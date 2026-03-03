Hiába tagadtak végig az ukránok, Zelenszkij csak kinyögte: politikai zsarolás miatt állították le a Barátság kőolajvezetéket

Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán keresztül. A leállás a vezeték történetének leghosszabb egybefüggő időszaka lett, amikor nem áramlik rajta nyersolaj, és már az első napokban komoly nemzetközi figyelmet váltott ki.

Az ukrán fél közlése szerint egy orosz légi támadás rongálta meg a vezetéket. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett fotóra hivatkozva jelezte, hogy a január 27-én történt találat következtében leállt az olajáramlás. A hivatalos indoklás szerint a keletkezett károk miatt nem lehetett újraindítani a szállítást.