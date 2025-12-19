Egész Liverpool Szoboszlai miatt aggódik: Slot elárulta, hogyan lehet kezdő a Tottenham ellen

Mekkora a baj? Itt vannak a legújabb infók Szoboszlai sérüléséről
Nem nézett ki túl jól.
Arne Slot sajtótájékoztatón beszélt arról, mit tudnak jelenleg Szoboszlai Dominik állapotáról. A Vörösök vezetőedzője azt is elárulta, mitől függ a magyar középpályás játéka a Tottenham–Liverpool Premier League-bajnokin.
Az elmúlt két meccsén kiegyenesedni látszó angol Liverpool labdarúgócsapata (győzelem a Bajnokok Ligájában az Inter, a bajnokságban a Brighton ellen) szombaton Londonba látogat. A Tottenham–Liverpool Premier League-bajnoki előtt Arne Slot megtartotta szokásos sajtótájékoztatóját, melynek egyik, ha nem a legfontosabb kérdése az volt: a legutóbbi mérkőzésen bokasérülést szenvedett, és ennek következtében lecserélt Szoboszlai Dominik vajon vállalni tudja-e a játékot.
Az már a napokban kiderült, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának sérülése nem súlyos, és akár már a Spurs ellen is pályára léphet – nos, ennél most sem lettünk sokkal okosabbak.
„Szoboszlai tegnap részt vett az edzés bizonyos részeiben, szóval meglátjuk, hogyan lesz a mai tréningen” – árulta el a holland mester, vagyis úgy tűnik, döntés még nem született a szombati játékával kapcsolatban.
A többi sérültről elmondta:
Később kérdésre válaszolva részletesebben is beszélt a magyar középpályásról.
A szombati játéka attól függ, hogyan teljesít a pénteki edzésen. Ha bírja végig, és utána azt mondja, jól is érezte magát, akkor kezdő lesz. Ha nem érzi jól magát, akkor nem. Csak akkor fog kezdeni, ha teljesen egészséges.”
A Liverpool szombat este fél 7-től lesz a Tottenham vendége az angol élvonalban.
