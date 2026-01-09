Történelmi csúcs dőlt meg: soha ennyi áramot nem használt Magyarország

A környező országokban is rekordot döntöttek az erőművek. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta: Lengyelországban a termelés 70 százalékát szén- és gázerőművek oldják meg, Németországban mintegy 40 000 MW fosszilis alapú erőmű dolgozik, míg a francia atomerőművek is csúcsra járnak. A megújuló erőforrások, a nap- és szélerőművek ugyan csütörtökön jól teljesítettek, péntekre azonban jelentősen visszaesett a termelésük. Hárfás Zsolt szerint naplemente után a rendszerterhelés akár 8200–8400 MW környékére is emelkedhet.

A szakértő rámutatott:

Ez már nem elméleti vita az energiáról, hanem kézzelfogható kérdés: lesz-e elegendő áram, és milyen áron?”

A helyzet jól illusztrálja, miért stratégiai jelentőségű a hazai nukleáris kapacitások fejlesztése.

Bár a paksi atomerőmű jelenleg is stabilan, szén-dioxid-kibocsátás nélkül termel nagy mennyiségű áramot, a közel 2000 MW-os teljesítménye nem elegendő a rekordigények kielégítésére. A tervezett Paks II két új blokkjának 2400 MW-os kapacitása már ma is jelentős segítséget jelentene a hazai hálózat stabilitásának biztosításában.