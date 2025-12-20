„Egy vadállat” – a rivális edzője kimondta Szoboszlai Dominikről, amit a saját edzője nem, és igaza lett!

Egész Liverpool Szoboszlai miatt aggódik: Slot elárulta, hogyan lehet kezdő a Tottenham ellen
Ettől függ, hogy pályára lép-e a magyar középpályás.
Thomas Franknak egy pillanatig sem voltak illúziói. Szombat délutánra pedig egész Liverpool fellélegezhetett: Szoboszlai Dominik felgyógyult kisebb bokasérüléséből, így a Tottenham elleni rangadón is ott van a kezdőcsapatban – Kerkez Milossal egyetemben!
A Liverpool Tottenham elleni szombati Premier League-rangadója előtt mindenki azt találgatta, vajon ott lesz-e a pályán a Vörösök idei legjobbja, a legutóbbi bajnoki hajrájában kisebb bokasérülés miatt lecserélt Szoboszlai Dominik. Arne Slot vezetőedző mindezt attól tette függővé, hogy a magyar sztár hogyan érzi magát a pénteki utolsó edzésen, a Spurs trénerének, Thomas Franknak viszont egy pillanatig sem voltak illúziói: a dán mester teljesen biztos volt abban, hogy válogatottunk csapatkapitánya ott lesz ellenük a gyepen.
Ezt is ajánljuk a témában
Ettől függ, hogy pályára lép-e a magyar középpályás.
A tavaly még a – legfrissebb hírek szerint most éppen Sallai Rolandot kiszemelő – Brentfordnál dolgozó Frank saját sajtótájékoztatóján konkrétan így fogalmazott a minap:
Szoboszlai egy vadállat, persze, hogy játszani fog ellenünk!"
Ezt is ajánljuk a témában
Abból már lehet venni ezt-azt.
Szombat késő délutánra aztán kiderült, hogy Franknak igaza lett:
a nélkülözhetetlen Szoboszlait a Spurs ellen is a kezdőbe jelölte Arne Slot – méghozzá papíron az Afrika-kupára távozott Mohamed Szalah helyére, aztán a gyakorlatban majd meglátjuk –, ami annyit tesz, hogy a magyar sztár teljesen felgyógyult bokasérüléséből.
Mellette a másik magyar, Kerkez Milos is kezd szokásos helyén. A Liverpool a 7., a szebb napokat is megélt Spurs a 12. helyről várja a 18:30-kor kezdődő rangadót.
Szoboszlainak egyébként kellemes emlékei lehetnek a Spursről, hiszen tavaly februárban gólt szerzett a londoniak elleni győztes Ligakupa-elődöntőben, tavasszal pedig a Pool éppen a Tottenham ellen biztosította be a bajnoki címet egy kiütéses, 5– 1-es sikerrel – ehhez a magyar játékmester két gólpasszal járult hozzá az Anfielden.
(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)