Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tottenham Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Spurs–Liverpool: súlyos sérülés árnyékolta be a Vörösök győzelmét, Szoboszlai biztosan nem léphet pályára jövő héten

2025. december 20. 20:38

A rendkívül gusztustalan „játékot” produkáló Tottenham pankrációvá silányította a rangadót. A Liverpool végül Hugo Ekitiké góljával brusztolta ki a győzelmet kettős emberelőnyben.

2025. december 20. 20:38
null

Mint arról beszámoltunk, ismét a fitt Szoboszlai Dominikkel, valamint Kerkez Milossal a kezdőjében feszült neki a Tottenhamnek a címvédő Liverpool a Premier League 17. fordulójában. A szombat esti rangadót fél óra után nagyjából tönkre is tette Xavi Simons és a VAR: a Spurs hollandja egy ártalmatlan helyzetben teljesen értelmezhetetlenül taposta meg a Pool-csapatkapitány Virgil van Dijk vádliját, s bár első körben megúszta sárgával, a videózást követően piros lapra változtatták az ítéletet. 

Simons Kerkez Spurs-Liverpool
A pillanat, ami döntően befolyásolta a Spurs-Liverpool rangadót: Xavi Simons piros lapot kap, mellette Kerkez Milos (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Ezt is ajánljuk a témában

A megfogyatkozó, de egyébként az egész meccsen szükségtelenül durván játszó londoniak az első félidőben még tudták tartani a gól nélküli döntetlent, a fordulás után azonban hamar góllá érett a liverpooli emberelőny. Az 56. percben a félidőben csereként beálló Alexander Isak törte meg végre csapata és saját jegét, ám a góllövés pillanatában az ő lábára is csúnyán rácsúszott a Spurs-védő Micky van de Ven. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

A svéd rekordigazolásnak ijesztő szögben fordult ki a térde, úgy kellett letámogatni a pályáról: a lassítások alapján sajnos ez súlyosnak tűnő sérülést vetít előre – mindezt úgy, hogy Isak eleve az első félidőben megsérülő Conor Bradley helyére állt be...

Amitől féltek: Szoboszlai Dominik nélkül a Liverpool

Nem sokkal később egy megpattanó Tottenham-lövés a blokkolni igyekvő Kerkez lábáról csattant a felsőlécen, hazai egyenlítés helyett azonban egy második liverpooli gól következett. A 66. minutumban a visszatérő Jeremie Frimpong ugyancsak megpattanó beadását Hugo Ekitiké fejelte be, eldőlni látszottak a fontos kérdések. Csakhogy a hajrában, 

a 85. percben a csereként beálló Richarlison megtalálta a labdát egy szöglet utáni kavarodást követően, szépítő gólja után balhézott egy kicsit a hazaiakkal, köztük Szoboszlaival is – ezért végül a magyar sztár kapott sárgát, a szezonban már az ötödiket, így a soron következő, sereghajtó Wolverhampton elleni bajnokit biztosan kihagyja. 

Szoboszlai és Richarlison balhéja, aminek eredményeként a magyar sztár kapott sárgát (Fotó: AFP/Justin Tallis)

Richarlison később Frimpongot is arcon könyökölte, a hollandot vérző szájjal kellett lecserélni, a hosszabbításban pedig a Tottenham-csapatkapitány Christian Romero is megkapta a jól megérdemelt második sárgáját egy szabálytalanság utáni visszarúgásért – az elképesztően unszimpatikusan és durván játszó Spurs így végül kettős emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, és nem rajtuk múlott, hogy nem történt újabb sérülés a pályán. 

A Liverpool 2–1-es győzelmének köszönhetően fellépett az ötödik helyre, hátránya nyolc pont a délutáni győzelmének köszönhetően élre ugró Manchester Cityvel szemben.

(Nyitókép: AFP/Justin Tallis)

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!