„az újraindításnak semmiféle műszaki vagy technikai gátja nincsen, és a döntés politikai alapú lehet, különös tekintettel arra, hogy 58 nap volt hátra a magyar parlamenti választásokig.”

Ezt később több ukrán lap is megerősítette: a választásokig nem engedélyezik a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

Maga Volodimir Zelenszkij elnök is ellentmondásos információkat oszt meg a vezeték állapotát illetően, és szinte napról napra mond ellent saját korábbi kijelentéseinek.

A háború negyedik évfordulóján, uniós vezetők előtt nyilatkozva azt állította: Oroszország rombolta le a vezetéket, és tagadta, hogy az ügynek bármi köze lenne az uniós hitel kifizetéséhez. Február 25-én viszont már arról szóltak a hírek, hogy az ukrán hatóságok nem tették lehetővé, hogy szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát, és nem adtak részletes tájékoztatást a károk mértékéről sem.

Március 1-jén pedig arról számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy az ukrán rendszerüzemeltetők szerint fizikailag semmi akadálya az olajszállítás újraindításának.