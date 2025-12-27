Ft
12. 27.
szombat
Szoboszlai eltiltása jó ómen lehet – így teljesít nélküle a Liverpool

Szoboszlai eltiltása jó ómen lehet – így teljesít nélküle a Liverpool

2025. december 27. 07:02

Szombaton a Liverpool a sereghajtó Wolvest fogadja. Szoboszlai sárga lapok miatti eltiltását tölti – tavaly ebből jól jött ki a csapata.

2025. december 27. 07:02
null
Balázs Dávid

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphet pályára ma (szombaton) a Wolverhampton Wanderers elleni angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokin. Megnéztük, hogy a Vörösök a magyar válogatott játékosa nélkül az Arne Slot-érában milyen eredményeket értek el.

Szoboszlai a Tottenham elleni meccs hajrájában kapta meg idénybeli ötödik sárga lapját
Szoboszlai a Tottenham elleni meccs hajrájában kapta meg idénybeli ötödik sárga lapját (Fotó: Justin Tallis/AFP)

Szoboszlai a legutóbbi Premier League-fordulóban a Tottenham Hotspur elleni megnyert rangadón a 83. percben sportszerűtlen viselkedésért „sárgult be”, s mivel ez már a bajnokságban az ötödik figyelmeztetése volt, ki kell hagynia a következő meccset. Pár mérkőzéssel ezelőtt már írtunk arról, hogy jó ötlet lehet a Wolves ellen „kisárgáznia” magát, mivel a sereghajtónak csupán két pontja van, és a PL történetének leggyengébb csapatának benyomását kelti, így a Liverpoolnak erősen tartalékosan is kötelező lenne hazai pályán hoznia a győzelmet.

Márpedig hiányzója bőven lesz a ’Poolnak, amely legutóbb ugyan legyőzte a Tottenhamet, de a végén még kilenc ember ellen is védekezésre kényszerült és beszorult a kapuja elé. Conor Bradley és Cody Gakpo játéka kérdéses, Alexander Isak, Endo Vataru, Joe Gomez és Giovanni Leoni sérüléssel bajlódik, Mohamed Szalah az Afrika-kupa miatt van távol, míg Szoboszlai eltiltott.

A magyar középpályás a mostani kiírásban kimagaslóan teljesít, és emiatt kihagyhatatlanná vált. Ebben az idényben összesen 30 tétmeccsen lépett pályára, ebből 24-en a klubjában és haton a válogatottban. Mind a 24 Liverpool-találkozón kezdő volt, 23-at végigjátszott, csak a Brighton & Hove Albion ellen az összeszedett sérülése miatt hozta le őt Arne Slot vezetőedző a 83. percben.

Szoboszlai mostanáig két mérkőzést hagyott ki, mindkettőt az Angol Ligakupában, és ezeken a holland tréner a keretbe sem nevezte őt. A Southamptont otthon 2–1-re legyőzte a csapat, de szintén hazai környezetben a Crystal Palace-tól 3–0-ra kikapott, és így búcsúzott a sorozattól.

Ez a 25 éves Szoboszlai harmadik idénye a Liverpoolban, és a második Slot irányítása alatt. Az előzőben 49 tétmérkőzésen lépett pályára:

  • 36 bajnokin,
  • 9 Bajnokok Ligája-találkozón,
  • 3 Angol Ligakupa-meccsen és
  • 1 FA-kupa-mérkőzésen.

Ez összesen 3429 játékpercet jelent, míg most 24 összecsapáson 2153-nál jár.

A 2024–2025-ös kiírásban összesen hét tétmeccset hagyott ki. Ezek közül csak egyet úgy, hogy kispados volt.

  • Liverpool–West Ham 5–1 (Angol Ligakupa – kispad)
  • Southampton–Liverpool 1–2 (Angol Ligakupa – nem volt a keretben)
  • West Ham United–Liverpool 0–5 (bajnoki – nem volt a keretben)
  • Liverpool–Manchester United 2–2 (bajnoki – nem volt a keretben)
  • Tottenham Hotspur–Liverpool 1–0 (Angol Ligakupa – nem volt a keretben)
  • PSV Eindhoven–Liverpool 3–2 (Bajnokok Ligája – nem volt a keretben)
  • Plymouth–Liverpool 1–0 (FA-kupa – nem volt a keretben)
Szoboszlai teljesítményével elégedett lehet Slot (Fotó: Ben Stansall/AFP)

Szoboszlai a Slot-érát úgy kezdte, hogy folyamatosan végigjátszotta a mérkőzéseket. Aztán szeptember vége felé ez megváltozott, többször lecserélték őt és nem is mindig kezdett. A csapaton belüli fontos szerepét azonban az jól mutatja, hogy a legfontosabb meccseken mindig kapott játéklehetőséget. 

A fentebb említett PSV elleni BL-találkozón Slot a B-csapatot küldte fel a pályára, mert a Liverpool számára az már tét nélküli volt. Az első két Angol Ligakupa-találkozón, valamint az FA-kupában is pihenni tudott, míg a West Ham elleni december 29-i 5–0-s idegenbeli győzelmet sárga lapos eltiltás miatt hagyta ki. Érdekesség, hogy innen úgy „sárgázta ki” magát, hogy az ezt megelőző Leicester City elleni mérkőzésen a 78. percben lépett pályára, és a 80. percben figyelmeztette őt a bíró.

Szoboszlai így a West Ham elleni 19. fordulóban nem játszott. Ez abból a szempontból peches eltiltás volt, hogy e meccs után már nem lett volna veszélyeztetett, mivel a szabály szerint a 20. fordulótól kezdve már 10 sárga lapot kell begyűjteni ahhoz, hogy valaki eltiltott legyen – ez kétmérkőzéses eltiltást von maga után. Az utolsó „szakasz” a 33. fordulótól indul, innentől 15 sárga lap után hárommeccses eltiltás jár.

Szoboszlai utána az MU és a Spurs elleni találkozót már betegség miatt hagyta ki, tehát ebben az időszakban egymás után három mérkőzésen nem volt a keret tagja.

Szoboszlaiéknak kötelező nyerniük

Most a 17. fordulóban kapta meg az ötödik lapját, így az abszolút utolsó Wolves ellen nem kell játszania (az első liverpooli idényében sárga lapok miatt nem kellett meccset kihagynia).

Tavaly a West Ham ellen 5–0-ra nyert a Liverpool, s bár ezúttal sok hiányzója van, egy hasonló eredmény most is benne van a pakliban.

A gárda aztán a 19. fordulóban azt a Leeds United fogadja, amely otthonában december 6-án egy emlékezetes mérkőzésen 3–3-at játszott – ezen már újra pályára léphet Szoboszlai.

Angol Premier League
18. forduló
Szombaton
13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)
16.00: Brentford–AFC Bournemouth
16.00: Burnley–Everton
16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)
18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)
Vasárnap
15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Pénteken játszották
Manchester United–Newcastle United 1–0

Fotó: Paul Ellis/AFP

