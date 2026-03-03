Árnyékhálózatok Európában: így formálja át a politikai iszlám a kontinensünk jövőjét

Marsai szerint nem csupán harcosként történő csatlakozás figyelhető meg, hanem az is, hogy egyesek pénzügyi támogatást nyújtanak olyan terrorszervezeteknek, mint az As-Shabaab vagy az Iszlám Állam. A radikalizáció tehát nem kizárólag fizikai jelenlétben, hanem transznacionális kapcsolati és finanszírozási hálózatokon keresztül is megvalósul.

Florian Hartleb, a Modul Egyetem oktatója előadásában a Németországban és Ausztriában tapasztalható növekvő terrorfenyegetettséget vizsgálta. Esettanulmányokon keresztül mutatta be, miként zajlik az online térben történő radikalizáció, amely sok esetben „magányos elkövetők” által végrehajtott támadásokhoz vezet. Kiemelte, hogy az utóbbi években emelkedett az úgynevezett „low tech” eszközökkel elkövetett merényletek száma:

kések, egyszerűen hozzáférhető eszközök vagy járművek felhasználásával végrehajtott támadások jelentenek egyre gyakoribb fenyegetést.

Ez a tendencia különösen nehézzé teszi a megelőzést, mivel az ilyen akciókhoz nincs szükség komplex logisztikai háttérre vagy fejlett fegyverzetre.

A konferencia egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a politikai iszlám jelensége nem kezelhető leegyszerűsítő narratívákkal. A vallási aktivizmus, a transznacionális hálózatok, a külföldi állami befolyás és a társadalmi marginalizáció összetett rendszert alkotnak.