Fordulóponthoz értünk: telefonon egyeztetett egymással Orbán Viktor és Putyin – erről beszéltek

2026. március 03. 13:49

Égető kérdéseket vitattak meg.

2026. március 03. 13:49
Telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – közölte közösségi oldalán Deák Dániel.

Deák idézte az orosz elnök hivatalának beszámolóját, mely szerint a felek az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit vitatták meg, illetve a 2025. november 28-i moszkvai találkozójuk alkalmával aláírt megállapodások eredményeit vették sorra. 

Emlékezetes, itt az egyik legfontosabb megállapodás a szerbiai olajvállalat orosz tulajdonának magyar kézbe adása volt, mely tranzakció a MOL részéről létre is jött. Ez jelentősen növelte Magyarország közép-európai súlyát.

A beszámoló szerint beszéltek az Irán és a közel-keleti régió körül hirtelen élesedő helyzetről és annak lehetséges energiaipari következményeiről is. Ez kiemelten fontos hazánk számára, hiszen 

miközben Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket, a közel-keleti konfliktus jelentősen megemelte a nyugati energia árát. Így Magyarország számára létfontosságú a további hozzáférés az olcsóbb orosz energiához.

A hadifoglyok helyzete is szóba került

Mint kiderült, az Ukrajnával kapcsolatos véleménycserénél Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint általában véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Mindez azt jelzi, hogy 

az orosz fél továbbra is nagyra értékeli a magyar erőfeszítéseket a béke iránt, ennek köszönhetően valósulhat meg a békecsúcs Budapesten.

A dokumentum szerint végül szóba kerültek azok a magyar állampolgárok is, akiket az ukrán fegyveres erőkbe soroztak be, és akik orosz fogságba estek. A magyar kormánynak tudomása van olyan magyarokról, akik orosz hadifogságba estek, őket szeretné kiszabadítani Orbán Viktor, az ő érdekükben tett most lépéseket – összegzett Deák Dániel.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép:Deák Dániel Facebook-oldala

masikhozzaszolo
2026. március 03. 15:57
Ki hívott kit? Mivel a magyarokat agyonverik ukrajnában, ha van orosz fogságba esett magyar, akkor Orbán dolga hogy ezügyben felhívja Putyint. Vagy Szíjjártó Lavrovot. Ez a munkaköre.
Válasz erre
5
0
vitez-laszlo
2026. március 03. 15:37
"Száz izraeli repülőgép bombázta Teherán kormányzati központját".... Azok nem bánnak kesztyűs kézzel az irániakkal! Nem úgy mint Putyin az ukránokkal..... Mi lenne Kijevvel, ha 100-200 bombázó leszőnyegezné őket? 10 perc, és vége a konfliktusnak.
Válasz erre
7
0
angie1
2026. március 03. 15:15
Remélem arról is beszéltek, hogy fűtsön be a náci törpe segge alá!
Válasz erre
8
0
europész
2026. március 03. 15:12
Remelem szabadin engedik a hadifoglyokat.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!