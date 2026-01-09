Ft
Történelmi csúcs dőlt meg: soha ennyi áramot nem használt Magyarország

2026. január 09. 14:16

Pénteken fél tíz előtt új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország áramfogyasztása.

2026. január 09. 14:16
Pénteken fél tíz előtt pillanatokra 8022 megawatt volt a magyar villamosenergia-hálózat rendszerterhelése, vagyis ekkora volt az ország összes áramfogyasztása. Ez új történelmi csúcsnak számít, hiszen a korábbi rekordot tavaly január 20-án mérték 7663 MW-on, a különbség pedig közel 360 MW, ami majdnem felér a csepeli erőmű teljesítményével (401 MW).

A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító adatai szerint az intenzív fogyasztást a háztartások, az ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egyidejű áramigénye okozta.

A hidegebb idő beállta óta a hazai villamosenergia-felhasználás körülbelül harmadát importból fedezik.

Volt olyan időszak is, amikor minden szomszédos országból érkezett áram Magyarországra. A hazai gázerőművek a fogyasztás másik harmadát, míg a paksi atomerőmű – jelenleg 150 MW teljesítménycsökkenéssel – mintegy ötödét biztosította. A maradékot nap- és szélerőművek, lignittüzelésű és biomassza-erőművek termelése adta.

A környező országokban is rekordot döntöttek az erőművek. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta: Lengyelországban a termelés 70 százalékát szén- és gázerőművek oldják meg, Németországban mintegy 40 000 MW fosszilis alapú erőmű dolgozik, míg a francia atomerőművek is csúcsra járnak. A megújuló erőforrások, a nap- és szélerőművek ugyan csütörtökön jól teljesítettek, péntekre azonban jelentősen visszaesett a termelésük. Hárfás Zsolt szerint naplemente után a rendszerterhelés akár 8200–8400 MW környékére is emelkedhet.

A szakértő rámutatott:

 Ez már nem elméleti vita az energiáról, hanem kézzelfogható kérdés: lesz-e elegendő áram, és milyen áron?”

A helyzet jól illusztrálja, miért stratégiai jelentőségű a hazai nukleáris kapacitások fejlesztése.

Bár a paksi atomerőmű jelenleg is stabilan, szén-dioxid-kibocsátás nélkül termel nagy mennyiségű áramot, a közel 2000 MW-os teljesítménye nem elegendő a rekordigények kielégítésére. A tervezett Paks II két új blokkjának 2400 MW-os kapacitása már ma is jelentős segítséget jelentene a hazai hálózat stabilitásának biztosításában.

A nyitókép illsuztráció: Attila KISBENEDEK / AFP

Ati Papa
2026. január 09. 15:59
Két éve van 5Kw- os napelem rendszerünk. A fűtési szezon kezdetéig spórolt kb. 2000 KW már kis híján elfogyott és visszatértem a gázkazánra. Minden nap feljegyzem a termelt és fogyasztott KW-ot. Eddig még olyan nem volt, mint most. Harmadik napja NULLA a termelt KW a vastag hóréteg miatt.
palicsi-2
2026. január 09. 15:26
Amikor 15 cm hóréteg van a napelemeken, mennyi áramot termelnek?
csulak
2026. január 09. 14:58
jo hogy van honnan
Oldalkosár
2026. január 09. 14:54
Az elmúlt években a nyári forróság miatt rengeteg légkondit üzemeltettek be, és sokan fűtésre is használják. Az elektromos kazánok, hőszivattyúk is kezdenek feljönni. Egyre kevesebben fűtenek gázzal, egyre többen árammal. Emellett a termelést megkezdő számos új ipari beruházás is növeli a fogyasztást. Az viszont nem semmi, hogy annak a paksi erőműnek, amely egyébként több mint 40%-át adja a hazai villamosenergia-termelésnek és a hazai fogyasztás egyharmadát fedezi, annak a részesedése csúcsidőszakban ennyire visszaesik. Ezért kell Paks II. Persze a hvg, 444, Telexet és az O1G-ző szavazókat a valóság sosem fogja zavarni.
