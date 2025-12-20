Spurs–Liverpool: súlyos sérülés árnyékolta be a Vörösök győzelmét, Szoboszlai biztosan nem léphet pályára jövő héten

„Egy vadállat” – a rivális edzője kimondta Szoboszlai Dominikről, amit a saját edzője nem, és igaza lett!
Egy pillanatig sem voltak illúziói.
A rendkívül gusztustalan „játékot” produkáló Tottenham pankrációvá silányította a rangadót. A Liverpool végül Hugo Ekitiké góljával brusztolta ki a győzelmet kettős emberelőnyben.
Mint arról beszámoltunk, ismét a fitt Szoboszlai Dominikkel, valamint Kerkez Milossal a kezdőjében feszült neki a Tottenhamnek a címvédő Liverpool a Premier League 17. fordulójában. A szombat esti rangadót fél óra után nagyjából tönkre is tette Xavi Simons és a VAR: a Spurs hollandja egy ártalmatlan helyzetben teljesen értelmezhetetlenül taposta meg a Pool-csapatkapitány Virgil van Dijk vádliját, s bár első körben megúszta sárgával, a videózást követően piros lapra változtatták az ítéletet.
Ezt is ajánljuk a témában
Egy pillanatig sem voltak illúziói.
A megfogyatkozó, de egyébként az egész meccsen szükségtelenül durván játszó londoniak az első félidőben még tudták tartani a gól nélküli döntetlent, a fordulás után azonban hamar góllá érett a liverpooli emberelőny. Az 56. percben a félidőben csereként beálló Alexander Isak törte meg végre csapata és saját jegét, ám a góllövés pillanatában az ő lábára is csúnyán rácsúszott a Spurs-védő Micky van de Ven.
A svéd rekordigazolásnak ijesztő szögben fordult ki a térde, úgy kellett letámogatni a pályáról: a lassítások alapján sajnos ez súlyosnak tűnő sérülést vetít előre – mindezt úgy, hogy Isak eleve az első félidőben megsérülő Conor Bradley helyére állt be...
Nem sokkal később egy megpattanó Tottenham-lövés a blokkolni igyekvő Kerkez lábáról csattant a felsőlécen, hazai egyenlítés helyett azonban egy második liverpooli gól következett. A 66. minutumban a visszatérő Jeremie Frimpong ugyancsak megpattanó beadását Hugo Ekitiké fejelte be, eldőlni látszottak a fontos kérdések. Csakhogy a hajrában,
a 85. percben a csereként beálló Richarlison megtalálta a labdát egy szöglet utáni kavarodást követően, szépítő gólja után balhézott egy kicsit a hazaiakkal, köztük Szoboszlaival is – ezért végül a magyar sztár kapott sárgát, a szezonban már az ötödiket, így a soron következő, sereghajtó Wolverhampton elleni bajnokit biztosan kihagyja.
Richarlison később Frimpongot is arcon könyökölte, a hollandot vérző szájjal kellett lecserélni, a hosszabbításban pedig a Tottenham-csapatkapitány Christian Romero is megkapta a jól megérdemelt második sárgáját egy szabálytalanság utáni visszarúgásért – az elképesztően unszimpatikusan és durván játszó Spurs így végül kettős emberhátrányban fejezte be a mérkőzést, és nem rajtuk múlott, hogy nem történt újabb sérülés a pályán.
A Liverpool 2–1-es győzelmének köszönhetően fellépett az ötödik helyre, hátránya nyolc pont a délutáni győzelmének köszönhetően élre ugró Manchester Cityvel szemben.
(Nyitókép: AFP/Justin Tallis)