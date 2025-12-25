Fegyelmi vizsgálat indult Szoboszlaiék botrányos meccse után – az egyik sztár nagyon megütheti a bokáját

Szoboszlai kiesett a Liverpoolból – háborognak a szurkolók a magyar büntetése miatt (VIDEÓ)
Előbb provokálták, majd megbüntették a magyar középpályást.
Fegyelmi vizsgálat indult Romeróval szemben. Az argentin játékos volt a negatív főszereplő a Szoboszlaiék elleni rangadón.
Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) fegyelmi biztossága eljárást indította Cristian Romero, a Tottenham Hotspur csapatkapitányával szemben – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Az argentin játékost múlt szombaton, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool elleni angol élvonalbeli labdarúgó-bajnoki (1–2) 93. percében visszarúgás miatt második sárga lappal kiállítottak, de nem akarta elhagyni a pályát és a játékvezetővel is összetűzésbe került.
A 27 éves világbajnok védő január 2-ig válaszolhat a vádakra.
Romero a piros lap miatt automatikusan egymeccses eltiltást kapott, de jó eséllyel ennél több találkozót kell majd kihagynia.
Mint írtuk, Romerót második sárga lappal állították ki, noha a megmozdulásáért akár azonnali piros lapot is kaphatott volna. A rangadó egyébként kilenc lapot hozott, és a Tottenhamből két játékost is kiállítottak, mivel az első félidőben Xavi Simons Virgil van Dijkkel szembeni megmozdulását egyből piros lappal szankcionálta a bíró.
A mérkőzés hajrájában Szoboszlai Dominik is „besárgult”, és ez pedig azt jelenti, hogy eltiltott lesz a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni szombati hazai bajnokin.
Ezt is ajánljuk a témában
Előbb provokálták, majd megbüntették a magyar középpályást.
Fotó: Justin Tallis/AFP