Hiába tagadtak végig az ukránok, Zelenszkij csak kinyögte: politikai zsarolás miatt állították le a Barátság kőolajvezetéket

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Az elmúlt hetekben látványos ívet rajzolt az ukrán kommunikáció. A teljes műszaki indoklástól a nyílt politikai érvelésig jutottak el a Barátság kőolajvezeték ügyében, miközben egyre több ellentmondás került felszínre.
Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszán keresztül. A leállás a vezeték történetének leghosszabb egybefüggő időszaka lett, amikor nem áramlik rajta nyersolaj, és már az első napokban komoly nemzetközi figyelmet váltott ki.
Az ukrán fél közlése szerint egy orosz légi támadás rongálta meg a vezetéket. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett fotóra hivatkozva jelezte, hogy a január 27-én történt találat következtében leállt az olajáramlás. A hivatalos indoklás szerint a keletkezett károk miatt nem lehetett újraindítani a szállítást.
Ekkor még a hangsúly azon volt, hogy a leállás műszaki természetű, és a helyreállítás időigényes lehet.
Február 13-án a külgazdasági és külügyminisztérium közleményben reagált arra, hogy a Barátság kőolajvezeték szállítása továbbra sem indult újra. A tárca szerint az ukrán elnök továbbra is megakadályozza a január 27-i, állítólagos orosz csapás miatt leállított vezetéken át történő kőolajszállítás újraindítását Magyarország felé, noha a vezeték műszakilag alkalmas lenne a működésre. Szijjártó Péter így fogalmazott:
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság vezetéken való kőolajszállítás újraindításának megakadályozásával is a kormányt akarja nehéz helyzetbe hozni, de ez nem fog sikerülni.
A minisztérium közleménye hangsúlyozta, hogy az újraindításnak semmiféle műszaki vagy technikai gátja nincsen, és a döntés politikai alapú lehet, különös tekintettel arra, hogy 58 nap volt hátra a magyar parlamenti választásokig. Később ukrán lapok arról írtak, hogy a magyarországi választásokig nem engedélyezik a Barátság-kőolajvezeték újraindítását. A források szerint két hónap múlva indulhat újra a szivattyúzás, vagyis az áprilisi választások után.
Egy, a magyar kormány számára készített jelentés szerint a Barátság-kőolajvezetéket ért orosz találat nem indokolja az olajszállítások huzamosabb leállítását. A jelentés alapján az ukrán vezetés tudatos döntést hozhatott a szállítás felfüggesztéséről.
Volodimir Zelenszkij a háború negyedik évfordulóján, uniós vezetők jelenlétében reagált a kérdésre. Azt állította, hogy a vezetéket Oroszország rombolta le, és visszautasította, hogy a kőolajvezeték ügye összekapcsolható lenne az uniós hitel kifizetésével. Az ukrán elnök így fogalmazott:
Miért javítsuk meg? Hogy embereket veszítsünk?
Később az orosz tranzit kapcsán kijelentette:
Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.
Ez a nyilatkozat már egyértelműen politikai szempontokat helyezett előtérbe. Február 25-én arról érkezett hír, hogy az ukrán hatóságok nem tették lehetővé, hogy szlovák szakértők megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát, és nem adtak részletes tájékoztatást a károk mértékéről sem. A szlovák fél független szakértői csoport felállítását kezdeményezte, az energiaügyi biztos látogatását azonban az ukrán fél elutasította.
Március 1-jén Szijjártó Péter arról beszélt, hogy a rendszerüzemeltető ukrán vállalat tisztviselői folyamatosan azt jelzik a Mol felé: a vezeték fizikailag készen áll. Úgy fogalmazott, a Barátság kőolajvezetéknek „semmi baja nincsen”.
A miniszter állítása szerint az ukrán elnök nem a valóságnak megfelelően tájékoztat a Barátság kőolajvezeték körül kialakult helyzetről, és a vezetékkel kapcsolatos kommunikációja félrevezető. Március 2-án egyszerre két, egymással nehezen összeilleszthető információ látott napvilágot. Egyrészt ukrán piaci forrásokra hivatkozva arról számoltak be, hogy a Barátság kőolajvezeték javítási és átfogó tesztelési szakaszban van. A vezetékrendszer „ellenőrzési üzemmódban működik”: diagnosztikát végeznek, ellenőrzik a tömítettséget, finomhangolják a felújított infrastrukturális elemeket. A hivatalos újraindítás időpontját azonban továbbra sem közölték.
Ugyanezen a napon azonban Volodimir Zelenszkij már nem pusztán technikai kérdésként beszélt az ügyről. A műholdfelvételekre reagálva – amelyek szerint a vezeték működőképes – így fogalmazott:
És ami a föld alatt van – a csővezeték – hogyan láthatná Orbán a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat.
Ez a mondat önmagában még a műszaki vita keretein belül maradt volna. A következő kijelentése azonban már túlmutatott ezen. Az orosz tranzit kapcsán ezt mondta:
Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka.
Ez már nem a sérülések mértékéről szól, hanem arról, van-e politikai akarat a tranzit fenntartására. Vagyis miközben a háttérben „tesztelési szakaszról” érkeznek hírek, az ukrán elnök nyíltan kimondja: nincs szándék az orosz kőolaj tranzitjára. Ugyanezen a sajtótájékoztatón Zelenszkij a korábbi helyreállítás kapcsán a hála hiányát is szóvá tette:
Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy »nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának«, vagy hogy »nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit«? Egyetlen szó sem hangzott el – azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik.
Ezzel a Barátság kőolajvezeték ügye végleg kilépett a kizárólag technikai keretből, és nyílt politikai üzenetváltássá vált. Másnap, március 3-án újabb súlyos állítás érkezett, ezúttal a Mol elnök-vezérigazgatójától. Hernádi Zsolt az ATV Egyenes Beszéd című műsorában kijelentette:
Nyugodt lelkiismerettel leszögezhetjük, hogy önmagában a Barátság kőolajvezetékben károsodás nem történt.
Ez a mondat lényegében a teljes műszaki indoklást kérdőjelezte meg. Hernádi azt is hozzátette, hogy az ukrajnai kollégáktól a tűz kitörése után folyamatosan olyan tájékoztatást kaptak, hogy néhány napon belül lokalizálják a tüzet, eloltják, és rövid időn belül újraindítják a vezetéket. Sőt, arról is beszámolt, hogy az orosz támadás után még napokig ment a vezeték.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP