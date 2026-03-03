Március 2-án már maga Zelenszkij is elismerte, hogy nem pusztán technikai kérdésről van szó.
„Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.”
– nyilatkozta.
És ha mindez nem lenne elég, Zelenszkij újabb ellentmondásba keveredett, amikor a Corriere della Sera nevű olasz lap kedden megjelent interjújában ismét arról beszélt, hogy „a kőolajvezeték elpusztult”, és annak helyreállításához tűzszünetre van szükség.
Zelenszkij nincs könnyű helyzetben, mivel egyszerre kell erősítenie azt a narratívát az EU felé, hogy technikai okai vannak a vezeték elzárásának, és közben azt kommunikálnia Magyarország felé, hogy ez a jelenlegi kormány büntetése amiatt, hogy blokkolják az uniós támogatásokat Ukrajna felé.