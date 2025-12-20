„Egy vadállat” – a rivális edzője kimondta Szoboszlai Dominikről, amit a saját edzője nem, és igaza lett!

Mellette a másik magyar, Kerkez Milos is kezd szokásos helyén. A Liverpool a 7., a szebb napokat is megélt Spurs a 12. helyről várja a 18:30-kor kezdődő rangadót.

Szoboszlainak egyébként kellemes emlékei lehetnek a Spursről, hiszen tavaly februárban gólt szerzett a londoniak elleni győztes Ligakupa-elődöntőben, tavasszal pedig a Pool éppen a Tottenham ellen biztosította be a bajnoki címet egy kiütéses, 5– 1-es sikerrel – ehhez a magyar játékmester két gólpasszal járult hozzá az Anfielden.

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)