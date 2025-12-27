Szoboszlai eltiltása jó ómen lehet – így teljesít nélküle a Liverpool

A fentebb említett PSV elleni BL-találkozón Slot a B-csapatot küldte fel a pályára, mert a Liverpool számára az már tét nélküli volt. Az első két Angol Ligakupa-találkozón, valamint az FA-kupában is pihenni tudott, míg a West Ham elleni december 29-i 5–0-s idegenbeli győzelmet sárga lapos eltiltás miatt hagyta ki. Érdekesség, hogy innen úgy „sárgázta ki” magát, hogy az ezt megelőző Leicester City elleni mérkőzésen a 78. percben lépett pályára, és a 80. percben figyelmeztette őt a bíró.

Szoboszlai így a West Ham elleni 19. fordulóban nem játszott. Ez abból a szempontból peches eltiltás volt, hogy e meccs után már nem lett volna veszélyeztetett, mivel a szabály szerint a 20. fordulótól kezdve már 10 sárga lapot kell begyűjteni ahhoz, hogy valaki eltiltott legyen – ez kétmérkőzéses eltiltást von maga után. Az utolsó „szakasz” a 33. fordulótól indul, innentől 15 sárga lap után hárommeccses eltiltás jár.

Szoboszlai utána az MU és a Spurs elleni találkozót már betegség miatt hagyta ki, tehát ebben az időszakban egymás után három mérkőzésen nem volt a keret tagja.

Szoboszlaiéknak kötelező nyerniük

Most a 17. fordulóban kapta meg az ötödik lapját, így az abszolút utolsó Wolves ellen nem kell játszania (az első liverpooli idényében sárga lapok miatt nem kellett meccset kihagynia).