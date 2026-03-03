Fordulóponthoz értünk: telefonon egyeztetett egymással Orbán Viktor és Putyin – erről beszéltek

Szijjártó nem finomkodott: eljutott hozzá a kárpátaljai hadifogoly videója, és azonnal reagált
Égető kérdéseket vitattak meg.
Telefonon beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel – közölte közösségi oldalán Deák Dániel.
Deák idézte az orosz elnök hivatalának beszámolóját, mely szerint a felek az orosz-magyar együttműködés aktuális témáit vitatták meg, illetve a 2025. november 28-i moszkvai találkozójuk alkalmával aláírt megállapodások eredményeit vették sorra.
Emlékezetes, itt az egyik legfontosabb megállapodás a szerbiai olajvállalat orosz tulajdonának magyar kézbe adása volt, mely tranzakció a MOL részéről létre is jött. Ez jelentősen növelte Magyarország közép-európai súlyát.
A beszámoló szerint beszéltek az Irán és a közel-keleti régió körül hirtelen élesedő helyzetről és annak lehetséges energiaipari következményeiről is. Ez kiemelten fontos hazánk számára, hiszen
miközben Zelenszkij elzárta a Barátság kőolajvezetéket, a közel-keleti konfliktus jelentősen megemelte a nyugati energia árát. Így Magyarország számára létfontosságú a további hozzáférés az olcsóbb orosz energiához.
Mint kiderült, az Ukrajnával kapcsolatos véleménycserénél Vlagyimir Putyin kiemelte a magyar vezetés elvi álláspontját a konfliktus politikai-diplomáciai rendezésének támogatásában, valamint általában véve a kiegyensúlyozott és szuverén politika követésének szándékát a nemzetközi ügyekben. Mindez azt jelzi, hogy
az orosz fél továbbra is nagyra értékeli a magyar erőfeszítéseket a béke iránt, ennek köszönhetően valósulhat meg a békecsúcs Budapesten.
A dokumentum szerint végül szóba kerültek azok a magyar állampolgárok is, akiket az ukrán fegyveres erőkbe soroztak be, és akik orosz fogságba estek. A magyar kormánynak tudomása van olyan magyarokról, akik orosz hadifogságba estek, őket szeretné kiszabadítani Orbán Viktor, az ő érdekükben tett most lépéseket – összegzett Deák Dániel.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép:Deák Dániel Facebook-oldala
