meghozzák Brüsszelben”
– állítja a szerző, aki szerint ez legitimációs problémát okoz, amit Viktor Orbán nyíltan kommunikál, miközben több nyugat-európai kormány kerüli ezt a témát.
Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP