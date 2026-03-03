Ft
03. 03.
kedd
kormány nagy ervin katona józsef színház szirtes ági színésznő Magyar Péter

„Az életem múlik azon, hogy lesz-e politikai fordulat Magyarországon” – Szirtes Áginak elgurult a gyógyszere

2026. március 03. 12:16

Egy magát sokra tartó színésznőtől elvárható lenne, hogy ne csak a saját, hanem a nemzet érdekével is tisztában legyen.

2026. március 03. 12:16
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Milyen jó lenne Szirtes Ági Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, a Budapesti Katona József Színház alapító tagját művészi teljesítményéért szeretni. Ő azonban ezt nem engedi, mert

kényszeres kötődést érez a közéleti megnyilvánulások iránt, miközben alapvetően nem ért hozzá. Csak hát ott van a Katona József Színház kormányellenes közege, s akkor az önálló véleményalkotásnak máris befellegzett; marad a sodródás, Nagy Ervin, Borbély Alexandra, azaz Magyar Péter követése. 

Ami önmagában nem lenne baj, csak saját meg nem értettségét úgy adja elő, mintha a kormány tevékenysége az egész társadalom számára egy nagy szerencsétlenség volna. A 24.hu szemlézte azt az interjút, amit a művésznő a Kontrollnak adott, és amelyben nemes egyszerűséggel kijelentette: 

„az élete múlik azon, hogy lesz-e politikai fordulat Magyarországon.” 

A Sorsok mögött című podcastban elmondja, nem érez haragot a rendszerrel szemben, de megfájdul a gyomra, ha a választásra gondol.

Vallja, hogy a művésznek morális kötelessége megszólalni bizonyos társadalmi kérdésekben. Az persze, hogy számára mit jelent a morál, más kérdés. Azt-e, amit a keresztény alapú társadalom alapvetőnek tart, vagy azt, amit egy szűk, körúton belüli liberálbolsi kisebbség vall magáénak.

Például a FreeSZFE modellválltása körüli konfliktust aktívan támogatta, azaz amellett szállt síkra, hogy maradjon meg a bolsevik alapú intézmény a régi formájában. Pedig tudta, hogy Vidnyánszky Attila és követői nem akartak mást, mint a nemzeti érzésen alapuló felfogást is beépíteni az intézmény tanrendjébe. Legyen benne ebből is, abból is. Ez azonban kemény ellenállásba ütközött. 

Noha az idő megmutatta, az SZFE népszerűsége alátámasztja, hogy hogy az új vezetés nagyon is jó irányba viszi az egyetemet. 

Az ellenállás részeként a Freeszfe Egyesület jótékonysági árverésére például felajánlotta legendás zöld cipőjét, támogatva ezzel a független oktatási kezdeményezést. A cipő a színésznő pályafutásához kapcsolódó szimbolikus tárgyként vált ismertté a hazai kulturális közéletben.

A Katona József Színház kormányellenes közege pedig megnyilvánult például abban a súlyos közelmúltbeli politikai botrányban, amikor kiderült, hogy a színház kedvezményes jegyvásárlási lehetőséget kínált a Demokratikus Koalíció tagjainak. Sokan „pártkeltetőnek” és „politikai kifizetőhelynek” nevezték az intézményt. 

Korábban ott volt a Gothár Péter-ügy, a zaklatási botrány, amelyet követően a kormány szigorította a színházak finanszírozásáról szóló törvényt. Ez jelentős tiltakozási hullámot váltott ki a társulat és a közönség körében, mivel a kormány nagyobb beleszólást kapott az önkormányzati fenntartású, de állami támogatásban is részesülő színházak igazgatóinak kinevezésébe. Ettől függetlenül a mostani vezetőváltással, a Máté Gábort követő Székely Krisztina érkezésével a folytonosságot jelzi a színház eddigi szellemiségével. A kormánymédia rendszeresen bírálja a színházat liberális elfogultsága miatt. 

A Fővárosi Önkormányzat kinevezési joga elleni támadás tehát akkor is csak a balhé, a kormányellenes hergelés eszköze volt. Székely Krisztina ugyanis a Karácsony Gergely támogatta liberálbolsi fészekaljból származik.

Szirtes nem tiltakozott. Pedig lett volna honnan merítenie. Édesapja, Szirtes Ádám világnézetét elsősorban a mély humánum, a paraszti gyökerekhez való hűség és a magyar sors iránti elkötelezettség jellemezte. Szirtes Ádám biztosan nem ment volna el a Tisza évértékelőjére. Ide Nagy Ervin hívta meg Szirtes Ágit.

Nagy Ervin feleségének, a szintén katonás Borbély Alexandrának a szava volt a döntő, aki kijelentette: „Elviselhetetlen, amit csinál a Fidesz, elviselhetetlen, embertelen, és nem szeretnék itt élni, ha ők maradnak.”

Magyar Péter Brüsszel- és Zelenszkij-pártisága nem elviselhetetlen – az ő Brüsszelt követő, önsorsrontó nemzetellenessége neki comme il faut, ahogy Szirtes Áginak is az.  Pedig

egy magát sokra tartó színésznőtől elvárható lenne, hogy ne csak a saját, hanem a nemzet érdekével is tisztában legyen. 

Igaz, ez egyik szerepébe sem volt beleírva.

***

(Fotó: Szirtes Ági, képkivágás, Youtube / Kontroll.hu)

 

nempolitizalok-0
2026. március 03. 14:08
Ez is már 12 éve csücsülhet a becsomagolt bőröndjén.
ben2
2026. március 03. 14:06
Az a baj, hogy az ilyenek a választások után mégsem emigrálnak, pedig már 2022-ben is megígérték.
nempolitizalok-0
2026. március 03. 13:55 Szerkesztve
Jól láthatóan ennek az élete már azon múlik, meg van a patikában az összes gyógyszere, köztük az idegcsillapítók is. Ehhez elég ránézni, elég ramaty állapotban van.
catalina11
2026. március 03. 13:53
„Az életem múlik azon, hogy lesz-e politikai fordulat Magyarországon” – Szirtes Áginak elgurult a gyógyszere" nálam is ez a helyzet, és remélem nem lesz változás, viszont segítek megkeresni Szirtes elvtársnő gyógyszerét.
