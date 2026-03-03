Ft
03. 03.
kedd
volodimir zelenszkij barátság kőolajvezeték magyarország ukrajna oroszország

Teljesen összevissza beszél már Zelenszkij: egyik nap politikai okokból nem küldenek olajat, másnapra pedig már teljesen megsemmisült a vezeték

2026. március 03. 18:11

Legutóbb egy olasz lapnak akkorát kamuzott, hogy csoda, hogy nem szakadt rá a plafon.

2026. március 03. 18:11
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán keresztül. A leállás hátterében álló okokról Ukrajna mostanra már gyakorlatilag minden nap mást kommunikál: egyik nap még azt mondják, hogy egy orosz légicsapás következtében súlyos károk keletkeztek a vezetékben, másik nap viszont egyértelművé teszik, hogy politikai okok állnak a háttérben, és a magyar választások előtt már nem is indul újra a szállítás. Volodimir Zelenszkij legutóbb az olasz Corriere della Serának nyilatkozva mondott ellent saját korábbi kijelentéseinek.

 

A magyar külgazdasági és külügyminisztérium fél hónappal a vezeték leállása után, február 13-i közleményében azt írta:

 „az újraindításnak semmiféle műszaki vagy technikai gátja nincsen, és a döntés politikai alapú lehet, különös tekintettel arra, hogy 58 nap volt hátra a magyar parlamenti választásokig.”

 Ezt később több ukrán lap is megerősítette: a választásokig nem engedélyezik a Barátság kőolajvezeték újraindítását.

Maga Volodimir Zelenszkij elnök is ellentmondásos információkat oszt meg a vezeték állapotát illetően, és szinte napról napra mond ellent saját korábbi kijelentéseinek.

A háború negyedik évfordulóján, uniós vezetők előtt nyilatkozva azt állította: Oroszország rombolta le a vezetéket, és tagadta, hogy az ügynek bármi köze lenne az uniós hitel kifizetéséhez. Február 25-én viszont már arról szóltak a hírek, hogy az ukrán hatóságok nem tették lehetővé, hogy szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát, és nem adtak részletes tájékoztatást a károk mértékéről sem.

Március 1-jén pedig arról számolt be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy az ukrán rendszerüzemeltetők szerint fizikailag semmi akadálya az olajszállítás újraindításának.

Március 2-án már maga Zelenszkij is elismerte, hogy nem pusztán technikai kérdésről van szó.

„Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.”

– nyilatkozta.

És ha mindez nem lenne elég, Zelenszkij újabb ellentmondásba keveredett, amikor a Corriere della Sera nevű olasz lap kedden megjelent interjújában ismét arról beszélt, hogy „a kőolajvezeték elpusztult”, és annak helyreállításához tűzszünetre van szükség.

Zelenszkij nincs könnyű helyzetben, mivel egyszerre kell erősítenie azt a narratívát az EU felé, hogy technikai okai vannak a vezeték elzárásának, és közben azt kommunikálnia Magyarország felé, hogy ez a jelenlegi kormány büntetése amiatt, hogy blokkolják az uniós támogatásokat Ukrajna felé.

Nyitókép: AFP/Michael Probst

