Szoboszlai kiesett a Liverpoolból – háborognak a szurkolók a magyar büntetése miatt (VIDEÓ)

Előkerült egy felvétel: Szoboszlai nagy bajba kerülhetett volna, de nem ült fel a provokációnak
Pedig mindent megtettek érte.
Előbb provokálták, majd megbüntették a magyar középpályást.
Mint arról beszámoltunk, kettős emberelőnyben végül egyetlen góllal, 2–1-re nyerni tudott a Liverpool a Tottenham otthonában az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában. A kezdőcsapatba jelölt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a londoni találkozót, amelynek a hajrájában a magyar válogatott csapatkapitánya sárga lapot kapott.
A 83. percben a nem sokkal korábban beállt Richarlison előbb szépített, majd azonnal provokálni kezdte a vendégeket. Megszorította a földön fekvő Ekitiké nyakát, majd miután Szoboszlai kérdőre vonta, ő került sorra. Az összeszólalkozás után végül a magyar középpályás kapott sárga lapot – pedig megint csak a higgadtságán múlt, hogy nem lett nagyobb baj, pont úgy, mint november elején az argentin Emiliano Martínezzel szemben.
A figyelmeztetés miatt ki kell hagynia a Wolves elleni hazai találkozót. Sokan aggódtak, hogy nem játszik majd Londonban, nos, ott volt a pályán, a következő meccsről viszont biztosan kiesett.
Ezúttal nem sérülés, eltiltás miatt hiányzik majd.
Az eset után Liverpoolban nem kímélték a brazil támadót, de több Spurs-játékosnak is nekiestek a szurkolók a kommentszekciókban.
„A Tottenham azt hitte amerikai foci van, undorító.”
„Romero és Richarlison nem focista, hanem két sunyi vadállat.”
Csak azt nem értem, minek van VAR, ha egy vadállat lenyomja a másikat a kapu sarkában, azt nem látja senki.”
A korábbi PL-játékvezető, Keith Hackett sem hagyta szó nélkül a történteket, felrobbant a dühtől Richarlison „piros lapos” megmozdulása után.
Ezt a bírók nem vették észre, a VAR pedig figyelmen kívül hagyta...”
– fogalmazott Hackett.
A rendkívül gusztustalan „játékot” produkáló Tottenham pankrációvá silányította a rangadót.
Fotó: AFP/Justin Tallis