Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tottenham Liverpool Thomas Frank Premier League Szoboszlai Dominik

„Egy vadállat” – a rivális edzője kimondta Szoboszlai Dominikről, amit a saját edzője nem, és igaza lett!

2025. december 20. 17:23

Thomas Franknak egy pillanatig sem voltak illúziói. Szombat délutánra pedig egész Liverpool fellélegezhetett: Szoboszlai Dominik felgyógyult kisebb bokasérüléséből, így a Tottenham elleni rangadón is ott van a kezdőcsapatban – Kerkez Milossal egyetemben!

2025. december 20. 17:23
null

A Liverpool Tottenham elleni szombati Premier League-rangadója előtt mindenki azt találgatta, vajon ott lesz-e a pályán a Vörösök idei legjobbja, a legutóbbi bajnoki hajrájában kisebb bokasérülés miatt lecserélt Szoboszlai Dominik. Arne Slot vezetőedző mindezt attól tette függővé, hogy a magyar sztár hogyan érzi magát a pénteki utolsó edzésen, a Spurs trénerének, Thomas Franknak viszont egy pillanatig sem voltak illúziói: a dán mester teljesen biztos volt abban, hogy válogatottunk csapatkapitánya ott lesz ellenük a gyepen. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik tavaly is brillírozott a Spurs ellen (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)

Ezt is ajánljuk a témában

A tavaly még a – legfrissebb hírek szerint most éppen Sallai Rolandot kiszemelőBrentfordnál dolgozó Frank saját sajtótájékoztatóján konkrétan így fogalmazott a minap: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Szoboszlai egy vadállat, persze, hogy játszani fog ellenünk!"

Ezt is ajánljuk a témában

Naná, hogy kezd a nélkülözhetetlen Szoboszlai!

Szombat késő délutánra aztán kiderült, hogy Franknak igaza lett: 

a nélkülözhetetlen Szoboszlait a Spurs ellen is a kezdőbe jelölte Arne Slot – méghozzá papíron az Afrika-kupára távozott Mohamed Szalah helyére, aztán a gyakorlatban majd meglátjuk –, ami annyit tesz, hogy a magyar sztár teljesen felgyógyult bokasérüléséből.

 Mellette a másik magyar, Kerkez Milos is kezd szokásos helyén. A Liverpool a 7., a szebb napokat is megélt Spurs a 12. helyről várja a 18:30-kor kezdődő rangadót.  

Szoboszlainak egyébként kellemes emlékei lehetnek a Spursről, hiszen tavaly februárban gólt szerzett a londoniak elleni győztes Ligakupa-elődöntőben, tavasszal pedig a Pool éppen a Tottenham ellen biztosította be a bajnoki címet egy kiütéses, 5– 1-es sikerrel – ehhez a magyar játékmester két gólpasszal járult hozzá az Anfielden.

(Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. december 20. 18:21
Domi egy profi sportoló.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!