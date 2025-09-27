A migráció mint fegyver – új könyv született, ami nem fél a következtetések levonásától

Fotó: CSABA SEGESVARI /AFP

Magyarország mennyire kárvallottja korunk migrációs krízisének?

Magyarország a 2015-ös migrációs válságban vált a jelenség első számú kárvallottjává. A kormány a migrációt kiemelt nemzetbiztonsági kérdésként kezeli, ami a 2020-as Nemzeti Biztonsági Stratégiában is megmutatkozik. A dokumentum 27 alkalommal említi a migrációt, a 2021-es Nemzeti Katonai Stratégiában pedig a hibrid hadviselés egyik eszközeként jelenik meg.

Ráadásul, tavaly nyáron újabb éles konfliktus robbant ki Brüsszel és Budapest között: az Európai Unió Bírósága példátlan súlyú pénzbírságot rótt ki Magyarországra a menekültügyi szabályok megsértése miatt.

Az ítélet értelmében hazánknak 200 millió eurót – mintegy 80 milliárd forintot – kell kifizetnie, és ehhez naponta további egymillió eurós büntetés társul mindaddig, amíg a kormány nem igazodik az uniós előírásokhoz.

A bíróság szerint Magyarország tudatosan kerülte meg a közös politika alkalmazását, a magyar kormány azonban nemcsak elutasította a döntést, hanem pert is indított az uniós testület ellen. Budapest álláspontja szerint a büntetés aránytalan, ráadásul figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy a migrációs nyomás immár egy évtizede változatlanul Magyarország déli határán a legerősebb.

A könyv rámutat, hogy az ellenőrizetlen, tömeges migráció potenciális kockázatot jelent, amely alááshatja az állampolgárok biztonságát. A magyar kormány álláspontja szerint a biztonságra való törekvés a nemzeti túlélés záloga, ezért az illegális migráció elleni fellépést nem csupán belügyi, hanem nemzetbiztonsági feladatnak tekinti. A magyar jogszabályi keretek is ehhez igazodtak, például a 2019-es és 2021-es törvénymódosítások, amelyek a hibrid fenyegetések elleni védekezést erősítik.

Milyen megoldást látsz a jövőben a jelenség kezelésére?

Úgy vélem, a migrációs kihívások kezelése komplex megközelítést igényel, amely túlmutat a puszta katonai vagy idegenrendészeti fellépésen. A megoldásnak nemzetközi és nemzeti szinten is több lábon kell állnia.

Fontos a fokozott nemzetközi együttműködés, vagyis az EU-nak és a NATO-nak összehangoltan kell fellépnie a hibrid fenyegetésekkel szemben.

A 2016-os EU-NATO csúcstalálkozó és a 2022-es új NATO stratégiai koncepció is ezt hangsúlyozza.

Fontos a belső ellenálló képesség növelése:

az államoknak fel kell készülniük a válságok gyors és hatékony kezelésére. Ez nem csupán a fegyveres védelemről, hanem a gazdasági stabilitásról, a társadalmi kohézióról és az információs ellenállóképességről is szól.

Ugyanilyen fontos a jogosultságok kérdése: a nemzetközi jogi dilemmák tisztázása elengedhetetlen. Fontos a határozott fellépés, de úgy, hogy közben az emberi jogok védelme is biztosított legyen.

Végül, de nem utolsósorban a 2016-os EU–Törökország megállapodás mintájára a jövőben a migrációkezelés külső partnerekkel történő megállapodásokra épülhet, amely a határok külső védelmére helyezi a hangsúlyt. Ez a modell komoly kritikákkal jár, de az EU számára egyfajta mintává vált.

A kulcs tehát a komplex, többdimenziós válasz, amely a hibrid fenyegetések természetéhez igazodik.

Mit jelent „az agresszió fogalmának újradefiniálása”?

Azt, hogy a hagyományos katonai támadások mellett más eszközök, például a migráció is agresszív cselekménynek minősülhet, a hibrid hadviselés ugyanis elmoshatja a béke és a konfliktus közötti határt.

Úgy vélem, hogy ha egy harmadik ország szándékosan ösztönzi az illegális migrációt az EU destabilizálása érdekében, az egyértelműen az államok alapvető funkcióit és nemzetbiztonságát fenyegeti.

Ez kétségkívül új megvilágításba helyezi a nemzetközi jogi normákat, és azt a kérdést veti fel, hogy egy állam önvédelmi jogot gyakorolhat-e egy ilyen támadás esetén.

Az agresszió fogalmának kitágítása egyben azt is jelenti, hogy a védekezésnek is új formákat kell öltenie, és a nemzetközi jogi szabályozásnak is fel kell zárkóznia ehhez a változó valósághoz.