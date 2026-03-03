Elképesztő lista: egyszerre 27 sportolót tiltottak el

Doppingvétség miatt 27 sportoló – köztük a maratonifutó Rita Jeptoo – versenyzési jogát felfüggesztették Kenyában. A bostoni és chicagói maratoni viadal korábbi győztese 2014-ben már kapott négyéves eltiltást, miután pozitív eredménnyel zárult egy doppingtesztje, és csak három évvel ezelőtt kezdte újra a versenyzést. A 45 esztendős futó ezúttal is egy vizsgálaton akadt fenn, szervezetében androgén anabolikus szteroidot mutattak ki a kenyai doppingellenes ügynökség közlése szerint.

Doppingvétség: megdőlni látszik a mítosz a kenyaiakról

A 400 méter gáton kenyai bajnok, Nemzetközösségi Játékokon 4x400 méteren bronzérmes, 28 éves Wiseman Were közben a holléti nyilvántartással kapcsolatos mulasztás miatt nem versenyezhet. Mindkét sportolóra meghallgatás vár, mielőtt végleges ítélet születik az ügyükben.