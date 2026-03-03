Milyen jó lenne Szirtes Ági Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznőt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját, a Budapesti Katona József Színház alapító tagját művészi teljesítményéért szeretni. Ő azonban ezt nem engedi, mert

kényszeres kötődést érez a közéleti megnyilvánulások iránt, miközben alapvetően nem ért hozzá. Csak hát ott van a Katona József Színház kormányellenes közege, s akkor az önálló véleményalkotásnak máris befellegzett; marad a sodródás, Nagy Ervin, Borbély Alexandra, azaz Magyar Péter követése.

Ami önmagában nem lenne baj, csak saját meg nem értettségét úgy adja elő, mintha a kormány tevékenysége az egész társadalom számára egy nagy szerencsétlenség volna. A 24.hu szemlézte azt az interjút, amit a művésznő a Kontrollnak adott, és amelyben nemes egyszerűséggel kijelentette: