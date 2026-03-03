Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tóth máté iráni drón irak konfliktus

Figyelmeztet az Energiajogász: innentől lesz igazán nagy baj Európában

2026. március 03. 16:27

Tóth Máté szerint „Hormuz csak a kezdet” volt.

2026. március 03. 16:27
null

Tóth Máté, az Energiajogász közösségi oldalán ismertette, hogy 

  • a szaúdiak leállították a Ras Tanura olajfinomítót,
  • a katariak az LNG-kitermelést,
  • Irak pedig a a világ második legnagyobb olajmezőjét, a Rumailát, ami napi másfél millió hordó olajat termelt. 

A szakértő szerint Hormuz csak a kezdet: INNENTŐL van bajban Európa.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Giuseppe CACACE / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szerintem
2026. március 03. 17:33
Ha valaki azt gondolja, hogy egy kormányváltással javulna a helyzet, az hűtse le magát. A tiszafostosnak eleve nem kell az orosz olaj, de az orosz gáz se, amivel viszont el vagyunk látva. A tiszafostos ha venne is valahonnan olajat, az Brent típusú lehetne, amiből csak nagyon kis kapacitással tud lepárolni a finomítónk. A tiszafostos alatt tehát még nagyobb lenne a hiány és nem csak üzemanyagból, de gázból is, ami érkezik most elegendő. Orbánék meg valahogy csak fognak rá megoldást találni, hogyan jusson el hozzunk az orosz olaj is.
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. március 03. 17:23
HÁBORÚ=BÉKE ﻿ ﻿Benjamin Netanjahu: Erő által törekszünk a békére
Válasz erre
0
0
dundi-fan3
2026. március 03. 17:11
@Obsitos Technikus Mivel pedig amit te mondasz, az a megkérdőjelezhetetlen igazság, a téma le is van zárva. Gondolom én. Örülök, hogy abban legalább egyet értünk, Hortay OIivér, a századvég energiapolitikai üzletágának vezetője még bohócnak is rossz.
Válasz erre
0
3
dundi-fan3
2026. március 03. 17:09
@akkkkorki " hogy Mi adjunk nyugatnak is olajat." Mekkora a maximális kapacitása a barátság kőolaj vezetéknek? Csak azért kérdezem, mert ez alapján nem biztos, hogy tudod. "Putyin indít pár tankert a Fekete tengeren katonai kísérettel" Szerinted mért vonták vissza a fekete-tengeri flottájukat az oroszok?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!