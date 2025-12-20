Spurs–Liverpool: súlyos sérülés árnyékolta be a Vörösök győzelmét, Szoboszlai biztosan nem léphet pályára jövő héten

Mint arról beszámoltunk, ismét a fitt Szoboszlai Dominikkel, valamint Kerkez Milossal a kezdőjében feszült neki a Tottenhamnek a címvédő Liverpool a Premier League 17. fordulójában. A szombat esti rangadót fél óra után nagyjából tönkre is tette Xavi Simons és a VAR: a Spurs hollandja egy ártalmatlan helyzetben teljesen értelmezhetetlenül taposta meg a Pool-csapatkapitány Virgil van Dijk vádliját, s bár első körben megúszta sárgával, a videózást követően piros lapra változtatták az ítéletet.

A pillanat, ami döntően befolyásolta a Spurs-Liverpool rangadót: Xavi Simons piros lapot kap, mellette Kerkez Milos (Fotó: AFP/Justin Tallis)