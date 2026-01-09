Történelmi csúcs dőlt meg: soha ennyi áramot nem használt Magyarország

Mindenki megkönnyebbülhet: Magyarország jelesre vizsgázott, nincs akadály a lakosság előtt
Pénteken fél tíz előtt új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország áramfogyasztása.
Pénteken fél tíz előtt pillanatokra 8022 megawatt volt a magyar villamosenergia-hálózat rendszerterhelése, vagyis ekkora volt az ország összes áramfogyasztása. Ez új történelmi csúcsnak számít, hiszen a korábbi rekordot tavaly január 20-án mérték 7663 MW-on, a különbség pedig közel 360 MW, ami majdnem felér a csepeli erőmű teljesítményével (401 MW).
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító adatai szerint az intenzív fogyasztást a háztartások, az ipar, a szolgáltatások és az infrastruktúra egyidejű áramigénye okozta.
A hidegebb idő beállta óta a hazai villamosenergia-felhasználás körülbelül harmadát importból fedezik.
Volt olyan időszak is, amikor minden szomszédos országból érkezett áram Magyarországra. A hazai gázerőművek a fogyasztás másik harmadát, míg a paksi atomerőmű – jelenleg 150 MW teljesítménycsökkenéssel – mintegy ötödét biztosította. A maradékot nap- és szélerőművek, lignittüzelésű és biomassza-erőművek termelése adta.
A környező országokban is rekordot döntöttek az erőművek. Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a Magyar Nemzetnek elmondta: Lengyelországban a termelés 70 százalékát szén- és gázerőművek oldják meg, Németországban mintegy 40 000 MW fosszilis alapú erőmű dolgozik, míg a francia atomerőművek is csúcsra járnak. A megújuló erőforrások, a nap- és szélerőművek ugyan csütörtökön jól teljesítettek, péntekre azonban jelentősen visszaesett a termelésük. Hárfás Zsolt szerint naplemente után a rendszerterhelés akár 8200–8400 MW környékére is emelkedhet.
A szakértő rámutatott:
Ez már nem elméleti vita az energiáról, hanem kézzelfogható kérdés: lesz-e elegendő áram, és milyen áron?”
A helyzet jól illusztrálja, miért stratégiai jelentőségű a hazai nukleáris kapacitások fejlesztése.
Bár a paksi atomerőmű jelenleg is stabilan, szén-dioxid-kibocsátás nélkül termel nagy mennyiségű áramot, a közel 2000 MW-os teljesítménye nem elegendő a rekordigények kielégítésére. A tervezett Paks II két új blokkjának 2400 MW-os kapacitása már ma is jelentős segítséget jelentene a hazai hálózat stabilitásának biztosításában.
