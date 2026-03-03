Szembesítették Magyar Pétert: Zelenszkijjel együtt akar rezsipuccsot végrehajtani Magyarországon!

Hernádi szerint az ukrajnai kollégáktól folyamatosan olyan tájékoztatást kaptak gyakorlatilag a tűz kitörése után, hogy néhány napon belül lokalizálják a tüzet, eloltják és néhány napon belül a vezetéket újraindítják.

Lázár János a témával kapcsolatban elmondta, Magyar Péter folyamatosan tagadja, hogy a háború veszélyes minden magyarra, mindeközben 75 százalékkal emelkedett a gáz ára az elmúlt napokban a közel-keleti háború miatt, miközben Ukrajna folyamatosan zsarol bennünket, veszélyben van az olcsó magyar gáz és az olcsó orosz kőolaj, az olcsóbb üzemanyag Magyarországon.

Brüsszel nem segít, Zelenszkij úgy viselkedik, mint egy útonálló, Magyar Péter pedig cserben hagyott minden magyar választót, tiszást és fideszest egyaránt. Csak a Fidesz a biztos választás, csak a Fidesz a garancia arra, hogy marad az alacsonyabb gázszámla és olcsóbb marad az üzemanyag"

– zárta a miniszter.