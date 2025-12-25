Fegyelmi vizsgálat indult Szoboszlaiék botrányos meccse után – az egyik sztár nagyon megütheti a bokáját

Mint írtuk, Romerót második sárga lappal állították ki, noha a megmozdulásáért akár azonnali piros lapot is kaphatott volna. A rangadó egyébként kilenc lapot hozott, és a Tottenhamből két játékost is kiállítottak, mivel az első félidőben Xavi Simons Virgil van Dijkkel szembeni megmozdulását egyből piros lappal szankcionálta a bíró.

Szoboszlai eltiltott

A mérkőzés hajrájában Szoboszlai Dominik is „besárgult”, és ez pedig azt jelenti, hogy eltiltott lesz a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni szombati hazai bajnokin.