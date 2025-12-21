Ft
Tottenham liverpool Szoboszlai Dominik

Szoboszlai kiesett a Liverpoolból – háborognak a szurkolók a magyar büntetése miatt (VIDEÓ)

2025. december 21. 11:42

Előbb provokálták, majd megbüntették a magyar középpályást.

2025. december 21. 11:42
null

Mint arról beszámoltunk, kettős emberelőnyben végül egyetlen góllal, 2–1-re nyerni tudott a Liverpool a Tottenham otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A kezdőcsapatba jelölt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a londoni találkozót, amelynek a hajrájában a magyar válogatott csapatkapitánya sárga lapot kapott.

A 83. percben a nem sokkal korábban beállt Richarlison előbb szépített, majd azonnal provokálni kezdte a vendégeket. Megszorította a földön fekvő Ekitiké nyakát, majd miután Szoboszlai kérdőre vonta, ő került sorra. Az összeszólalkozás után végül a magyar középpályás kapott sárga lapot – pedig megint csak a higgadtságán múlt, hogy nem lett nagyobb baj, pont úgy, mint november elején az argentin Emiliano Martínezzel szemben.

A figyelmeztetés miatt ki kell hagynia a Wolves elleni hazai találkozót. Sokan aggódtak, hogy nem játszik majd Londonban, nos, ott volt a pályán, a következő meccsről viszont biztosan kiesett.

Ezúttal nem sérülés, eltiltás miatt hiányzik majd.

Az eset után Liverpoolban nem kímélték a brazil támadót, de több Spurs-játékosnak is nekiestek a szurkolók a kommentszekciókban.

„A Tottenham azt hitte amerikai foci van, undorító.”

„Romero és Richarlison nem focista, hanem két sunyi vadállat.”

Csak azt nem értem, minek van VAR, ha egy vadállat lenyomja a másikat a kapu sarkában, azt nem látja senki.”

A korábbi PL-játékvezető, Keith Hackett sem hagyta szó nélkül a történteket, felrobbant a dühtől Richarlison „piros lapos” megmozdulása után.

Ezt a bírók nem vették észre, a VAR pedig figyelmen kívül hagyta...”

– fogalmazott Hackett.

Fotó: AFP/Justin Tallis

Neless
2025. december 21. 12:47
Néztem a meccset, a Tottenham mindent felülmúlóan durva, az első gólnál simán ki kellett volna állítani a 37-es játékost!
madre79
2025. december 21. 12:06
Nem esett ki! Tanulj meg fogalmazni!
