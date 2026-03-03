Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram energia Ukrajna Volodimir Zelenszkij import Orbán Viktor villamosenergia

Kezdhet fohászkodni Zelenszkij: bármikor jó éjszakát mondhat neki Orbán

2026. március 03. 14:41

Nincs könnyű helyzetben Ukrajna.

2026. március 03. 14:41
null

Februárban az Ukrajnába irányuló villamosenergia-import mennyisége elérte az 1,26 millió MWh-t, ami rekordértéknek számít – írja a Delo.

Ennél talán még döbbenetesebb az, hogy januárhoz képest a szállítások 41 százalékkal nőttek.

Az is kiderült, hogy Magyarországtól kapja Ukrajna a legnagyobb arányban a villamosenergiát, egész pontosan a teljes import 49 százalékát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”


Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 80 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 03. 17:49
Zarjon le minden energiaszolgaltatast Orkrajnaba Magyarorszag !
Válasz erre
0
0
alenka
2026. március 03. 17:40
A vezeték közelében játszadozhatnátok már pár darab drónocskával.... hátha....
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2026. március 03. 17:09 Szerkesztve
Obsitos Technikus 2026. március 03. 16:58 Figyel okos madár. Én fideszes vagyok, de nem hülye. Bár, ha nem hiszed olvasd végig az eddigi kommentjeimet. Tehát mi magyarok segítjük az ukránokat árammal és földgázzal, hogy végül is ne ma dögöljenek meg. Ők meg felverik az olajárat, csak azért mert Orbán Viktor a miniszterelnök. Számolj bzdmeg, olcsóbbnak kapják a villanyt mit te itthon rezsicsökkentetten. Miért nagy marhaság akkor szerinted az arányos lépés? Nincs az a józan ész aki a zsarolót segíti, abban, hogy éhen ne dögljön. Remélem kezdet érteni, hogy miről van szó, vagy várjuk meg míg az orosz olaj hiánya miatt mégis 1000ft. lesz a benzin, Tudod most mennyi Hollandiában? Már van ahol 2.10 ... Nem fafejű technikusnak lell lenni hanem gondolkodó fideszesnek. Azt az indokot is felejtsd el, hogy a Kárpátalja. Nem igaz, mert ott már régen korlátozzák az áramot napi 6-8 órára, elsődleges vonal a frontot kiszolgáló helyek. Ne légy már ennyire fafejű és merev. Remélem érted
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 03. 16:58
Hol a faszban van ez a sajtóközpont, ahol ezzel a villany leóval tömik a sok idióta agyát, anélkül, hogy megpróbálnál elmagyarázni, miről van szó?
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!