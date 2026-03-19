Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája szurkolók Kerkez Milos

Új kedvencük van a Liverpool-szurkolóknak, az angol oldal szerint el kell felejteni Szoboszlait

2026. március 19. 11:33

El vannak ájulva Kerkez teljesítményétől. Szoboszlai mellett egy másik magyar válogatott játékost is méltatnak.

2026. március 19. 11:33
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. Bár több helyen is a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a meccs legjobbjának, Kerkezt is méltatták az angolok.

A több mint 26 millió követőt számláló Givemesport Facebook-oldal úgy fogalmazott, hogy felejtsük el Szoboszlait, ugyanis ezúttal egy másik Liverpool-sztár, Kerkez volt a meccs legjobbja.

Lenyűgöző este volt ez Szoboszlai számára, aki ebben az idényben a Liverpool legjobb játékosa, de Kerkez Milos most kiemelkedett a mezőnyből. Lassan indult be az anfieldi karrierje, de ebben a naptári évben megtalálta a ritmust”

– olvasható. Érdekességként megjegyezték, hogy azzal, hogy nem Cody Gakpo szerepelt a bal szélen, hanem a sokat középre húzódó Florian Wirtz, több területe nyílt, ami jól állt neki.

„A 7,6-os osztályzatával ő volt az egyik legjobb játékos a pályán a Sofascore-nál, és a legjobb a Liverpool védői közül” – írták róla, majd kiemelték, hogy hat „védelmi hozzájárulása” volt, egy kulcspassza és egy pontos beadása, és hogy a pálya mindkét végén remekelt.

Szoboszlai és Kerkez is remek mecccsen van túl
Szoboszlai és Kerkez is remek mecccsen van túl (Fotó: Paul Ellis/AFP)

A Givemesport idézett pár kommentet a drukkerektől. Egyikük azt írta, Kerkez ebben a szerepkörben lubickol, egy másik szerint olyan teljesítményt nyújtott, mintha ő lenne a Liverpool legjobbja, míg egy harmadik úgy látta, hogy láthatóan feloldódott.

Nyitókép: Jon Super/MTI/MTVA

