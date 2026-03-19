Új kedvencük van a Liverpool-szurkolóknak, az angol oldal szerint el kell felejteni Szoboszlait

Ahogyan arról beszámoltunk, a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool hazai pályán 4–0-ra legyőzte a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján, és így 4–1-es összesítéssel bejutott a legjobb nyolc közé. Bár több helyen is a magyar válogatott csapatkapitányát választották meg a meccs legjobbjának, Kerkezt is méltatták az angolok.

A több mint 26 millió követőt számláló Givemesport Facebook-oldal úgy fogalmazott, hogy felejtsük el Szoboszlait, ugyanis ezúttal egy másik Liverpool-sztár, Kerkez volt a meccs legjobbja.