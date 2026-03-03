Háborúk és energiaválságok hizlalják a tiszás politikusok shelles vagyonát

Két Tisza párti politikus, Bujdosó Andrea és Kapitány István esete rávilágít arra a kellemetlen összefüggésre, amely a párt háború- és szankciópárti retorikája és a politikusok személyes anyagi érdekeltsége között áll fenn. Míg ők az orosz energiaforrásokról való mielőbbi leválást szorgalmazzák, addig személyes vagyonuk – a Shell-részvényeiken keresztül – szorosan kötődik az Európát sújtó energiaszankciók fenntartásához és a háborúk elhúzódásához.

Nem csoda, hogy Kapitány István az orosz energiáról való leválást hirdeti, hiszen százmilliókat keres Shell részvényein - Forrás: képernyőfotó

A történet középpontjában a Shell óriáscég áll, amelynél mindketten hosszú éveket dolgoztak, és amelynek részvényei az ukrajnai háború kitörése óta meredek emelkedésnek indultak. A háború előtt évekig csökkenő árfolyam (2021 végén 43 dollár) az orosz energiahordozók európai kiszorításával párhuzamosan kezdett el kilőni. 2024 végére már meghaladta az 65 dollárt, napjainkra pedig elérte a 83 dollárt is. Ez a közel megkétszereződött érték önmagáért beszél: a háború és a szankciók nyertesei között ott vannak a nagy energiavállalatok és részvényeseik.