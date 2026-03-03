Kezdhet fohászkodni Zelenszkij: bármikor jó éjszakát mondhat neki Orbán

Megremegtek Von der Leyen térdei: már most kézbe vehette Orbán hadüzenetét
Újra áll a bál Zelenszkij miatt.
Nincs könnyű helyzetben Ukrajna.
Februárban az Ukrajnába irányuló villamosenergia-import mennyisége elérte az 1,26 millió MWh-t, ami rekordértéknek számít – írja a Delo.
Ennél talán még döbbenetesebb az, hogy januárhoz képest a szállítások 41 százalékkal nőttek.
Az is kiderült, hogy Magyarországtól kapja Ukrajna a legnagyobb arányban a villamosenergiát, egész pontosan a teljes import 49 százalékát.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
