Egész Liverpool Szoboszlai miatt aggódik: Slot elárulta, hogyan lehet kezdő a Tottenham ellen

2025. december 19. 11:51

Arne Slot sajtótájékoztatón beszélt arról, mit tudnak jelenleg Szoboszlai Dominik állapotáról. A Vörösök vezetőedzője azt is elárulta, mitől függ a magyar középpályás játéka a Tottenham–Liverpool Premier League-bajnokin.

2025. december 19. 11:51
Az elmúlt két meccsén kiegyenesedni látszó angol Liverpool labdarúgócsapata (győzelem a Bajnokok Ligájában az Inter, a bajnokságban a Brighton ellen) szombaton Londonba látogat. A Tottenham–Liverpool Premier League-bajnoki előtt Arne Slot megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját, melynek egyik, ha nem a legfontosabb kérdése az volt: a legutóbbi mérkőzésen bokasérülést szenvedett, és ennek következtében lecserélt Szoboszlai Dominik vajon vállalni tudja-e a játékot.

Tottenham–Liverpool
Tottenham–Liverpool: Arne Slot Szoboszlai Dominik véleményére is kíváncsi lesz az edzés után / Fotó: Paul Ellis / AFP

Az már a napokban kiderült, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának sérülése nem súlyos, és akár már a Spurs ellen is pályára léphet – nos, ennél most sem lettünk sokkal okosabbak.

„Szoboszlai tegnap részt vett az edzés bizonyos részeiben, szóval meglátjuk, hogyan lesz a mai tréningen” – árulta el a holland mester, vagyis úgy tűnik, döntés még nem született a szombati játékával kapcsolatban.

A többi sérültről elmondta: 

  • Frimpong már a keretben van, 
  • a Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan a Brighton ellen megsérülő Gomez nincs, míg 
  • Gakpo felépülése a vártnál gyorsabban halad, de a jövő héten még nem várható a visszatérése.

Tottenham–Liverpool: Szoboszlairól bővebben

Később kérdésre válaszolva részletesebben is beszélt a magyar középpályásról.

A szombati játéka attól függ, hogyan teljesít a pénteki edzésen. Ha bírja végig, és utána azt mondja, jól is érezte magát, akkor kezdő lesz. Ha nem érzi jól magát, akkor nem. Csak akkor fog kezdeni, ha teljesen egészséges.”

A Liverpool szombat este fél 7-től lesz a Tottenham vendége az angol élvonalban.

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

