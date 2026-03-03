Ft
háború magyarország izrael konfliktus orbán viktor

Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését

2026. március 03. 15:17

„Kell az olcsó orosz gáz és olaj” – jelentette ki a kormányfő.

2026. március 03. 15:17
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését.

Kiderült, a résztvevők ezen áttekintették az energiapiaci helyzetet

Kell az olcsó orosz gáz és olaj”

– zárta bejegyzését a kormányfő.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

 

 

csulak
2026. március 03. 17:48
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. március 03. 16:36
Energiatanács összehívása helyett inkább a Béketanácsból való azonnali kilépésen gondolkodnék. Amíg nem késő!
Válasz erre
0
1
..--..
2026. március 03. 15:45
-zsoltkom- "Orbán Viktor összehívta az Energiabiztonsági Tanács ülését" Most fogják eldönteni, hogy melyik urat fogják szolgálni? Nemrég kértek tanácsot Putyintól, hogy most akkor mi legyen és elnézik-e, ha a horvátoktól veszik az sokkal olcsóbb olajat. Mondta Putyinnak, hogy tök hülyék voltatok, hogy megrongáltátok az olajvezetéket és háborút sem kellett volna kirobbantani. Ne haragudj Putyin pajtás, de Trump sokkal erősebb segg. Különösen, hogy 4 évi háborúzással már elvesztettétek harci képességet is és a katonai ütőképességet. Így hát Trump most előnyösebb. Mo-nak jó árnyékban a helye, mi kicsik vagyunk... ezzel a szavakkal búcsúzott Orbán Putyintól. Most pedig Orbán Balázs békeügyi és soha fegyvert nem fogó, nyájas szavú, magyar terület felajánló bátor nyúlé a szó. Csak bátran! - biztatta OV. Ha elveszítjük a választást, mondta Orbán "miniszterelnök", legalább egy gramm föld sem lesz, amin uralkodhatna Magyar Péter.
Válasz erre
0
3
5m007h 0p3ra70r
2026. március 03. 15:44
» majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. március 03. 15:22 Tónikának biztosan van egy jó kis energetikai szabadalma« Ezt csak Pedrito tudhatja. Egyrészt ő mindent tud. Másrészt felvette diktafonra. Azt hadd kérdezzem meg, hogy ha most nem jön olaj mert megsemmisült a vezeték és tűzszünet kell az újraépítéshez, akkor ez ugyanígy működik akkor is, ha Pedrito nyeri a választásokat?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!