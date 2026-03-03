Elképesztő lista: egyszerre 27 sportolót tiltottak el

Magyar győztese lett a világraszóló doppingbotránynak – ráadásul éppen az olimpiai nyereményét eladományozó példakép
Nem örül, de nem is szomorú.
Huszonhét sportoló versenyzési jogát felfüggesztették Kenyában. Az eltiltásra doppingvétség miatt került sor, a rostán világcsúcstartók, rekorderek, bajnokok, többek között labdarúgók és kosárlabdázók is fennakadtak.
Doppingvétség miatt 27 sportoló – köztük a maratonifutó Rita Jeptoo – versenyzési jogát felfüggesztették Kenyában. A bostoni és chicagói maratoni viadal korábbi győztese 2014-ben már kapott négyéves eltiltást, miután pozitív eredménnyel zárult egy doppingtesztje, és csak három évvel ezelőtt kezdte újra a versenyzést. A 45 esztendős futó ezúttal is egy vizsgálaton akadt fenn, szervezetében androgén anabolikus szteroidot mutattak ki a kenyai doppingellenes ügynökség közlése szerint.
A 400 méter gáton kenyai bajnok, Nemzetközösségi Játékokon 4x400 méteren bronzérmes, 28 éves Wiseman Were közben a holléti nyilvántartással kapcsolatos mulasztás miatt nem versenyezhet. Mindkét sportolóra meghallgatás vár, mielőtt végleges ítélet születik az ügyükben.
A lista már csak azért is elképesztő, mert többek között labdarúgók és kosárlabdázók is szerepelnek rajta.
Az atlétika ráadásul különösen doppingérzékeny sportág az afrikai országban, ahol 2017 óta több mint 140-en (!) – főként hosszútávfutók – kaptak eltiltást. Köztük van a női maraton világcsúcstartója, Ruth Chepngetich, illetve Benard Kibet Koech, a 10 mérföldes futás világrekordere.
Chepngetich tavaly beismerte a doppingszabályok megsértését a tiltott vízhajtó hidroklorotiazid (HCTZ) jelenlétével és használatával kapcsolatban, amely a teljesítményfokozó szerek elfedésére alkalmas.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem örül, de nem is szomorú.
Kibet Koechet az elmúlt öt évben 23 alkalommal ellenőrizték, és a 2024-es kenyai olimpiai válogató, illetve a párizsi olimpia környékén levett mintájában jelentős hemoglobinszint-emelkedést állapítottak meg. Biológiai útlevelét (ABP) megjelölték és szakértői testület elé terjesztették, amely rendellenességeket talált az ebben az időszakban vett vérmintákban. A testület arra a következtetésre jutott, hogy a megemelkedett értékek arra utalnak: nagy valószínűséggel vérdoppingot használt.
Kibet és csapata ugyanakkor azzal érvelt, hogy a biológiai útlevelében tapasztalt rendellenességeket a Covid–19-fertőzés, a szájon át szedett vaspótlás és a magaslati edzés együttes hatása okozta.
Nyitókép: ALEKSANDRA SZMIGIEL / POOL / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.