Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tottenham Cristian Romero Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Fegyelmi vizsgálat indult Szoboszlaiék botrányos meccse után – az egyik sztár nagyon megütheti a bokáját

2025. december 25. 13:18

Fegyelmi vizsgálat indult Romeróval szemben. Az argentin játékos volt a negatív főszereplő a Szoboszlaiék elleni rangadón.

2025. december 25. 13:18
null

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) fegyelmi biztossága eljárást indította Cristian Romero, a Tottenham Hotspur csapatkapitányával szemben – számolt be a Magyar Távirati Iroda. Az argentin játékost múlt szombaton, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool elleni angol élvonalbeli labdarúgó-bajnoki (1–2) 93. percében visszarúgás miatt második sárga lappal kiállítottak, de nem akarta elhagyni a pályát és a játékvezetővel is összetűzésbe került.

Szoboszlai is kapott a meccsen egy sárgav lapot, így a Wolves ellen eltiltott lesz
Szoboszlai is kapott a meccsen egy sárgav lapot, így a Wolves ellen eltiltott lesz (Fotó: Justin Tallis/AFP)

A 27 éves világbajnok védő január 2-ig válaszolhat a vádakra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

Romero a piros lap miatt automatikusan egymeccses eltiltást kapott, de jó eséllyel ennél több találkozót kell majd kihagynia.

Mint írtuk, Romerót második sárga lappal állították ki, noha a megmozdulásáért akár azonnali piros lapot is kaphatott volna. A rangadó egyébként kilenc lapot hozott, és a Tottenhamből két játékost is kiállítottak, mivel az első félidőben Xavi Simons Virgil van Dijkkel szembeni megmozdulását egyből piros lappal szankcionálta a bíró.

Szoboszlai eltiltott

A mérkőzés hajrájában Szoboszlai Dominik is „besárgult”, és ez pedig azt jelenti, hogy eltiltott lesz a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni szombati hazai bajnokin.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Justin Tallis/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!